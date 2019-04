Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Harminckilenc külföldi van a vasárnapi Srí Lanka-i merényletsorozat közel 300 halálos áldozata között.","shortLead":"Harminckilenc külföldi van a vasárnapi Srí Lanka-i merényletsorozat közel 300 halálos áldozata között.","id":"20190422_Sri_Lanka_Harminckilenc_kulfoldi_van_a_halottak_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3031e1e2-042a-42a5-9cce-e8ac6fca47ce","keywords":null,"link":"/vilag/20190422_Sri_Lanka_Harminckilenc_kulfoldi_van_a_halottak_kozott","timestamp":"2019. április. 22. 19:43","title":"Srí Lanka: Harminckilenc külföldi van a halottak között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55da6835-43c8-4db6-b596-c822f755f48b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nemzetközi hálózat állhat a terrorakció hátterében.","shortLead":"Nemzetközi hálózat állhat a terrorakció hátterében.","id":"20190422_Sri_Lanka_Ket_hete_tudtak_a_hatosagok_hogy_merenylet_varhato_de_nem_tettek_semmit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55da6835-43c8-4db6-b596-c822f755f48b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef494d56-4752-45d0-9d8b-6bee988f6f83","keywords":null,"link":"/vilag/20190422_Sri_Lanka_Ket_hete_tudtak_a_hatosagok_hogy_merenylet_varhato_de_nem_tettek_semmit","timestamp":"2019. április. 22. 18:15","title":"Srí Lanka: Két hete tudták a hatóságok, hogy merénylet várható, de nem tettek semmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0815485d-250c-4230-96c3-b4892bc98af9","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A túlzott telefonhasználat testi és lelki egészségre kifejtett hatásairól egyre többet tudunk – itt azonban arról lesz szó, hogy miért olyan addiktív sok esetben a képernyő. ","shortLead":"A túlzott telefonhasználat testi és lelki egészségre kifejtett hatásairól egyre többet tudunk – itt azonban arról lesz...","id":"20190421_Husvet_tinikkel_mar_megint_csak_a_telefonjat_nyomkodja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0815485d-250c-4230-96c3-b4892bc98af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"561331f6-8128-40ad-afce-25fedea9ae49","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190421_Husvet_tinikkel_mar_megint_csak_a_telefonjat_nyomkodja","timestamp":"2019. április. 21. 20:15","title":"Húsvét tinikkel: már megint csak a telefonját nyomkodja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd11585b-0fd5-4690-a9c7-b401e9b8f511","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dietetikusok előre szóltak, avagy kapott-e egy tockost a koleszterinszintjétől.\r

\r

","shortLead":"A dietetikusok előre szóltak, avagy kapott-e egy tockost a koleszterinszintjétől.\r

\r

","id":"20190421_Eljott_az_igazsag_pillanata_leellenorizheti_mennyivel_evett_tobbet_a_kelletenel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd11585b-0fd5-4690-a9c7-b401e9b8f511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63b06281-547a-4bd1-830e-4f6bdcb30604","keywords":null,"link":"/tudomany/20190421_Eljott_az_igazsag_pillanata_leellenorizheti_mennyivel_evett_tobbet_a_kelletenel","timestamp":"2019. április. 21. 19:03","title":"Eljött az igazság pillanata: leellenőrizheti, mennyivel evett többet a kelleténél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az eljárások során például szállodát, milliós értékű lovakat, Fabergé-tojást, egyedi ékszereket is lefoglaltak.","shortLead":"Az eljárások során például szállodát, milliós értékű lovakat, Fabergé-tojást, egyedi ékszereket is lefoglaltak.","id":"20190423_Tobb_mint_15_milliard_forintnyi_vagyont_foglalt_le_tavaly_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb1dc10-a3a9-4f7f-9fb4-40b0d10074dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190423_Tobb_mint_15_milliard_forintnyi_vagyont_foglalt_le_tavaly_a_rendorseg","timestamp":"2019. április. 23. 09:05","title":"Több mint 15 milliárd forintnyi vagyont foglalt le tavaly a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef47cc87-ddd5-495f-8919-e5a76331ae1c","c_author":"","category":"elet","description":"Ott volt szinte a teljes királyi család, így feltűnő volt a hiánya.","shortLead":"Ott volt szinte a teljes királyi család, így feltűnő volt a hiánya.","id":"20190422_Miert_hianyzott_Meghan_Markle_a_husveti_miserol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef47cc87-ddd5-495f-8919-e5a76331ae1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4019e7c3-b5ea-4d56-9194-e8d3fc4cabb0","keywords":null,"link":"/elet/20190422_Miert_hianyzott_Meghan_Markle_a_husveti_miserol","timestamp":"2019. április. 22. 15:11","title":"Miért hiányzott Meghan Markle a húsvéti miséről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két búcsúlevelet is hátrahagytak. ","shortLead":"Két búcsúlevelet is hátrahagytak. ","id":"20190423_A_lanyaval_egyutt_tunt_el_egy_volt_rendor_fegyveret_is_magaval_vitte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"429a0d68-280c-478e-9ff5-828cefc254d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_A_lanyaval_egyutt_tunt_el_egy_volt_rendor_fegyveret_is_magaval_vitte","timestamp":"2019. április. 23. 10:40","title":"A lányával együtt tűnt el egy volt rendőr, fegyverét is magával vitte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b41a1f-b3e1-403a-8aec-49fdf7391a09","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Márciusban tovább csökkentek az autóeladások az Európai Unióban, így már zsinórban hetedik hónapja tart a világ egyik legnagyobb autópiacának zsugorodása.","shortLead":"Márciusban tovább csökkentek az autóeladások az Európai Unióban, így már zsinórban hetedik hónapja tart a világ egyik...","id":"20190421_A_Dacia_allva_hagyta_vetelytarsait_Europaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41b41a1f-b3e1-403a-8aec-49fdf7391a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b76a90e6-8a63-41bc-ad51-481d40f79541","keywords":null,"link":"/cegauto/20190421_A_Dacia_allva_hagyta_vetelytarsait_Europaban","timestamp":"2019. április. 21. 16:23","title":"A Dacia állva hagyta vetélytársait Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]