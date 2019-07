Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b67bb7d0-edab-48f7-852e-6cf1b2b18d73","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főváros mellett a legfrissebb bűnözési listák élére felkerült Szekszárd és Győr is. Az egykor rossz hírű Miskolc vagy Érd viszont a középmezőnyben áll a hivatalos rendőrségi és ügyészségi statisztikák alapján – írja a csütörtökön megjelenő HVG.","shortLead":"A főváros mellett a legfrissebb bűnözési listák élére felkerült Szekszárd és Győr is. Az egykor rossz hírű Miskolc vagy...","id":"20190710_Budapest_Szekszard_es_Gyor_a_bun_magyar_fellegvarai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b67bb7d0-edab-48f7-852e-6cf1b2b18d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3554bff-6be0-456d-bbbe-fedef0a560f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Budapest_Szekszard_es_Gyor_a_bun_magyar_fellegvarai","timestamp":"2019. július. 10. 11:34","title":"Budapest, Szekszárd és Győr a bűn magyar fellegvárai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943a35dd-7666-4614-9644-0adaa58132a4","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20190710_Marabu_FekNyuz_A_tulaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=943a35dd-7666-4614-9644-0adaa58132a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8209db-860c-4d37-b088-55824e1c0ea8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_Marabu_FekNyuz_A_tulaj","timestamp":"2019. július. 10. 20:05","title":"Marabu FékNyúz: A tulaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5509b043-f680-471b-bd6b-0f1e3ebe0547","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 1300, összességében sok száz milliószor letöltött alkalmazás veszi semmibe a felhasználót: hiába nem engedélyezik nekik, attól még nevetve gyűjtik a privát adatokat. A Google egy darabig nem is ígér megoldást a problémára.","shortLead":"Több mint 1300, összességében sok száz milliószor letöltött alkalmazás veszi semmibe a felhasználót: hiába nem...","id":"20190711_icsi_kutatas_1325_androidos_app_privat_adatok_hozzaferes_engedely_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5509b043-f680-471b-bd6b-0f1e3ebe0547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d75a8fb7-a292-4c77-a5c0-41ef8e4fd72a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_icsi_kutatas_1325_androidos_app_privat_adatok_hozzaferes_engedely_nelkul","timestamp":"2019. július. 11. 11:33","title":"Tudjon róla: 1325 androidos alkalmazás lopja az adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65bb1177-bf50-404c-8875-5bf945f68471","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Wigner Jenő egy nyolcvanéves jóslatát sikerült igazolniuk magyar és izraeli kutatóknak – közölte a Magyar Tudományos Akadémia (MTA). A Nobel-díjas fizikus által megjósolt különleges kvantumkristályt egy szén nanocsőben figyelték meg.","shortLead":"Wigner Jenő egy nyolcvanéves jóslatát sikerült igazolniuk magyar és izraeli kutatóknak – közölte a Magyar Tudományos...","id":"20190711_wigner_kristaly_kozvetlen_bizonyitek_mta_bme","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65bb1177-bf50-404c-8875-5bf945f68471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7140e1e2-5660-4423-8637-87846551a374","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_wigner_kristaly_kozvetlen_bizonyitek_mta_bme","timestamp":"2019. július. 11. 12:03","title":"85 év után sikerült igazolni Wigner Jenő jóslatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c62f57e0-2b4e-4f16-9cd3-8b6a9310839b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mind a magyar, mind a külföldi vendégek kevesebb éjszakát töltöttek a magyar szálláshelyeken májusban, mint egy évvel korábban. Az év első öt hónapjában sem hasított a szektor.","shortLead":"Mind a magyar, mind a külföldi vendégek kevesebb éjszakát töltöttek a magyar szálláshelyeken májusban, mint egy évvel...","id":"20190711_Nincs_jo_evuk_a_szallashelyeknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c62f57e0-2b4e-4f16-9cd3-8b6a9310839b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf9b71b-df42-4f1a-a587-1a104d46c9c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_Nincs_jo_evuk_a_szallashelyeknek","timestamp":"2019. július. 11. 10:10","title":"Nincs jó évük a szálláshelyeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af56270-0082-4ec2-9c80-491a67f4a62e","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Már az ENSZ és az Európai Tanács asztalán vannak azok a dokumentumok, amelyek azt igazolhatják, hogy áprilisban ismét törvénytelenül tagadták meg egy magyar családtól, hogy Kanadába repülhessen. 