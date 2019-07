Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"310d9112-3e25-4398-91e7-444bdeb4a64e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A parti őrség összesen 17 ezer kiló kábítószert foglalt le. ","shortLead":"A parti őrség összesen 17 ezer kiló kábítószert foglalt le. ","id":"20190712_Ugy_ugrott_at_a_katona_a_tengeralattjarora_mint_a_vonatrablo_a_ozdony_tetejere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=310d9112-3e25-4398-91e7-444bdeb4a64e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b4a9f7-47a1-4e48-a22f-97d02a178a75","keywords":null,"link":"/vilag/20190712_Ugy_ugrott_at_a_katona_a_tengeralattjarora_mint_a_vonatrablo_a_ozdony_tetejere","timestamp":"2019. július. 12. 15:17","title":"Úgy ugrott át a katona a tengeralattjáróra, mint a vonatrabló a mozdony tetejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ccf68d4-80fb-4937-80d2-708905c62fe1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kamionnal ütközött, amikor egy parklóból hajtott ki. ","shortLead":"Egy kamionnal ütközött, amikor egy parklóból hajtott ki. ","id":"20190711_Egy_csaladi_haz_kertjeben_landolt_egy_utkozes_utan_egy_Suzuki_Szombathelyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ccf68d4-80fb-4937-80d2-708905c62fe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e863e23-fad6-4682-95b6-3efe5f2988b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190711_Egy_csaladi_haz_kertjeben_landolt_egy_utkozes_utan_egy_Suzuki_Szombathelyen","timestamp":"2019. július. 11. 13:58","title":"Egy családi ház kertjében landolt egy ütközés után egy Suzuki Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy miről, vagy mikről van szó pontosan, még nem ismert, de a Facebook egy szerdai bejelentése szerint az elkövetkező időszakban több új alkalmazásra is számíthatnak a felhasználók.","shortLead":"Hogy miről, vagy mikről van szó pontosan, még nem ismert, de a Facebook egy szerdai bejelentése szerint az elkövetkező...","id":"20190710_uj_facebook_alkalmazasok_kozossegi_media","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f455f61d-a38a-43b2-9ede-12478af9b7d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_uj_facebook_alkalmazasok_kozossegi_media","timestamp":"2019. július. 10. 20:33","title":"Facebook: Új alkalmazásokat adunk ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bfd643-175d-40fc-9455-814f106c0713","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentősen egyszerűbbé teheti a hidak tömeges állapotfelmérését az a műholdképekre alapozó technológia, melyet amerikai és brit kutatók dolgoztak ki.","shortLead":"Jelentősen egyszerűbbé teheti a hidak tömeges állapotfelmérését az a műholdképekre alapozó technológia, melyet amerikai...","id":"20190712_muholdfelvetel_nasa_muholdkep_hidak_allapota_hidomlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52bfd643-175d-40fc-9455-814f106c0713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c14f5d-fe83-4f8d-9184-2fcea1d84b8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_muholdfelvetel_nasa_muholdkep_hidak_allapota_hidomlas","timestamp":"2019. július. 12. 10:33","title":"Genovai hídkatasztrófa: ha hamarabb néznek a műholdképekre, tudták volna, hogy össze fog omlani a híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d03aeae-b221-4d12-aeb5-63d6419eeeb7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Egy várandós nő is megsérült a narancs nagyságú jéggömböktől. ","shortLead":"Egy várandós nő is megsérült a narancs nagyságú jéggömböktől. ","id":"20190710_Video_Oriasi_jeggombok_estek_az_egbol_Pescaraban_tobbeket_fejen_talalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d03aeae-b221-4d12-aeb5-63d6419eeeb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3fd818e-267b-4bbf-b28f-de41e9788728","keywords":null,"link":"/elet/20190710_Video_Oriasi_jeggombok_estek_az_egbol_Pescaraban_tobbeket_fejen_talalt","timestamp":"2019. július. 10. 19:34","title":"Videó: Óriási jéggömbök estek az égből Pescarában, többeket fejen talált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12782b59-910e-48ea-a463-97c6bf3950b4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Serena Williams és Simona Halep is nyert, így szombaton köztük dől el, ki lesz az idei wimbledoni bajnok.\r

\r

","shortLead":"Serena Williams és Simona Halep is nyert, így szombaton köztük dől el, ki lesz az idei wimbledoni bajnok.\r

\r

","id":"20190711_Ket_sima_meccs_utan_osszejott_a_noi_alomdonto_Wimbledonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12782b59-910e-48ea-a463-97c6bf3950b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad738d31-74c1-4d1d-b045-7bcc12407f5f","keywords":null,"link":"/sport/20190711_Ket_sima_meccs_utan_osszejott_a_noi_alomdonto_Wimbledonban","timestamp":"2019. július. 11. 18:56","title":"Két sima meccs után összejött a női álomdöntő Wimbledonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d086e6ee-c011-456d-85dc-7337edf2f1dc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Honvéd, a Fehérvár és a Debrecen is nyert.","shortLead":"A Honvéd, a Fehérvár és a Debrecen is nyert.","id":"20190712_Gyozelemmel_kezdtek_a_magyar_csapatok_az_Europa_Ligaselejtezokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d086e6ee-c011-456d-85dc-7337edf2f1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5093aa5b-934f-4c93-afac-c25d11a7fd71","keywords":null,"link":"/sport/20190712_Gyozelemmel_kezdtek_a_magyar_csapatok_az_Europa_Ligaselejtezokon","timestamp":"2019. július. 12. 05:30","title":"Győzelemmel kezdtek a magyar csapatok az Európa Liga-selejtezőkön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b59ed6b6-3478-4b62-949e-0e1a248688c0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kudarccal végződött csütörtök reggel egy Vega típusú hordozórakéta indítása fedélzetén az Egyesült Arab Emírségek Falcon Eye 1 nevű katonai műholdjával a Francia Guyanában levő kourou-i űrközpontból.\r

","shortLead":"Kudarccal végződött csütörtök reggel egy Vega típusú hordozórakéta indítása fedélzetén az Egyesült Arab Emírségek...","id":"20190711_vega_hordozoraketa_arianespace_falcon_eye_katonai_muhold_felbocsatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b59ed6b6-3478-4b62-949e-0e1a248688c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1adcbd2d-53b7-48c7-a03c-513ff8221f5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_vega_hordozoraketa_arianespace_falcon_eye_katonai_muhold_felbocsatas","timestamp":"2019. július. 11. 06:51","title":"Lezuhant egy hordozórakéta, oda az értékes rakomány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]