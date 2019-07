Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea310d41-4a51-4640-8344-e9facb45810e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Brit kutatók számításai szerint sok millió embernél nőtt meg a daganatos betegség kialakulásának kockázata a túlsúlyuk miatt.","shortLead":"Brit kutatók számításai szerint sok millió embernél nőtt meg a daganatos betegség kialakulásának kockázata a túlsúlyuk...","id":"20190703_Mar_tobb_rakot_okoz_az_elhizas_mint_a_dohanyzas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea310d41-4a51-4640-8344-e9facb45810e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e688a5be-acfd-424d-a9de-35a99a879763","keywords":null,"link":"/elet/20190703_Mar_tobb_rakot_okoz_az_elhizas_mint_a_dohanyzas","timestamp":"2019. július. 03. 14:10","title":"Már több rákot okoz az elhízás, mint a dohányzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Továbbra sem állt helyre a Facebook szolgáltatásaiban tapasztalt hiba, a közösségi oldal most a Twitteren üzent a felhasználóknak.","shortLead":"Továbbra sem állt helyre a Facebook szolgáltatásaiban tapasztalt hiba, a közösségi oldal most a Twitteren üzent...","id":"20190703_facebook_messenger_instagram_whatsapp_leallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c63743-baa2-4ec7-ae8a-4b87520f9ad7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_facebook_messenger_instagram_whatsapp_leallas","timestamp":"2019. július. 03. 19:15","title":"Megszólalt a Facebook: javában szerelik a képbetöltős hibát, nyilatkozatot is kiadtak [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A V4-es egység miatt tett keresztbe a magyar kormány az EU-s 2050-es klímacélnak, állítja a VálaszOnline, Lengyelországnak ugyanis sokkal keményebb dió lemondani a környezetszennyező szénről, mint nekünk.

","shortLead":"A V4-es egység miatt tett keresztbe a magyar kormány az EU-s 2050-es klímacélnak, állítja a VálaszOnline...","id":"20190704_ValaszOnline_A_lengyelek_miatt_vetozta_meg_Orban_az_EUs_klimahatarozatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43655229-5f09-4776-9b45-366d8aa94315","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190704_ValaszOnline_A_lengyelek_miatt_vetozta_meg_Orban_az_EUs_klimahatarozatot","timestamp":"2019. július. 04. 10:59","title":"VálaszOnline: A lengyelek miatt vétózta meg Orbán az EU-s klímahatározatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e0e574e-2905-419c-9d29-818b6970cdb4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint kétszáz ember lett rosszul. ","shortLead":"Több mint kétszáz ember lett rosszul. ","id":"20190703_Tomeges_etelmergezes_a_Fulopszigeteki_diktator_ozvegyenek_partijan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e0e574e-2905-419c-9d29-818b6970cdb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"842bf33d-5325-40e2-8b56-306c4e44cd9d","keywords":null,"link":"/vilag/20190703_Tomeges_etelmergezes_a_Fulopszigeteki_diktator_ozvegyenek_partijan","timestamp":"2019. július. 03. 17:46","title":"Tömeges ételmérgezés a Fülöp-szigeteki diktátor özvegyének partiján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a943d30-f110-467e-9592-b63e021c90f8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Samsung több reklámjában víz alatti használat közben mutatta Galaxy telefonjait. Az ausztrál fogyasztóvédelmi hatóság szerint azonban a telefonok nem alkalmasak erre, ezért beperelte a koreai gyártót.","shortLead":"A Samsung több reklámjában víz alatti használat közben mutatta Galaxy telefonjait. Az ausztrál fogyasztóvédelmi hatóság...","id":"20190704_Pert_akasztott_a_Samsung_nyakaba_az_ausztral_fogyasztovedelem_felrevezeto_telefonreklamok_vadjaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a943d30-f110-467e-9592-b63e021c90f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8cebb2b-18b9-4110-9bbb-25d7e0eaf802","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_Pert_akasztott_a_Samsung_nyakaba_az_ausztral_fogyasztovedelem_felrevezeto_telefonreklamok_vadjaval","timestamp":"2019. július. 04. 11:52","title":"Pert akasztott a Samsung nyakába az ausztrál fogyasztóvédelem félrevezető telefonreklámok vádjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b02263b6-8dff-4d77-81e1-aaaaa1f38adb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az anyák és a gyerekek közti kötődés a klinikai szakpszichológus szerint nagyban meghatározza a felnőttkori kapcsolatokat. Vannak, akiknek súrlódásmentes, másoknak vesszőfutás az életük.","shortLead":"Az anyák és a gyerekek közti kötődés a klinikai szakpszichológus szerint nagyban meghatározza a felnőttkori...","id":"20190704_Kotodes_felnott_kapcsolatok_intimitas_bizalom_Grego_Eniko","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b02263b6-8dff-4d77-81e1-aaaaa1f38adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"474783de-9e07-4ab5-875d-0741b4623af6","keywords":null,"link":"/elet/20190704_Kotodes_felnott_kapcsolatok_intimitas_bizalom_Grego_Eniko","timestamp":"2019. július. 04. 13:32","title":"Katasztrófa lehet abból, ha két, kötődési problémákkal küszködő ember egymásba szeret?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc1bba4-4152-4a06-8318-0c0aacfc7032","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Köztudott, hogy nem döntenek rekordokat az iPhone-eladások, érthető tehát, ha különféle trükköket vetne be az Apple a vásárlási kedv fokozására, például Kínában.","shortLead":"Köztudott, hogy nem döntenek rekordokat az iPhone-eladások, érthető tehát, ha különféle trükköket vetne be az Apple...","id":"20190704_apple_olcsobb_iphone_kinai_piacra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dc1bba4-4152-4a06-8318-0c0aacfc7032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f09e2ff-93f4-4694-8916-507e39dc96b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_apple_olcsobb_iphone_kinai_piacra","timestamp":"2019. július. 04. 10:03","title":"Lebutított és olcsóbb iPhone-t adhat ki az Apple, de kérdés, hogy ide jut-e belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú áprilisban tűnt el egy gyermekotthonból. ","shortLead":"A fiú áprilisban tűnt el egy gyermekotthonból. ","id":"20190703_Eltunt_15_eves_fiut_keresnek_zalaegerszegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7105f6da-a16e-4c66-9467-92e30facb9fe","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Eltunt_15_eves_fiut_keresnek_zalaegerszegen","timestamp":"2019. július. 03. 16:43","title":"Eltűnt 15 éves fiút keresnek Zalaegerszegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]