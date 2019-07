Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még tavasszal vásárolta be magát erre a területre.","shortLead":"Még tavasszal vásárolta be magát erre a területre.","id":"20190715_Paks_tavfuteseert_is_Meszaros_Lorinc_felel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf693342-7bd3-44a1-beb6-70d054c9eaf3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190715_Paks_tavfuteseert_is_Meszaros_Lorinc_felel","timestamp":"2019. július. 15. 14:33","title":"Paks távfűtéséért is Mészáros Lőrinc felel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"145ee9bc-aa9e-491a-87f9-d5472b0d1768","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy személyi döntéshez is választóik tanácsát kérik.","shortLead":"Egy személyi döntéshez is választóik tanácsát kérik.","id":"20190714_A_Demokratikus_Koalicio_foltalalta_a_Nemzeti_Konzultaciot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=145ee9bc-aa9e-491a-87f9-d5472b0d1768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d28baf-07d5-4d30-9dcd-969f376c5288","keywords":null,"link":"/itthon/20190714_A_Demokratikus_Koalicio_foltalalta_a_Nemzeti_Konzultaciot","timestamp":"2019. július. 14. 17:30","title":"A Demokratikus Koalíció föltalálta a Nemzeti Konzultációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b317b6d1-e23f-46d8-8d06-d37516032f59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Leretusálhatjuk a képről a zavaró embert – ezt ígéri az az alkalmazás, amit egy művészeti projekt keretében hoztak létre. Bár a tesztfotók szerint az app jól működik, a gyakorlat azonban azt mutatja, bőven vannak még döccenők a rendszerben.","shortLead":"Leretusálhatjuk a képről a zavaró embert – ezt ígéri az az alkalmazás, amit egy művészeti projekt keretében hoztak...","id":"20190714_bye_bye_camera_applikacio_kepszerkesztes_do_something_good","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b317b6d1-e23f-46d8-8d06-d37516032f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4018e5-ed2c-4d88-8caf-057a3d598748","keywords":null,"link":"/tudomany/20190714_bye_bye_camera_applikacio_kepszerkesztes_do_something_good","timestamp":"2019. július. 14. 08:03","title":"Csináltak egy programot, ami kitörli a belógó embereket a fényképről – de van vele egy kis probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f34c25c9-92ca-404b-915e-3948be703b16","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akik csak a havi 50 ezer forintos kataadót fizették főállás mellett, a minimálbérnél is kisebb ellátási alapra számíthatnak a nyugdíjas korukra. A könyvelők szerint azért nem egészen így van.","shortLead":"Akik csak a havi 50 ezer forintos kataadót fizették főállás mellett, a minimálbérnél is kisebb ellátási alapra...","id":"20190713_Mar_NAV_is_azzal_riogat_hogy_bajban_lesznek_a_katazok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f34c25c9-92ca-404b-915e-3948be703b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67731409-0955-4344-8e5b-0b3db59bdcf0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190713_Mar_NAV_is_azzal_riogat_hogy_bajban_lesznek_a_katazok","timestamp":"2019. július. 13. 16:31","title":"Már NAV is azzal riogat, hogy bajban lesznek a katázók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cb2b078-d7d5-46d0-a600-b44ff92f58b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök gyakorlatilag csak azért mondta fel az iráni nukleáris fejlesztési tevékenység korlátozásáról kötött többhatalmi megállapodást, mert azt hivatali elődje, Barack Obama írta alá az USA részéről - ez derül ki azokból a kiszivárogtatott bizalmas diplomáciai táviratokból, amelyeket a volt washingtoni brit nagykövet küldött a londoni külügyminisztériumnak.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök gyakorlatilag csak azért mondta fel az iráni nukleáris fejlesztési tevékenység...","id":"20190714_Kiderult_miert_mondta_fel_Trump_az_irani_atomalkut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cb2b078-d7d5-46d0-a600-b44ff92f58b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508c28c7-c238-44ad-9385-041a299864f3","keywords":null,"link":"/vilag/20190714_Kiderult_miert_mondta_fel_Trump_az_irani_atomalkut","timestamp":"2019. július. 14. 07:15","title":"Kiderült, miért mondta fel Trump az iráni atomalkut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szombaton késő este a horvát illetékesek bevitték annak a BMW-nek a sofőrjét, aki három napja súlyos balesetet okozott az A4-es autópályán a Varasd közelében lévő fizetőkapunál, a balesetben magyarok is megsérültek - írta a Jutarnji List című horvát napilap a zágrábi rendőrség közleményére hivatkozva.","shortLead":"Szombaton késő este a horvát illetékesek bevitték annak a BMW-nek a sofőrjét, aki három napja súlyos balesetet okozott...","id":"20190714_Megis_letartoztatta_a_horvat_rendorseg_a_sulyos_balesetet_okozo_BMW_soforjet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dadc6cd3-1221-4811-a81c-78034a6ca845","keywords":null,"link":"/vilag/20190714_Megis_letartoztatta_a_horvat_rendorseg_a_sulyos_balesetet_okozo_BMW_soforjet","timestamp":"2019. július. 14. 08:42","title":"Mégis letartóztatta a horvát rendőrség a súlyos balesetet okozó BMW sofőrjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három személyautó ütközött, két személy megsérült Takácsi közelében, emiatt teljes útzár van Pápa és Győr között a 83-as úton.","shortLead":"Három személyautó ütközött, két személy megsérült Takácsi közelében, emiatt teljes útzár van Pápa és Győr között...","id":"20190714_Teljes_utzar_Papa_es_Gyor_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247d65e1-3d4b-4303-a0ba-25e794e1e77c","keywords":null,"link":"/itthon/20190714_Teljes_utzar_Papa_es_Gyor_kozott","timestamp":"2019. július. 14. 12:28","title":"Teljes útzár Pápa és Győr között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d75fad-45e8-46b9-b0d2-934ce9b717df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy vicceskedő Facebook-esemény résztvevői arra készülnek, hogy erővel hatolnak be az 51-es körzetbe. Az amerikai légierő szerint nem kellene.","shortLead":"Egy vicceskedő Facebook-esemény résztvevői arra készülnek, hogy erővel hatolnak be az 51-es körzetbe. Az amerikai...","id":"20190715_amerikai_legiero_51_es_korzet_ufohivok_facebook_esemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02d75fad-45e8-46b9-b0d2-934ce9b717df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9537ab02-303f-47c4-9cd1-c3387fd2d8a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_amerikai_legiero_51_es_korzet_ufohivok_facebook_esemeny","timestamp":"2019. július. 15. 11:33","title":"Fontos dologra figyelmezteti az amerikai légierő az ufóhívőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]