Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6442825e-cfd0-4fbc-877c-0a81136f89cd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évente milliók halálát okozhatják a világon olyan szív- és érrendszeri betegségek, amelyek hátterében a zöldségek és gyümölcsök nem elengedő bevitele állhat. A friss tanulmány első eredményei minden túlzás nélkül nevezhetők riasztónak.","shortLead":"Évente milliók halálát okozhatják a világon olyan szív- és érrendszeri betegségek, amelyek hátterében a zöldségek és...","id":"20190617_elegendo_gyumolcs_zoldseg_fogyasztasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6442825e-cfd0-4fbc-877c-0a81136f89cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260e6c1c-a163-4538-94a5-2396798edc0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_elegendo_gyumolcs_zoldseg_fogyasztasa","timestamp":"2019. június. 17. 00:03","title":"Rengetegen halnak meg minden évben, mert nem veszik komolyan ezt a tanácsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11efc28e-3f4c-470b-a03f-038639a78aec","c_author":"","category":"itthon","description":"Egy üzletre és egy szórakozóhelyre is térkövet dobott. ","shortLead":"Egy üzletre és egy szórakozóhelyre is térkövet dobott. ","id":"20190615_Trekoveket_hajigalt_uzletekre_egy_budapesti_ferfi_Balatonalmadiban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11efc28e-3f4c-470b-a03f-038639a78aec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82feb7ab-b445-4be0-88f7-7a2bc5e40f40","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_Trekoveket_hajigalt_uzletekre_egy_budapesti_ferfi_Balatonalmadiban","timestamp":"2019. június. 15. 10:34","title":"Térköveket hajigált üzletekre egy budapesti férfi Balatonalmádiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2e61894-6e26-418c-96d3-3440c70ea741","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezúttal nem a politikusok szeretnének boltzárat, hanem a tulajdonosok rövidebb nyitva tartást.","shortLead":"Ezúttal nem a politikusok szeretnének boltzárat, hanem a tulajdonosok rövidebb nyitva tartást.","id":"20190617_Korabban_bezarnanak_vasarnap_a_boltok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2e61894-6e26-418c-96d3-3440c70ea741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4de7be7c-7926-49b6-bb5e-4718c38d5121","keywords":null,"link":"/kkv/20190617_Korabban_bezarnanak_vasarnap_a_boltok","timestamp":"2019. június. 17. 05:47","title":"Korábban bezárnának vasárnap a boltok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8709e3bd-4a56-495e-aef9-d1ed6b33482c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem mindenki akar fizetni egy szövegszerkesztőért (például a Microsoft Wordért), mondjuk mert csak ritkán van szüksége rá. Számukra hasznos alternatíva a Google felhős szolgáltatása, a Dokumentumok, amely egyre több funkciójában kezd hasonlítani a Microsoft programjára.","shortLead":"Nem mindenki akar fizetni egy szövegszerkesztőért (például a Microsoft Wordért), mondjuk mert csak ritkán van szüksége...","id":"20190614_google_docs_dokumentumok_osszehasonlitasa_verziokovetes_funkcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8709e3bd-4a56-495e-aef9-d1ed6b33482c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f679550-152e-4e5e-bdae-b7c6124fdf43","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_google_docs_dokumentumok_osszehasonlitasa_verziokovetes_funkcio","timestamp":"2019. június. 15. 12:03","title":"Nagyon hasznos funkció került a Google Dokumentumokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8156bd49-2069-4f33-987e-915c739abf7f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az aszály és a nagy hőmérséklet-ingadozás miatt drágulhat a meggy.","shortLead":"Az aszály és a nagy hőmérséklet-ingadozás miatt drágulhat a meggy.","id":"20190617_Duplajara_is_nohet_a_meggy_ara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8156bd49-2069-4f33-987e-915c739abf7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e8d165d-a4bb-4d8f-91a8-d35328fdf309","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190617_Duplajara_is_nohet_a_meggy_ara","timestamp":"2019. június. 17. 09:04","title":"Duplájára is nőhet a meggy ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad580895-907b-479b-ae19-eba97ac98671","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A világ három legnevesebb autóversenyéből kettőt kipipált a pilóta.","shortLead":"A világ három legnevesebb autóversenyéből kettőt kipipált a pilóta.","id":"20190616_Fernardo_Alonso_le_mans_24_toyota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad580895-907b-479b-ae19-eba97ac98671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a60f2c06-5eb1-44fc-923d-6562955eaebd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190616_Fernardo_Alonso_le_mans_24_toyota","timestamp":"2019. június. 16. 19:38","title":"Fernardo Alonso ismét világbajnok, de nem a Forma-1-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A riporter szólt a rendőrségnek, a férfit egy menetrendszerinti buszon el is fogták. ","shortLead":"A riporter szólt a rendőrségnek, a férfit egy menetrendszerinti buszon el is fogták. ","id":"20190615_Videot_kuldott_egy_riporternek_egy_dunaujvarosi_ferfi_hogy_meg_fog_olni_valakit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"404f3952-66f2-4616-978f-51aa1b0fc070","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_Videot_kuldott_egy_riporternek_egy_dunaujvarosi_ferfi_hogy_meg_fog_olni_valakit","timestamp":"2019. június. 15. 14:19","title":"Videót küldött egy riporternek egy dunaújvárosi férfi, hogy meg fog ölni valakit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ba2ccb-75e4-4aba-8ed0-209deb470312","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A „titkos összetevő” továbbra is elengedhetetlen, de a magánéleti és szakmai sikernek is vannak jól körülírható összetevői. A kezdő lökést egy-egy alkalmazás is megadhatja.","shortLead":"A „titkos összetevő” továbbra is elengedhetetlen, de a magánéleti és szakmai sikernek is vannak jól körülírható...","id":"20190616_Appajanlo_alkalmazasok_az_elorebb_jutashoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5ba2ccb-75e4-4aba-8ed0-209deb470312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f15f9b-33d5-4797-a1ab-35fcafde4004","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190616_Appajanlo_alkalmazasok_az_elorebb_jutashoz","timestamp":"2019. június. 16. 19:15","title":"Appajánló: íme 5 remek alkalmazás az előrébb jutáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]