[{"available":true,"c_guid":"e6d20b7a-0e07-4f7c-ae72-6aab68f60bfe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Továbbra is az államtól várják a juttatást.","shortLead":"Továbbra is az államtól várják a juttatást.","id":"20190625_Tizbol_kilenc_magyar_nem_biztos_abban_hogy_nyugdijaskent_lesz_penze_az_egeszsegere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6d20b7a-0e07-4f7c-ae72-6aab68f60bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdae395a-2205-4107-ac9a-2212ad2a9369","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Tizbol_kilenc_magyar_nem_biztos_abban_hogy_nyugdijaskent_lesz_penze_az_egeszsegere","timestamp":"2019. június. 25. 11:24","title":"Tízből kilenc magyar nem biztos abban, hogy nyugdíjasként lesz pénze az egészségére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba559ea-e37e-48f8-8506-d114cccda4a9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A város jelenlegi polgármesterét támogatja immár öt párt. ","shortLead":"A város jelenlegi polgármesterét támogatja immár öt párt. ","id":"20190625_Fuggetlen_jeloltek_moge_all_be_az_ellenzek_Oroszlanyban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ba559ea-e37e-48f8-8506-d114cccda4a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b9090a-8e82-4e4f-af36-445a703efa5c","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_Fuggetlen_jeloltek_moge_all_be_az_ellenzek_Oroszlanyban","timestamp":"2019. június. 25. 13:39","title":"Független jelöltek mögé áll be az ellenzék Oroszlányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf559177-1bd0-4d8f-ab25-6c301ae9662c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190625_1_ev_8_honap_a_jozsefvarosi_keses_bringatolvajnak_akit_videora_is_vettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf559177-1bd0-4d8f-ab25-6c301ae9662c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa693bfd-a94b-4652-885c-2b296aede691","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_1_ev_8_honap_a_jozsefvarosi_keses_bringatolvajnak_akit_videora_is_vettek","timestamp":"2019. június. 25. 09:18","title":"1 év 8 hónap a józsefvárosi késes bringatolvajnak, akit videóra is vettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c65fa0-bce8-4384-9337-684cb437ab74","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 2017-ben napvilágra került zaklatásos botrányok miatt a Hollywoodból száműzött Kevin Spacey és Harvey Weinstein munkásságáért állt ki Judi Dench angol színésznő. Dench szerint történt, ami történt, de nem lehet kitörölni az emlékezetből, amit ez a két férfi letett az asztalra. ","shortLead":"A 2017-ben napvilágra került zaklatásos botrányok miatt a Hollywoodból száműzött Kevin Spacey és Harvey Weinstein...","id":"20190625_Judi_Dench_szexualis_zaklatassal_vadolt_Kevin_Spacey_Harvey_Weinstein_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60c65fa0-bce8-4384-9337-684cb437ab74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c969f1-bf9b-45e2-8977-8dc0e60aef24","keywords":null,"link":"/elet/20190625_Judi_Dench_szexualis_zaklatassal_vadolt_Kevin_Spacey_Harvey_Weinstein_","timestamp":"2019. június. 25. 12:27","title":"Judi Dench: Nem lehet eltagadni a szexuális zaklatással vádolt Kevin Spacey és Weinstein tehetségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323bdd83-ee8c-41d0-bc4c-f62e954b58c8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ezrek dolgoztak azon, hogy biztonságban kijussanak.","shortLead":"Ezrek dolgoztak azon, hogy biztonságban kijussanak.","id":"20190624_Thaifold_barlang_mentes_fiuk_gyerekek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=323bdd83-ee8c-41d0-bc4c-f62e954b58c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e5b4b9-99f5-4c99-9781-2b9f0187704e","keywords":null,"link":"/elet/20190624_Thaifold_barlang_mentes_fiuk_gyerekek","timestamp":"2019. június. 24. 14:15","title":"Megmenekülésük évfordulóját ünneplik a barlangból kimentett thaiföldi gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fbdca2b-3271-4168-9fd9-a6dce859ba5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ugyan jelenleg magas az infláció, és kicsit még nőhet is, de a jegybank középtávon a csökkenésére számít, ezért nem intézkedtek. Ráadásul sok a bizonytalanság, ilyenkor nem érdemes hirtelen lépéseket tenni. Az év második felében tisztulhat a kép, akkor az MNB is jobban fogja látni, kell-e mozdulnia.","shortLead":"Ugyan jelenleg magas az infláció, és kicsit még nőhet is, de a jegybank középtávon a csökkenésére számít, ezért nem...","id":"20190625_A_jegybank_elmagyarazta_miert_nem_leptek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fbdca2b-3271-4168-9fd9-a6dce859ba5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef3d0c1-f0d9-48c6-ba2a-4180e994c13b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_A_jegybank_elmagyarazta_miert_nem_leptek","timestamp":"2019. június. 25. 16:27","title":"A jegybank elmagyarázta, miért nem léptek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec0cc7a-a933-4b9c-a091-4e7d7c84a04d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összesen legalább öt szabályt szegett meg.","shortLead":"Összesen legalább öt szabályt szegett meg.","id":"20190624_Eljaras_indult_a_zarovonalon_majd_kanyarodo_savban_elozo_rendor_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eec0cc7a-a933-4b9c-a091-4e7d7c84a04d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89bcd4d4-d7a1-4f5a-9ce6-0774b8f72414","keywords":null,"link":"/cegauto/20190624_Eljaras_indult_a_zarovonalon_majd_kanyarodo_savban_elozo_rendor_ellen","timestamp":"2019. június. 24. 16:43","title":"Eljárás indult a záróvonalon, majd kanyarodó sávban előző rendőr ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dcdb47d-9fd9-4aef-81c6-c5789b6a2497","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az E.On magyar és cseh érdekeltségek mellett németországi üzletrészeket is eladna, nehogy versenyhivatali akadályba ütközzön egy konkurens felvásárlása. ","shortLead":"Az E.On magyar és cseh érdekeltségek mellett németországi üzletrészeket is eladna, nehogy versenyhivatali akadályba...","id":"20190625_Eladna_magyar_erdekeltsegei_egy_reszet_az_EOn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dcdb47d-9fd9-4aef-81c6-c5789b6a2497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ce5250-6bd8-4f56-9031-34f84d59dec8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Eladna_magyar_erdekeltsegei_egy_reszet_az_EOn","timestamp":"2019. június. 25. 12:17","title":"Eladná magyar érdekeltségei egy részét az E.On","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]