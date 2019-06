Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1659198e-2bf1-4b58-a5cb-e0725b609a12","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Pótlóbuszozni kell majd egy héten át.","shortLead":"Pótlóbuszozni kell majd egy héten át.","id":"20190621_Ha_1es_villamossal_szokott_kozlekedni_van_egy_nem_tul_jo_hirunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1659198e-2bf1-4b58-a5cb-e0725b609a12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d6a53b0-044e-4c4c-a808-d7347f71c13c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190621_Ha_1es_villamossal_szokott_kozlekedni_van_egy_nem_tul_jo_hirunk","timestamp":"2019. június. 21. 16:37","title":"Ha az 1-es villamossal szokott közlekedni, van egy nem túl jó hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e23c749a-97f1-4f26-9f61-0c1b50671997","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három kukával próbálják távoltartani az embereket, mert a gödör csak omlik tovább. ","shortLead":"Három kukával próbálják távoltartani az embereket, mert a gödör csak omlik tovább. ","id":"20190621_Fogta_magat_es_beomlott_az_uttest_Szigetszentmikloson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e23c749a-97f1-4f26-9f61-0c1b50671997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7457fbc-725c-499a-a881-1fbbf113cb63","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Fogta_magat_es_beomlott_az_uttest_Szigetszentmikloson","timestamp":"2019. június. 21. 17:16","title":"Elment egy autó, beomlott az úttest Szigetszentmiklóson - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5c25c8-8918-443b-951d-681eeb983afa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 200. születésnapját ünneplő spanyol múzeum ünnepi tárlatain szeretné elkerülni a szelfiző tömegeket.","shortLead":"A 200. születésnapját ünneplő spanyol múzeum ünnepi tárlatain szeretné elkerülni a szelfiző tömegeket.","id":"20190621_prado_madrid_louvre_parizs_szelfi_kiallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b5c25c8-8918-443b-951d-681eeb983afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0efa33-b459-475d-b6e5-0f5cf4e8f778","keywords":null,"link":"/kultura/20190621_prado_madrid_louvre_parizs_szelfi_kiallitas","timestamp":"2019. június. 21. 11:12","title":"Nem akar ellouvre-osodni a madridi Prado","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ddbe193-cfaf-45ce-b0d2-d725a509f42c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Tizenegy évre is lecsukhatják korrupció és adócsalás miatt a második legismertebb magyar származású politikust Franciaországban.","shortLead":"Tizenegy évre is lecsukhatják korrupció és adócsalás miatt a második legismertebb magyar származású politikust...","id":"20190621_Borton_var_korrupcio_miatt_a_masodik_legismertebb_magyar_szarmazasu_francia_politikusra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ddbe193-cfaf-45ce-b0d2-d725a509f42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19405a63-13fd-4b6b-8bdd-9485d6cc4c58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_Borton_var_korrupcio_miatt_a_masodik_legismertebb_magyar_szarmazasu_francia_politikusra","timestamp":"2019. június. 21. 13:15","title":"Korrupció miatt börtön vár a második leghíresebb magyar származású francia politikusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2c2e390-9310-4786-b46e-8c18f9407f86","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Több pénzt akart kérni a futballcsapat, de az ellenzéki többségű városvezetésnek ez már sok volt. ","shortLead":"Több pénzt akart kérni a futballcsapat, de az ellenzéki többségű városvezetésnek ez már sok volt. ","id":"20190620_Bekemenyitett_szombathelyi_kozgyules_csak_feltetelekkel_kaphat_penzt_a_Haladas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2c2e390-9310-4786-b46e-8c18f9407f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c72bb8-fbb0-4285-827f-8eb70c44c3d6","keywords":null,"link":"/sport/20190620_Bekemenyitett_szombathelyi_kozgyules_csak_feltetelekkel_kaphat_penzt_a_Haladas","timestamp":"2019. június. 20. 19:09","title":"Bekeményített szombathelyi közgyűlés: csak feltételekkel kaphat pénzt a Haladás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f090a4ae-2248-4b84-9264-970e585fdb5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénzt a beadvány mellé tette, de csak a beadvány iktatásakor vették észre. Fel is jelentették. ","shortLead":"A pénzt a beadvány mellé tette, de csak a beadvány iktatásakor vették észre. Fel is jelentették. ","id":"20190621_100_ezer_forinttal_akarta_megtamogatni_beadvanyat_egy_70_eves_no","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f090a4ae-2248-4b84-9264-970e585fdb5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d87e7dfd-8b72-4330-8df9-17752383abba","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_100_ezer_forinttal_akarta_megtamogatni_beadvanyat_egy_70_eves_no","timestamp":"2019. június. 21. 09:30","title":"100 ezer forinttal akarta megtámogatni beadványát egy 70 éves nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520","c_author":"Balavány György","category":"gazdasag","description":"Az emberség minimumát, a klímaváltozás veszélyének csökkentését vétózta meg két másik tagállammal együtt a magyar kormány.","shortLead":"Az emberség minimumát, a klímaváltozás veszélyének csökkentését vétózta meg két másik tagállammal együtt a magyar...","id":"20190621_Balavany_Viktor_legalabb_az_unokadra_gondolj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ab4171-fee0-4a4b-85c9-aadd667af5a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_Balavany_Viktor_legalabb_az_unokadra_gondolj","timestamp":"2019. június. 21. 17:34","title":"Balavány: Viktor, legalább az unokádra gondolj!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két szettlabdát is hárított az első szettben az angliai füves torna negyeddöntőjében.\r

\r

","shortLead":"Két szettlabdát is hárított az első szettben az angliai füves torna negyeddöntőjében.\r

\r

","id":"20190621_Kielezett_csataban_jutott_elodontobe_Babos_Timea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e170691-5b87-4890-abf4-62ff03ee50d8","keywords":null,"link":"/sport/20190621_Kielezett_csataban_jutott_elodontobe_Babos_Timea","timestamp":"2019. június. 21. 15:35","title":"Kiélezett csatában jutott elődöntőbe Babos Tímea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]