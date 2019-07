Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évente két nagyobb frissítést ad ki a Microsoft a Windows 10-hez, ám elképzelhető, hogy az őszi rendszerverzió idén szinte semmi újdonságot nem hoz majd.","shortLead":"Évente két nagyobb frissítést ad ki a Microsoft a Windows 10-hez, ám elképzelhető, hogy az őszi rendszerverzió idén...","id":"20190703_windows_10_frissites_osz_szeptember_uj_windows_funkciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74aa530d-f5bb-4cf1-a8d1-95c72688a8a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_windows_10_frissites_osz_szeptember_uj_windows_funkciok","timestamp":"2019. július. 03. 08:33","title":"Ha tényleg ennyi lesz a nagy Windows-frissítés újdonsága, sokan csalódni fognak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a92afa-fd65-4ad2-9196-75af73076640","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Carola Rachete csak a kötelességét teljesítette, amikor menekülteket mentett ki a tengerből és nem vitte vissza őket Líbiába - mondta ki a bíróság.","shortLead":"Carola Rachete csak a kötelességét teljesítette, amikor menekülteket mentett ki a tengerből és nem vitte vissza őket...","id":"20190702_Szabadon_engedtek_a_menekulteket_kimento_hajo_kapitanyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0a92afa-fd65-4ad2-9196-75af73076640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea29bce-933d-44bd-9fbc-b6b7ae840631","keywords":null,"link":"/vilag/20190702_Szabadon_engedtek_a_menekulteket_kimento_hajo_kapitanyat","timestamp":"2019. július. 02. 21:43","title":"Szabadon engedték a menekülteket kimentő hajó kapitányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9f5136-bfc1-4fa1-a314-837858394a9a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az eset most is Németországban történt, szerencsére jó vége lett. ","shortLead":"Az eset most is Németországban történt, szerencsére jó vége lett. ","id":"20190703_Csatornafedellel_egyutt_vittek_orvoshoz_a_beszorult_nyestet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c9f5136-bfc1-4fa1-a314-837858394a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60424863-4b48-41d2-b586-cfa00b0419fe","keywords":null,"link":"/elet/20190703_Csatornafedellel_egyutt_vittek_orvoshoz_a_beszorult_nyestet","timestamp":"2019. július. 03. 15:18","title":"Csatornafedéllel együtt vitték orvoshoz a beszorult nyestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7734b3f3-6e6b-4c84-b3a2-719e6fe87dee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az OTP Bank után az Erstéhez és a Gránit Bankhoz is megérkezett az Apple kényelmes mobilfizetési szolgáltatása.","shortLead":"Az OTP Bank után az Erstéhez és a Gránit Bankhoz is megérkezett az Apple kényelmes mobilfizetési szolgáltatása.","id":"20190703_mobilfizetes_apple_pay_erste_bank_granit_bank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7734b3f3-6e6b-4c84-b3a2-719e6fe87dee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5dec905-44ba-4cbb-a399-62cd27d74d05","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_mobilfizetes_apple_pay_erste_bank_granit_bank","timestamp":"2019. július. 03. 09:33","title":"Két másik magyarországi banknál is elindult az Apple Pay","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"581cd5eb-c3ab-49e5-a661-9bd049415585","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valamiért kikapcsolták a radar hangjelzését, így az sem figyelmeztette a kapitányt a tragédiára. ","shortLead":"Valamiért kikapcsolták a radar hangjelzését, így az sem figyelmeztette a kapitányt a tragédiára. ","id":"20190702_Hableanykatasztrofa_nem_jelzett_a_Viking_radarjanak_veszjelzoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=581cd5eb-c3ab-49e5-a661-9bd049415585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2148b099-908b-4b02-9ffd-935bd5a43b5d","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Hableanykatasztrofa_nem_jelzett_a_Viking_radarjanak_veszjelzoje","timestamp":"2019. július. 02. 06:55","title":"Hableány-katasztrófa: nem jelzett a Viking radarjának vészjelzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Négy szettben jutott be Fucsovics Márton a legjobb 64-be.","shortLead":"Négy szettben jutott be Fucsovics Márton a legjobb 64-be.","id":"20190702_Megnyerte_Fucsovics_az_elso_meccset_Wimbledonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"624d2cc0-d383-4214-a539-551fec48651a","keywords":null,"link":"/sport/20190702_Megnyerte_Fucsovics_az_elso_meccset_Wimbledonban","timestamp":"2019. július. 02. 21:31","title":"Megnyerte Fucsovics az első meccsét Wimbledonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3201540b-183c-4f48-9476-4f92ec1f8120","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Vannak bizonyos körök, akik támadják a magyar oktatási kormányzat teljesítményét, pedig az nagyon is rendben van – nagyjából ez olvasható ki az Emmi parlamenti államtitkárának a pártlapban adott interjújából. Észre sem veszi, hogy érveivel saját magát cáfolja. Vélemény.","shortLead":"Vannak bizonyos körök, akik támadják a magyar oktatási kormányzat teljesítményét, pedig az nagyon is rendben van –...","id":"20190703_Retvari_Bence_Buszkek_lehetunk_a_magyar_oktatasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3201540b-183c-4f48-9476-4f92ec1f8120&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05cbc77e-9789-40dc-90d0-d46b9f91908a","keywords":null,"link":"/elet/20190703_Retvari_Bence_Buszkek_lehetunk_a_magyar_oktatasra","timestamp":"2019. július. 03. 11:33","title":"Rétvári Bence büszke a magyar oktatásra, de magát cáfolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6633cb3e-693a-4d2f-8720-bdb3e5274032","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"14 orosz tengerész halt meg, amikor a tengerfeneket vizsgáló katonai merülőhajón tűz ütött ki. A tüzet végül eloltották, a hajót partra vontatták. ","shortLead":"14 orosz tengerész halt meg, amikor a tengerfeneket vizsgáló katonai merülőhajón tűz ütött ki. A tüzet végül...","id":"20190702_Sok_orosz_matroz_meghalt_egy_merulohajon_kitort_tuzben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6633cb3e-693a-4d2f-8720-bdb3e5274032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc21cdd-0e30-4403-a66c-24268cb432a3","keywords":null,"link":"/vilag/20190702_Sok_orosz_matroz_meghalt_egy_merulohajon_kitort_tuzben","timestamp":"2019. július. 02. 15:50","title":"14 orosz matróz halt meg egy merülőhajón kitört tűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]