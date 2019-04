Egy új technológia esetében mindig több a kérdés, mint a válasz – nyilatkozta a Wired magazinnak Matthew Cockerill, a londoni Swift Creatives tervezőiroda vezetője, aki szerint az összehajtható telefonok esetében a hardverek elkészülte után a márkákon és a tervezőkön van a sor, hogy kitalálják, mire is lehet használni az új terméket. Az ötletadáson túl persze célszerű hallgatni is a felhasználókra, igényeik ugyanis lényegében évek óta változatlanok. Idén februárban a USA Today amerikai napilap készített egy felmérést annak kapcsán, mire vágynak az okostelefon-tulajdonosok. Az iPhone-osok és az androidosok zöme – 76, illetve 77 százaléka – hosszabb üzemidőt szeretne. (Ez a szempont egy évtizede lényegében minden ilyen felmérésben az első helyen végez.) A jobb kamerát az iPhone-osok 57 és az androidosok 52 százaléka igényli. Ezután az 5G-s mobilhálózatokra való csatlakozás képessége következik, 37 és 40 százalékkal. De még nagyobb képernyőt is többen szeretnének – nagyjából a mobilosok harmada –, mint hajlítható kivitelt. Ez utóbbi iránt csak az iPhone-osok 17 és az androidosok 19 százaléka mutatott érdeklődést. © Statista / USA Today A megkérdezett amerikaiak jó része ugyanakkor azt is elvárja, hogy csökkenjen a telefonok ára. Az iPhone-osok közel fele és az androidosok harmada is úgy nyilatkozott, hogy az idén azért nem tervezi lecserélni régi telefonját, mert az új modellek túl drágák. Azok is sokan vannak, akik azért nem akarnak idei modellbe beruházni, mert meg vannak elégedve azzal, amit a jelenlegi mobiljuk nyújt.