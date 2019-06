Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc4bd992-d8b3-4353-9db4-1dcfcc44904c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Délután jön a hidegfront.","shortLead":"Délután jön a hidegfront.","id":"20190627_Masodfoku_riasztasokat_adtak_ki_zivatarveszely_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc4bd992-d8b3-4353-9db4-1dcfcc44904c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c0d33a-1c57-467e-a638-eabbab0fa372","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Masodfoku_riasztasokat_adtak_ki_zivatarveszely_miatt","timestamp":"2019. június. 27. 13:14","title":"Másodfokú riasztásokat adtak ki zivatarveszély miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd5a836-9e84-45e7-b146-06beec191d5b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Európai viszonylatban is kiemelkedő a magyar cégek optimizmusa. Az európai országokban óriási különbségek vannak a gazdaság megítélését illetően: van, ahol a vállalkozók 87 százaléka úgy érzi, már elindult a recesszió, míg máshol az emberek többsége elképzelhetetlennek tart egy újabb válságot.","shortLead":"Európai viszonylatban is kiemelkedő a magyar cégek optimizmusa. Az európai országokban óriási különbségek vannak...","id":"20190626_Rozsasan_latjak_a_helyzetet_a_magyar_vallalkozok_Es_On","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfd5a836-9e84-45e7-b146-06beec191d5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc2f27fb-32f8-4761-9078-eb94309368ad","keywords":null,"link":"/kkv/20190626_Rozsasan_latjak_a_helyzetet_a_magyar_vallalkozok_Es_On","timestamp":"2019. június. 26. 11:51","title":"Rózsásan látják a helyzetet a magyar vállalkozók. És Ön?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41acfdbb-10e2-41d6-a40e-05f3bb48dcec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Széll Kálmán téren a zárás előtt is hosszú volt a sor. ","shortLead":"A Széll Kálmán téren a zárás előtt is hosszú volt a sor. ","id":"20190626_Mar_tobb_mint_65_ezren_szavaztak_az_elovalasztason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41acfdbb-10e2-41d6-a40e-05f3bb48dcec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c66dd7c-cd0f-41e2-a582-00731874eb5c","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Mar_tobb_mint_65_ezren_szavaztak_az_elovalasztason","timestamp":"2019. június. 26. 11:04","title":"Több mint 68 ezren szavaztak az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e4f5c2-9b63-44ca-bb01-b36e1c233456","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201926_messze_meg_akonyec","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47e4f5c2-9b63-44ca-bb01-b36e1c233456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b3a5c4-28a5-4787-a486-85b8e89a879f","keywords":null,"link":"/itthon/201926_messze_meg_akonyec","timestamp":"2019. június. 27. 13:20","title":"Gergely Márton: Messze még a konyec","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A XXI. Század Intézet mégsem végez semmilyen felmérést. ","shortLead":"A XXI. Század Intézet mégsem végez semmilyen felmérést. ","id":"20190626_A_Magyar_Nemzeet_cafoljak_Schmidt_Mariaek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1df9eb-af0d-41c6-adf7-f9cfbc7549b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_A_Magyar_Nemzeet_cafoljak_Schmidt_Mariaek","timestamp":"2019. június. 26. 12:31","title":"A Magyar Nemzetet cáfolják Schmidt Máriáék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92884616-7a78-4509-8939-6481813bcdf3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány célja, hogy tovább egyszerűsödjön a közigazgatási ügyek intézése, mondta Tuzson Bence. Csak épp pont szerda reggel írtuk meg: pont ő volt az, aki válságtanácskozást hívott össze, hogy megtárgyalják, hogyan lehetne enyhíteni a drámai mértékű munkaerőhiányon.","shortLead":"A kormány célja, hogy tovább egyszerűsödjön a közigazgatási ügyek intézése, mondta Tuzson Bence. Csak épp pont szerda...","id":"20190626_Megirtuk_hogy_kritikus_szinten_a_kormanyhivatali_letszamhiany_az_allamtitkar_bejelentette_cel_hogy_egyszerusodjon_az_ugyintezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92884616-7a78-4509-8939-6481813bcdf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf3f000-521a-4b95-aee4-dba759b58d0d","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Megirtuk_hogy_kritikus_szinten_a_kormanyhivatali_letszamhiany_az_allamtitkar_bejelentette_cel_hogy_egyszerusodjon_az_ugyintezes","timestamp":"2019. június. 26. 14:55","title":"Megírtuk, hogy kritikus szinten a kormányhivatali létszámhiány, az államtitkár bejelentette: cél, hogy egyszerűsödjön az ügyintézés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de12acaa-f774-4729-95cb-5150d0d70f35","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hétvégén többször is korlátozzák a gyalogos forgalmat.","shortLead":"A hétvégén többször is korlátozzák a gyalogos forgalmat.","id":"20190627_Filmforgatas_miatt_lezarjak_a_Nyugati_teri_aluljarot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de12acaa-f774-4729-95cb-5150d0d70f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70090a05-b339-46cb-8cdd-fbc69747a0f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Filmforgatas_miatt_lezarjak_a_Nyugati_teri_aluljarot","timestamp":"2019. június. 27. 17:58","title":"Filmforgatás miatt lezárják a Nyugati téri aluljárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8637-21e7-4cc9-aa0a-7d33f690efdb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid időn belül már a második floridai várost támadják meg a hackerek, akik ezútal is Bitcoinban követelték a váltságdíjat a számítógépek titkosításának feloldásáért.","shortLead":"Rövid időn belül már a második floridai várost támadják meg a hackerek, akik ezútal is Bitcoinban követelték...","id":"20190627_hacker_kiberbiztonsag_lake_city_zsarolovirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=949b8637-21e7-4cc9-aa0a-7d33f690efdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f1e9cf8-0336-4c60-b069-fcf28c3dea25","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_hacker_kiberbiztonsag_lake_city_zsarolovirus","timestamp":"2019. június. 27. 15:03","title":"Újabb amerikai városra csapott le zsarolóvírus, 142 millió forintot fizettek a hackereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]