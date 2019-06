Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0ef5f65-77e4-4b66-86e4-aa10e0746ea0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az irányjelző használata alapvetően nem túl bonyolult feladat, mégis mind a mai napig sokan alig indexelnek.","shortLead":"Az irányjelző használata alapvetően nem túl bonyolult feladat, mégis mind a mai napig sokan alig indexelnek.","id":"20190625_minden_harmadik_sofor_rosszul_vagy_egyaltalan_nem_indexel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0ef5f65-77e4-4b66-86e4-aa10e0746ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3006be5-5439-43c3-acbe-d0c4f34db3ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20190625_minden_harmadik_sofor_rosszul_vagy_egyaltalan_nem_indexel","timestamp":"2019. június. 25. 06:41","title":"Minden harmadik sofőr rosszul, vagy egyáltalán nem indexel Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932bb0ca-1e76-4f05-888a-9768c23569f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy messziről is jól látható kráter alakult ki a németországi Ahlbach település egyik kukoricamezőjén, miután egy világháborús szerkezet felrobbant a területen. Senki sem sérült meg.","shortLead":"Egy messziről is jól látható kráter alakult ki a németországi Ahlbach település egyik kukoricamezőjén, miután...","id":"20190626_masodik_vilaghaborus_bomba_robbanas_nemetorszag_krater_kukoricamezo_ahlbach","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=932bb0ca-1e76-4f05-888a-9768c23569f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd3d7c91-6118-4483-81a8-da87ef60838a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_masodik_vilaghaborus_bomba_robbanas_nemetorszag_krater_kukoricamezo_ahlbach","timestamp":"2019. június. 26. 10:33","title":"Óriási krátert hagyott maga után egy felrobbant világháborús bomba Németországban – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19692084-011b-4576-9196-0c1c7d1614aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járművet az olasz hatóságok körözték.","shortLead":"A járművet az olasz hatóságok körözték.","id":"20190625_opel_suv_csengersima","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19692084-011b-4576-9196-0c1c7d1614aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df3c19b-9002-4953-b934-e67327664386","keywords":null,"link":"/cegauto/20190625_opel_suv_csengersima","timestamp":"2019. június. 25. 08:56","title":"Ukrajnába tartott a lopott Opel SUV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Peking szerint az amerikaiak is megszenvedhetik a szankciókat, ami árthat Donald Trump újraválasztási esélyeinek is.","shortLead":"Peking szerint az amerikaiak is megszenvedhetik a szankciókat, ami árthat Donald Trump újraválasztási esélyeinek is.","id":"20190625_usa_kina_kereskedelmi_haboru_g20","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc3412e-c0ed-44a7-ada4-98cae96e984c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_usa_kina_kereskedelmi_haboru_g20","timestamp":"2019. június. 25. 13:22","title":"Kibékülhet az USA és Kína a G20-csúcson?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323bdd83-ee8c-41d0-bc4c-f62e954b58c8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ezrek dolgoztak azon, hogy biztonságban kijussanak.","shortLead":"Ezrek dolgoztak azon, hogy biztonságban kijussanak.","id":"20190624_Thaifold_barlang_mentes_fiuk_gyerekek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=323bdd83-ee8c-41d0-bc4c-f62e954b58c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e5b4b9-99f5-4c99-9781-2b9f0187704e","keywords":null,"link":"/elet/20190624_Thaifold_barlang_mentes_fiuk_gyerekek","timestamp":"2019. június. 24. 14:15","title":"Megmenekülésük évfordulóját ünneplik a barlangból kimentett thaiföldi gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec7c98d-f629-47b5-8f18-907aa7ff2c1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepően hamar elérhetővé tette a magyar felhasználók számára is a Niantic új játékát, amely Harry Potter varázsvilága körül forog.","shortLead":"Meglepően hamar elérhetővé tette a magyar felhasználók számára is a Niantic új játékát, amely Harry Potter varázsvilága...","id":"20190624_niantic_harry_potter_wizards_unite_letoltes_android_ios_mobiljatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cec7c98d-f629-47b5-8f18-907aa7ff2c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d711c19e-a780-4d2a-a313-6f929dec7cdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_niantic_harry_potter_wizards_unite_letoltes_android_ios_mobiljatek","timestamp":"2019. június. 24. 12:33","title":"Már ön is letöltheti az új Harry Potter-játékot – olyasmi, mint a Pokémon Go","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adafa39-80ba-446f-ba37-bcad51eee2b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszüntette a nyomozást a CD Hungary-féle olcsó várbeli lakásbérlések ügyben a BRFK, mert nem történt ","shortLead":"Megszüntette a nyomozást a CD Hungary-féle olcsó várbeli lakásbérlések ügyben a BRFK, mert nem történt...","id":"20190625_BRFK_es_a_Garancsiugy_nem_buncselekmeny_fillerekert_berelni_lakast_a_Varban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3adafa39-80ba-446f-ba37-bcad51eee2b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93a1ad8-f99d-4073-b5f8-1f4290709610","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_BRFK_es_a_Garancsiugy_nem_buncselekmeny_fillerekert_berelni_lakast_a_Varban","timestamp":"2019. június. 25. 14:44","title":"BRFK és a Garancsi-ügy: nem bűncselekmény fillérekért bérelni lakást a Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a67306-1ed2-4fba-9e2e-4414f2ed697f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érvényes lehet az előválasztás. ","shortLead":"Érvényes lehet az előválasztás. ","id":"20190624_Mar_40_ezren_szavaztak_az_elovalasztason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a67306-1ed2-4fba-9e2e-4414f2ed697f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c867cf-680b-4f74-a5d5-77d80b251f04","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Mar_40_ezren_szavaztak_az_elovalasztason","timestamp":"2019. június. 24. 13:04","title":"Már 40 ezren szavaztak az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]