Nemrég élesben is tesztelték azt a pókeralgoritmust, melynek fejlesztésében a Facebook csapata is részt vett. A Pluribus blöffölni is tud, de nem csak ezért okos.

Most először fordult elő olyan, hogy egy számítógépes program a póker jól ismert trükkjeit alkalmazva, és profikat megszégyenítve kártyázzon.

Az algoritmus fejlesztésében a Facebook és a Carnegie Mellon University (CMU) vettek részt. A programot nemrég élesben is tesztelték, elég váratlan eredménnyel: a Pluribus névre keresztelt MI egy hatszemélyes Texas Hold'em asztal minden játékosát megverte. A tesztre felkért személyek mindegyike profi játékos, még hatszoros World Series of Poker-győztes is volt köztük,

de a gépet neki sem sikerült legyőzni.

A Science tudományos lapban megjelent tanulmány szerint az algoritmus gyorsan tanul, emellett sikeresen alkalmazza az emberszerű trükköket: blöfföl, ahogy az igazi játékosok is. A szakértők szerint az eredmények komoly áttörést sugallnak az MI területén, az ugyanis, amire a Pluribus képes, ritka, és egyben félelmetes is: az algoritmus a lehetséges kimeneteleket is mérlegeli.

A programot több ezer leosztást alkalmazva tesztelték, és már akkor remek eredményeket produkált. Ezután vetették be a hús-vér játékosok ellen, akik különféle felállásban mérkőztek meg vele. Volt olyan profi, aki szerint lehetetlen volt gyengepontot találni rajta, holott a pókerben ez általában (illetve egy idő után) sikerülni szokott neki.

Az MIT lapja arról számolt be, hogy az algoritmus szinte félelmetes okossága miatt nem hozzák nyilvánosságra a Pluribus forráskódját, attól tartanak ugyanis, hogy rossz kezekbe kerülve leszázalékolná az online pókeripart.

Az eredményről maga Mark Zuckerberg is beszámolt, saját Facebook-oldalán megosztott bejegyzésben azt írta, az eredmények igazi mérföldkőnek tekinthetők, és gratulál az MI-t fejlesztő csapat minden tagjának.

