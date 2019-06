Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b2c1a0f-0e8d-4b31-abf9-010e41b3aa85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túl sok problémás gyereket szórtak ki az iskolák, és tették magántanulóvá, ezért kell ezen változtatni, mondta el Rétvári Bence államtitkár, miért szünteti meg a kormány a magántanulói jogviszonyt.","shortLead":"Túl sok problémás gyereket szórtak ki az iskolák, és tették magántanulóvá, ezért kell ezen változtatni, mondta el...","id":"20190627_Tul_sok_volt_a_visszaeles__Retvari_elmagyarazta_miert_szuntetik_meg_a_magantanuloi_jogviszonyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b2c1a0f-0e8d-4b31-abf9-010e41b3aa85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee65a4fc-31c2-4e20-8e83-0f9dfde0d5be","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Tul_sok_volt_a_visszaeles__Retvari_elmagyarazta_miert_szuntetik_meg_a_magantanuloi_jogviszonyt","timestamp":"2019. június. 27. 15:56","title":"\"Túl sok volt a visszaélés\" – Rétvári elmagyarázta, miért szüntetik meg a magántanulói jogviszonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"180dc0b5-2a79-4247-967a-40667a8ed2b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kigyulladt egy autóbusz motortere a főváros XII. kerületében, a Szent Orbán téren. A balesetről videó is készült.","shortLead":"Kigyulladt egy autóbusz motortere a főváros XII. kerületében, a Szent Orbán téren. A balesetről videó is készült.","id":"20190626_Ujabb_busz_gyulladt_ki_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=180dc0b5-2a79-4247-967a-40667a8ed2b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbeb4c5d-677e-408c-88e1-bebf6de35e80","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_Ujabb_busz_gyulladt_ki_Budapesten","timestamp":"2019. június. 26. 16:21","title":"Újabb busz gyulladt ki Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358d2e83-c675-4b78-b65c-8077cc8611eb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A térséget az 1980-as évek közepén, a moszuli duzzasztógát megépülte után árasztotta el a víz.\r

","shortLead":"A térséget az 1980-as évek közepén, a moszuli duzzasztógát megépülte után árasztotta el a víz.\r

","id":"20190627_Osi_palota_bukkant_elo_egy_kiszaradt_medencebol_Irakban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=358d2e83-c675-4b78-b65c-8077cc8611eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40578229-dbaa-4818-a0fd-e388200c6faf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_Osi_palota_bukkant_elo_egy_kiszaradt_medencebol_Irakban","timestamp":"2019. június. 27. 20:35","title":"Ősi palota bukkant elő egy kiszáradt medencéből Irakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72f7f271-58ab-4278-a15c-50a73ec3210b","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) vizsgálatot indít a politikus aláírásgyűjtése miatt, mert külföldre kerülhettek magyar állampolgárok adatai, ami miatt az adatvédelmi biztos Péterfalvi Attila korábban a kormányközeli sajtóban hangot adott az aggályainak. Hadházy szerint politikai alapú támadások érik, de ez jó, mert azt mutatja, a Fideszt zavarja az aláírásgyűjtés sikere. Szerinte nem követett el hibát.\r

\r

","shortLead":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) vizsgálatot indít a politikus aláírásgyűjtése miatt, mert...","id":"20190626_Vizsgalat_indul_Hadhazy_Akos_EUugyeszsegi_alairasgyujtese_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72f7f271-58ab-4278-a15c-50a73ec3210b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0daee174-9d5d-42e9-90cb-75487bef2ce7","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Vizsgalat_indul_Hadhazy_Akos_EUugyeszsegi_alairasgyujtese_miatt","timestamp":"2019. június. 26. 14:35","title":"Vizsgálat indul Hadházy Ákos EU-ügyészségi aláírásgyűjtése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De csak olyan vitát tud elképzelni, amin \"nem előre megbeszélt témák vannak súgóemberekkel\".","shortLead":"De csak olyan vitát tud elképzelni, amin \"nem előre megbeszélt témák vannak súgóemberekkel\".","id":"20190627_Tarlos_nem_zarja_ki_a_fopolgarmesterjelolti_vitat_Karacsonnyal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eda963d-ac69-4fcb-9a06-443d53882168","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Tarlos_nem_zarja_ki_a_fopolgarmesterjelolti_vitat_Karacsonnyal","timestamp":"2019. június. 27. 12:54","title":"Tarlós nem zárja ki a főpolgármester-jelölti vitát Karácsonnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f66ee23-0c88-414e-96b9-0a5d5cf69c6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korlátozás 40 családot érint, pont a kánikula idején kapcsolták ki a vizet. ","shortLead":"A korlátozás 40 családot érint, pont a kánikula idején kapcsolták ki a vizet. ","id":"20190628_A_szolgaltato_szerint_13_millios_tartozas_miatt_kellett_korlatozni_a_vizet_a_nyiregyhazi_csaladoknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f66ee23-0c88-414e-96b9-0a5d5cf69c6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68617f76-c248-40e5-9cf6-14964b8cf9ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_A_szolgaltato_szerint_13_millios_tartozas_miatt_kellett_korlatozni_a_vizet_a_nyiregyhazi_csaladoknal","timestamp":"2019. június. 28. 11:17","title":"A szolgáltató szerint 13 milliós tartozás miatt kellett korlátozni a vizet a nyíregyházi családoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d12f757-2caa-424c-9d34-4358b13d225e","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Dalí, Miró vagy Picasso nevével el lehet adni bármilyen kiállítást, így a Magyar Nemzeti Galéria (MNG) legújabb tárlatára is várhatóan tömegek lesznek kíváncsiak. Kicsit Budapestre érkezik a párizsi Pompidou Központ, és tárlatból az is kiderül, hogy a kommunisták mételyezték meg a szürrealistákat is. ","shortLead":"Dalí, Miró vagy Picasso nevével el lehet adni bármilyen kiállítást, így a Magyar Nemzeti Galéria (MNG) legújabb...","id":"20190626_Dali_Magritte_Picasso_pompidou_kozpont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d12f757-2caa-424c-9d34-4358b13d225e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aff96ae-272f-45d0-afc0-a06569c2cca6","keywords":null,"link":"/kultura/20190626_Dali_Magritte_Picasso_pompidou_kozpont","timestamp":"2019. június. 26. 21:00","title":"Dalí, Magritte, Picasso: kicsit Budapestre költözött a Pompidou Központ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f35453c-ad21-4619-bbbd-62ad8588a1d4","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Egyszeri extra juttatást adna a közmunkásoknak az Orbán-kormány: egységesen megkapnák az egy havi bér 90 százalékát, vagyis bruttó 73 377 forintot – tudta meg a hvg.hu, az erről szóló jogszabály-módosító javaslatot már ki is dolgozta a belügyi és az igazságügyi tárca. A több mint 100 ezer közmunkásnak járó, összegében szinte 13. havi fizetéssel felérő juttatás 9 milliárd forintba kerülne az állami büdzséből, hivatalosan azzal indokolnák, hogy a közmunkások álláskeresését akarják támogatni. Az ajándékpénzt valószínűleg az őszi önkormányzati választások időszakában fizetnék ki, ezért a közmunkás-szakszervezet vezetője szerint ez egyszerű szavazatvásárlás.","shortLead":"Egyszeri extra juttatást adna a közmunkásoknak az Orbán-kormány: egységesen megkapnák az egy havi bér 90 százalékát...","id":"20190627_Pluszpenz_a_kozmunkasoknak_extra_fizetest_osztana_az_Orbankormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f35453c-ad21-4619-bbbd-62ad8588a1d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ec89077-488d-4a76-be10-371c7c124c40","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Pluszpenz_a_kozmunkasoknak_extra_fizetest_osztana_az_Orbankormany","timestamp":"2019. június. 27. 06:30","title":"Extra fizetést osztana a közmunkásoknak az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]