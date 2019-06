Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22954bc4-435b-4f83-bb88-80f609fd1965","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Miután negyven éve kihaltnak hitték a nagy bermudai szárazföldi csigát, egyszer csak élő példányokat találtak egy hamiltoni sikátorban. Most több ezer csigát engedtek vissza a természetbe.","shortLead":"Miután negyven éve kihaltnak hitték a nagy bermudai szárazföldi csigát, egyszer csak élő példányokat találtak...","id":"20190614_nagy_bermudai_szarazfoldi_csiga_kihalt_visszatert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22954bc4-435b-4f83-bb88-80f609fd1965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5da04f01-4bfe-432c-bc62-3accbdfffa3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_nagy_bermudai_szarazfoldi_csiga_kihalt_visszatert","timestamp":"2019. június. 14. 12:03","title":"40 év után visszatért a \"halálból\" a bermudai nagy szárazföldi csiga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d554bc34-d32c-46f3-a142-e469495594f8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A sorozatgyilkos a hatéves lány holttestét is egy Nicosiához közeli bányatóba rejtette.","shortLead":"A sorozatgyilkos a hatéves lány holttestét is egy Nicosiához közeli bányatóba rejtette.","id":"20190613_cipusi_sorozatgyilkos_nikosz_metaxas_utolso_aldozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d554bc34-d32c-46f3-a142-e469495594f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0740cf75-efeb-42e0-880f-e4786a8dc49f","keywords":null,"link":"/vilag/20190613_cipusi_sorozatgyilkos_nikosz_metaxas_utolso_aldozat","timestamp":"2019. június. 13. 05:31","title":"Megtalálták a ciprusi rém utolsó áldozatát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"390f6d44-82cd-4131-9f94-41f9b046398f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes színfolt az LCD- és OLED-kijelzős telefonok világában egy e-ink-paneles készülék. Egy ilyen gyűjti most az előrendeléseket az Indiegogón, azonban vannak, akik óvatosságra intenek vele kapcsolatban.","shortLead":"Érdekes színfolt az LCD- és OLED-kijelzős telefonok világában egy e-ink-paneles készülék. Egy ilyen gyűjti most...","id":"20190613_indiegogo_kingrow_k1_eink_kijelzos_telefon_android","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=390f6d44-82cd-4131-9f94-41f9b046398f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7366b01-ff31-439e-95d5-dae55baed46b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_indiegogo_kingrow_k1_eink_kijelzos_telefon_android","timestamp":"2019. június. 13. 09:03","title":"Ez a telefon két hétig bírja egy feltöltéssel, és még a szemet is kíméli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9ad74c0-38bd-487d-a379-e2741ad90a28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy felhőkarcoló kilátóteraszának üvegből készült alja repedt apró darabokra.","shortLead":"Egy felhőkarcoló kilátóteraszának üvegből készült alja repedt apró darabokra.","id":"20190613_felhokarcolo_uveg_kilato_skydeck_repedes_chicago","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9ad74c0-38bd-487d-a379-e2741ad90a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14eed9b9-4c57-41a2-a6f7-299155fb2cb1","keywords":null,"link":"/elet/20190613_felhokarcolo_uveg_kilato_skydeck_repedes_chicago","timestamp":"2019. június. 13. 09:57","title":"Valóra vált minden üvegpadlót utáló rémálma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Budapesten tárgyalt a négy ország vezetője arról, kinek a jelöltségét támogassák az unió új vezetőinek kiválasztásakor.","shortLead":"Budapesten tárgyalt a négy ország vezetője arról, kinek a jelöltségét támogassák az unió új vezetőinek kiválasztásakor.","id":"20190613_v4_csucsjelolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75437998-637f-4936-b2ca-958fa3d692b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_v4_csucsjelolt","timestamp":"2019. június. 13. 16:22","title":"Andrej Babis: Nincs közös jelöltje a V4-eknek az Európai Bizottság elnöki posztjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két elmeorvosi vizsgálat is mentálisan egészségesnek ítélte a férfit.","shortLead":"Két elmeorvosi vizsgálat is mentálisan egészségesnek ítélte a férfit.","id":"20190614_Nem_vallotta_magat_bunosnek_az_ujzelandi_tomeggyilkos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"650cf774-13d1-4392-9aaf-6b4f21f4a275","keywords":null,"link":"/vilag/20190614_Nem_vallotta_magat_bunosnek_az_ujzelandi_tomeggyilkos","timestamp":"2019. június. 14. 05:15","title":"Nem vallotta magát bűnösnek az új-zélandi tömeggyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c7441ce-d85c-4c73-adfe-6ed09702d1b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy tudni, a kormánypárt felkérte a kapust, hogy induljon a Fidesz színeiben a szombathelyi polgármester-választáson.","shortLead":"Úgy tudni, a kormánypárt felkérte a kapust, hogy induljon a Fidesz színeiben a szombathelyi polgármester-választáson.","id":"20190614_Kiraly_Gabor_lehet_a_Fidesz_jeloltje_Szombathelyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c7441ce-d85c-4c73-adfe-6ed09702d1b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62508564-3b5b-410a-a447-e7d22e379bd9","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Kiraly_Gabor_lehet_a_Fidesz_jeloltje_Szombathelyen","timestamp":"2019. június. 14. 08:50","title":"Király Gábor lehet a Fidesz jelöltje Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ázsiában és Észak-Amerikában él a legtöbb nagy szennyező cég első embere. Magyarországról Bécsig kell elutazni, hogy találkozzunk eggyel.","shortLead":"Ázsiában és Észak-Amerikában él a legtöbb nagy szennyező cég első embere. Magyarországról Bécsig kell elutazni...","id":"20190614_Terkepre_tettek_hol_lakik_az_a_100_ember_aki_a_leginkabb_karositja_a_Foldet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142cc5bf-cb35-42ae-8087-eb4c553c7045","keywords":null,"link":"/kkv/20190614_Terkepre_tettek_hol_lakik_az_a_100_ember_aki_a_leginkabb_karositja_a_Foldet","timestamp":"2019. június. 14. 13:15","title":"Térképre tették, hol lakik az a 100 ember, aki a leginkább károsítja a Földet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]