Ma már nem újdonság, hogy a kutyának, macskának vásárolható kiegészítőkben is található valamilyen technológiai okosság, amely elvben a gazdik dolgát is könnyebbé teheti. Bár többnyire egyszerű fejlesztésekről van szó, azért őrült darabok is akadnak – mint például a Fi különleges nyakörve.

© Fi

A The Verge tesztelte is az eszközt, amely egy igazi svájci bicskának tűnik a funkcióit nézve. A beépített GPS révén bármikor nyomon követhető a kutya mozgása, így az is, merre csatangol. A nyakörvhöz tartozó alkalmazásban az is látható, hogy az eb mennyi lépést tett meg egy nap, és ez összességében mekkora távolságnak felel meg. Az app statisztikákat is készít a mozgásról.

A nyakörvet úgy alakították ki, hogy az állat biztosan ne tudja lehámozni magáról, akkumulátora pedig eleve a strapabíróbb fajtából való. A Fi ezzel kapcsolatban azt állítja, a kiegészítő 3 hónapnyi folyamatos működést bír, mielőtt újból tölteni kellene. Egyébként pedig teljesen vízálló.

Azért persze vannak vele gondok, a technológiai lap tesztjében például a helyzetmeghatározással kapcsolatos (kisebb) problémákra is felhívja a figyelmet, az ugyanis nem mindig pontos. Az app sem az igazi, mintha nem lenne befejezve, a használata pedig nem túl kényelmes.

© Fi

Kiemelik ugyanakkor a nyomkövetés hasznosságát, amely az elveszett/ellopott kutya megtalálásában is segíthet, főleg, ha egyszerre több jószágot is tart az ember. A lap az egészségügyi információkkal kapcsolatos funkciót is dicséri, szerintük kifejezetten hasznos dologról van szó, ami adott esetben akár életmentő is lehet: mivel az app a megváltozott mozgásról is beszámol, a gazdinak rögtön szemet szúrhat, hogy valami nincs rendben.

A Fi nyakörve már kapható, ám sajnos nem olcsó – ilyen funkciók mellett ez persze valahol érthető. A felszerelés alapára 150 dollár, ami kb. 44 ezer forintot jelent, ám ha valaki az elérhető szolgáltatásokra is beruházna, még többet kell fizessen érte. A nyomkövetős dolgok például eleve felárasak.

