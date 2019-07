Komolyan vehető-e egy számítógépes játék, amelyben kizárólag ízletes ételekkel lehet előre haladni? Erre a kérdésre kerestük a választ az év egyik legőrültebb szimulátorában. Ami annyira nem áll messze a valóságtól: a kés itt is éles, a hal ugyanúgy szénné éghet, a túl sok só pedig nem hasznos egy alapvetően édességként tálalt fogásnál.

A főzés tudománya olyannyira népszerű, hogy különféle videojátékok is készültek a témában, ám annyira részletes, mint a minap debütált Cooking Simulator, valószínűleg még nem került a boltokba. Részben ez motivált bennünket, hogy leüljünk és kipróbáljuk, ám a játék néhány percnyi szórakozást követően komoly önismereti tesztté is vált. A Big Cheese Studio alkotásában nem csak a fűszerek megkülönböztetéséért jár a piros pont: egy egész éttermet kell menedzselni, és a legtöbb főzős programmal ellentétben itt tényleg nem kattintásra készülnek a kaják.

5 másodperces szabály

Az egyelőre kizárólag PC-re létező program talán legfontosabb jellemzője, hogy nagyon valóságos. Egy szimulátor esetében valahol persze elvárás, hogy a játék visszaadjon valamit az igaziból, de ez általában csak néhány jól működő funkcióban merül ki. A Cooking Simulator viszont az apró részletekre is odafigyel: a citrom nem vágja fel magát, ha pedig az előírtnál több fűszert szórunk a készülő finomságra, szinte biztosak lehetünk benne, hogy munkánkat rögtön a szervírozás után visszaküldi majd a vendég.

Ugyanígy a konyhai munka is folyamatos koncentrációt igényel: nem mindegy, meddig sül a lazac, melyik borsból mennyi kerül a húsra, és az sem annyira előnyös, ha tálalás közben a már késznek gondolt csirkecomb leesik a tányérról, majd végiggurul a padlón. Az életben gyakran bevethető 5 másodperces szabály itt sajnos semmit nem ér, még akkor sem, ha a vendégnek amúgy fogalma sincs, mi történik két ajtóval mögötte.

Részletekbe menő

A játék ettől függetlenül azok számára is ajánlható, akik korábban nem készítettek bonyolult ételt, vagy életükben még egy tojást sem vertek fel. A program például kiváló oktatómóddal rendelkezik, ami az alapok elsajátításán túl a konyhai pörgésre is ráhangolja az embert. (Egy idő után ugyanis meghatározott időn belül kell prezentálnunk a rendeléseket, máskülönben becsukhatjuk a boltot.) Az idő mellett ugyanilyen fontos a rendelkezésünkre álló pénz beosztása, de legalábbis ésszel felhasználása.

© Big Cheese Studio/PlayWay

Bár a Cooking Simulatornak van története, a játék szempontjából mindez elhanyagolható. A kritika azonban úgy teljes, ha ezt is megosztjuk: egy étteremhez vezényelnek minket, amely valamikor igazán felkapott helynek számított, ám az utolsó szakács nagyjából mindent, beleértve a konyhai gépeket is tönkrevágta. Ilyen körülmények közt kell tehát boldogulnunk, s közben újból nyereségessé tennünk üzletünket.

Az oktatómód itt is működik, és kelleni is fog: a főzés előtt ugyanis meg kell győződnünk róla, hogy minden rendelkezésünkre áll-e, a használható gépek, mint például a sütő, vannak-e olyan állapotban, hogy abban tényleg megsüljön az étel. Eláruljuk: nincsenek, így a szeletelés, hámozás, vagdosás előtt ezeket kell rendbe tegyük, melyhez virtuális cégek segítségét kérhetjük, telefonon. (Ehhez egyébként a készüléket tényleg kézbe is kell venni, majd a javítandó berendezésre mutatni.)

Szórakoztató

Ha valaki nem bajlódna az instrukciókkal, választhatja a karriermódot is, amely nem kis célt lebegtet be a szemünk előtt: a világ legjobb séfjévé kell válnunk, amihez természetesen főzni kell. A Cooking Simulator egyik legszerethetőbb része pedig épp ez. A készülő ételek hozzávalóit nagykijelzős monitoron látjuk, így lényegében mindvégig akad segítségünk. A program azt is megmutatja, hogy az egyes pácok elkészítéséhez miből és mennyit kell adagolni a kondérba, ám a konkrét cselekvést minden esetben nekünk kell elvégezni. Akárcsak a valóságban,

itt is meg kell dönteni a tejszínes dobozt, s belecsurgatni a tartalmát.

© Big Cheese Studio/PlayWay

A késsel ügyeskedés szintén nem néhány kattintásra működik. Az eszközt előbb a felvágni kívánt hús, zöldség fölé kell irányítanunk, beállítani a szöget, és ha minden stimmel, kezdődhet a művelet. Egy konyhában óhatatlanul piszok is képződik, így a pultot tisztán kell tartani, a padlóra kiömlött dolgokat pedig a felmosóval feltakarítani. Ez ugyancsak egerünk segítségével végezhető el, lényegében ugyanúgy, ahogy valójában is tennénk. A sütőből kivett ételek pedig itt is tűzforróak, így nem is lehet őket (egyből) kézbe venni.

© Big Cheese Studio/PlayWay

A játék nem tart be semmiféle határt a fűszerezéskor, a sütéskor vagy a főzéskor, és nem is figyelmeztet rá, ha az ideális időn túl hagyjuk állni valamelyik fogást a gázon. Ennek megfelelően az ételek odaéghetnek, rosszabb esetben pedig a teljes felszerelésünk bánhatja. Egy "véletlen" láncreakcióval ugyanis az egész konyha felgyújtható/robbantható.

Tartalmas

A Cooking Simulator másik nagy előnye, hogy rengeteg recept elkészítésére ad lehetőséget, ezeket ráadásul a játékbéli számítógépünkön folyamatosan bővíthetjük. De szakácstudományunk is tökélesíthető a kitanulható képességek révén, így ha elég ügyesek (és gyorsak) vagyunk, tehetséges séf válhat belőlünk. (Ez nekünk sajnos nem sikerült, a folyamatos javítás minden pénzünket elvitte.)

© Big Cheese Studio/PlayWay

A program annyira igyekszik szimulálni a valóságot, hogy az egyes fogások elkészítésekor tényleg várakozni kényszerülünk. Persze eközben is elüthetjük az időt, hallgathatunk zenét, előkészíthetjük például a tányért, a fűszernövényekből diszítést faraghatunk, vagy a konyha végében lévő táblán dartsozhatunk is. Ha a tetthely nem felelne meg, a konyha akár teljes egészében átalakítható, és új készülékeket is vásárolhatunk bele.

© Big Cheese Studio/PlayWay

A grafikát szintén dicsérni tudjuk, habár azért akadnak furcsaságok: maximális beállítások mellett sem néz ki úgy a citrom, mint egy citrom, illetve néhány elem még ilyenkor is pixelesnek tűnik. Az összkép azonban így is rendben van.

Végeredmény

Mindent egybevéve a Cooking Simulator az utóbbi idők egyik leghangulatosabb szimulátora. Bőven akad benne tennivaló, és tényleg megtapasztalható a konyhai sürgés-forgás minden előnye és hátránya. Nem tökéletes, illetve a műfaj miatt erősen rétegjáték, de aki a leírtak alapján késztetést érez rá, hogy kipróbálja, aligha nem fog benne csalódni.

A játékot 10-ből 8 pontra értékeltük, ajánljuk.

