Lionel Messi, az argentin labdarúgó-válogatott csapatkapitánya a Chile elleni győztes bronzmérkőzés után nem jelent meg az éremátadó ünnepségen, és Copa Americát rendező brazilokkal kapcsolatban korrupciót emlegetett, valamint a játékvezetőket szidta. Messi szerint korrupt bíró állította ki őt Meg kell hagyni, ügyesen táncoltatja az 1000 lóerőt. Videó: Végre Valtteri Bottas kinyírhatott pár abroncsot F1-es autóján

Felfüggesztették a 4iG tőzsdei kereskedését, mert az árfolyamot befolyásoló bejelentést fognak még ma tenni. Nagy bejelentésre készül a 4iG A tervek szerint pénteken dönt a Parlament a magántanuló státusz eltörléséről, a szülők egy része saját történetük megosztásával tiltakozik a döntés ellen. "A fantasztikus gyerekemből az iskola egy zombit csinált" Hosszú ideig állt a villamossíneken a BMW, amellyel egy autós túl gyorsan hajtott és felcsapódott a villamosmegálló mellé. Villamossínekre hajtott, majd menekülni próbált a rendőrök elől egy autós A német védelmi miniszter EB-elnöki kinevezését még az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia. Ez sikerülhet ugyan, de egyáltalán nem lesz egyszerű. Hűvös fogadtatásra számíthat a parlamentben az Európai Bizottság német elnökjelöltje De ez a sorozat még mindig attól igazán szenzációs, ahogyan az érzelmekkel bánik. Még mindig a 80-as években a legszebb a barátság és a legundorítóbbak a szörnyek Tóth Bertalan MSZP-s politikus hívta egykor fideszes gázmutyinak és gázlopásnak a MET nevű cég 2011-15 közötti gázmachinációit. A cég perelt, a Kúria most kimondta, jogalap nélkül: el kell tűrnie a véleményeket, és a lopás szó használata sem volt alaptalan. A Kúria szerint is szabad fideszes gázmutyinak nevezni a MET egykori ügyleteit