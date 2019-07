Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"faa83d25-ce23-477a-a4c5-7b07789cf443","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Reagált a Kartago Tours a külföldön rekedt magyar turisták kálváriájára.","shortLead":"Reagált a Kartago Tours a külföldön rekedt magyar turisták kálváriájára.","id":"20190702_Kartago_Tours_Tuneziaban_rekedt_magyarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=faa83d25-ce23-477a-a4c5-7b07789cf443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"917f2331-da7c-400e-a8f5-7bbcdfc12766","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190702_Kartago_Tours_Tuneziaban_rekedt_magyarok","timestamp":"2019. július. 02. 12:25","title":"Kartago Tours: Nem miattunk rekedtek Tunéziában a magyar turisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1cda1f-bd38-47ad-901f-02b362cbdd35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai elnök leszerelte a magyar miniszterelnök civilek elleni nyomulását.","shortLead":"Az amerikai elnök leszerelte a magyar miniszterelnök civilek elleni nyomulását.","id":"20190703_Orban_Trump_segitseget_kerte_a_civilek_ellen_de_hiaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb1cda1f-bd38-47ad-901f-02b362cbdd35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e8786c-b264-42b4-87a9-bfe58cff3076","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Orban_Trump_segitseget_kerte_a_civilek_ellen_de_hiaba","timestamp":"2019. július. 03. 09:38","title":"Orbán Trump segítségét kérte a civilek ellen, de hiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c4536d-0b01-4fb8-bf5e-47815503a72d","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"Polt-Palásthy Marianna jelenleg a felmondását tölti – tudta meg a hvg.hu. A legfőbb ügyész feleségének munkaviszonya közös megegyezéssel szűnik meg.","shortLead":"Polt-Palásthy Marianna jelenleg a felmondását tölti – tudta meg a hvg.hu. A legfőbb ügyész feleségének munkaviszonya...","id":"20190702_Polt_Peter_felesege_tavozik_a_Magyar_Nemzeti_Bankbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33c4536d-0b01-4fb8-bf5e-47815503a72d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80701751-7263-4dff-944d-f3805c3ce896","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190702_Polt_Peter_felesege_tavozik_a_Magyar_Nemzeti_Bankbol","timestamp":"2019. július. 02. 10:32","title":"Polt Péter felesége távozik a Magyar Nemzeti Bankból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df04f275-23d2-4726-afb7-fd76cd623a1c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újból bebizonyosodott, hogy a gépi algoritmust nem csak néhány területen lehet bevetni, a macskatulajdonosok is sokat profiltálhatnak belőle.","shortLead":"Újból bebizonyosodott, hogy a gépi algoritmust nem csak néhány területen lehet bevetni, a macskatulajdonosok is sokat...","id":"20190701_macska_kisallat_madar_hazahordasa_macskaajto_mesterseges_intelligencia_gepi_tanulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df04f275-23d2-4726-afb7-fd76cd623a1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58bc45b8-e24f-46da-8dee-6f28bb788ea7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_macska_kisallat_madar_hazahordasa_macskaajto_mesterseges_intelligencia_gepi_tanulas","timestamp":"2019. július. 01. 20:03","title":"A mesterséges intelligencia arra is jó, hogy a macskák ne hordják haza az elejtett állatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbf0413d-a093-4eeb-8973-5dfcb1fefd39","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A repülőn tízen utaztak, az első hírek szerint hajtómű-meghibásodás okozhatta a balesetet.","shortLead":"A repülőn tízen utaztak, az első hírek szerint hajtómű-meghibásodás okozhatta a balesetet.","id":"20190701_HAngarba_csapodott_egy_kisgep_Texasban_10_halott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbf0413d-a093-4eeb-8973-5dfcb1fefd39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee8b009b-b0b7-470f-a52c-71f307025803","keywords":null,"link":"/vilag/20190701_HAngarba_csapodott_egy_kisgep_Texasban_10_halott","timestamp":"2019. július. 01. 15:40","title":"Hangárba csapódott egy kisgép Texasban, senki nem élte túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80092db5-f25a-4dc8-97d4-952b033f4ff2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a tavaly debütált X5 kupésra faragott testvérmodellje, a csapott hátú X6.","shortLead":"Megérkezett a tavaly debütált X5 kupésra faragott testvérmodellje, a csapott hátú X6.","id":"20190703_hivatalos_530_loerovel_tamad_a_teljesen_uj_bmw_x6","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80092db5-f25a-4dc8-97d4-952b033f4ff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7bd8038-43f6-4cb8-bbed-dcd0983d46d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190703_hivatalos_530_loerovel_tamad_a_teljesen_uj_bmw_x6","timestamp":"2019. július. 03. 08:21","title":"Hivatalos: 530 lóerővel támad a teljesen új BMW X6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e697b638-da6d-49f7-adc3-fbe50e6455bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó városi használatra szánt újdonságára már le lehet adni a előrendeléseket. ","shortLead":"A japán gyártó városi használatra szánt újdonságára már le lehet adni a előrendeléseket. ","id":"20190702_200_kilometeres_hatotavu_es_8_millio_forintos_a_honda_cuki_villanyautoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e697b638-da6d-49f7-adc3-fbe50e6455bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5b1f84c-90a9-42e7-80d3-ae0239f587ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20190702_200_kilometeres_hatotavu_es_8_millio_forintos_a_honda_cuki_villanyautoja","timestamp":"2019. július. 02. 11:21","title":"200 kilométeres hatótávú és 8 millió forintos a Honda cuki villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Négy szettben jutott be Fucsovics Márton a legjobb 64-be.","shortLead":"Négy szettben jutott be Fucsovics Márton a legjobb 64-be.","id":"20190702_Megnyerte_Fucsovics_az_elso_meccset_Wimbledonban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"624d2cc0-d383-4214-a539-551fec48651a","keywords":null,"link":"/sport/20190702_Megnyerte_Fucsovics_az_elso_meccset_Wimbledonban","timestamp":"2019. július. 02. 21:31","title":"Megnyerte Fucsovics az első meccsét Wimbledonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]