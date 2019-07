Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kora este Abdán történt az eset, egy férfi kórházba szállításakor.","shortLead":"Kora este Abdán történt az eset, egy férfi kórházba szállításakor.","id":"20190714_Bozotvago_karddal_tamadt_a_rendorokre__lelottek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1cdcef0-5a90-4a86-b4dc-e0765c8d1583","keywords":null,"link":"/itthon/20190714_Bozotvago_karddal_tamadt_a_rendorokre__lelottek","timestamp":"2019. július. 14. 21:25","title":"Bozótvágó karddal támadt a rendőrökre – lelőtték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ecc0ce5-e600-44b5-9ef9-b4eff65de7bc","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Túrabot helyett VR-szemüveget és egy falatnyi időutazást kap az, aki kipróbálja a VR Tours Budapest szolgáltatását. A magyar startup egyik rendhagyó túráján mi is részt vettünk – Stohl Andrással a fülünkben.","shortLead":"Túrabot helyett VR-szemüveget és egy falatnyi időutazást kap az, aki kipróbálja a VR Tours Budapest szolgáltatását...","id":"20190713_vr_tours_budapest_virtualis_seta_oculus_szemuveg_budai_var","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ecc0ce5-e600-44b5-9ef9-b4eff65de7bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78326266-b07f-46bc-a4d6-c52d2a8b8ebc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190713_vr_tours_budapest_virtualis_seta_oculus_szemuveg_budai_var","timestamp":"2019. július. 13. 20:00","title":"VR-sétára mentünk Budapesten, azt is láttuk, hogyan épült a Budai Vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c23c6d9-5d32-471c-986d-83fe5a2b9952","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Európai vezetők részvételével tartották meg a katonai díszszemlét Párizsban a Bastille 1789-es ostromának tiszteletére.","shortLead":"Európai vezetők részvételével tartották meg a katonai díszszemlét Párizsban a Bastille 1789-es ostromának tiszteletére.","id":"20190714_230_eves_a_Bastille_ostroma_diszszemle_es_letartoztatasok_a_francia_nemzeti_unnepen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c23c6d9-5d32-471c-986d-83fe5a2b9952&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b0d3d7-8457-4bd6-ab84-3a91e7fbb81d","keywords":null,"link":"/vilag/20190714_230_eves_a_Bastille_ostroma_diszszemle_es_letartoztatasok_a_francia_nemzeti_unnepen","timestamp":"2019. július. 14. 16:26","title":"230 éves a Bastille ostroma: díszszemle és letartóztatások a francia nemzeti ünnepen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2417c97-b531-4744-8147-ba1aff38546c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Nem csak az első két osztályban lehet szórni a milliárdokat a stadionokra, NB III.-as, és még gyengébb csapatoknál is sorra épülnek új arénák. Néhol a pénzügyek miatt eközben két osztályt esik vissza a csapat, máshol megszűnik az utánpótlás.","shortLead":"Nem csak az első két osztályban lehet szórni a milliárdokat a stadionokra, NB III.-as, és még gyengébb csapatoknál is...","id":"20190715_stadionepites_harmadosztaly_erd_szigetszentmiklos_vecses_stadion","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2417c97-b531-4744-8147-ba1aff38546c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf1d2b6-fcec-4a8d-ab4c-5c1f1eb82fc2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190715_stadionepites_harmadosztaly_erd_szigetszentmiklos_vecses_stadion","timestamp":"2019. július. 15. 11:07","title":"A stadionépítési láz az NB III.-ban is tombol: mutatunk néhány kirívó példát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edaf75e0-f4cd-4c39-b228-da69ee994db4","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Minden a volt igazságügyi miniszter biztosi kinevezése ellen dolgozik: Ursula von der Leyen női jelölteket akar, az Európai Parlament pedig ellenállásra készül. ","shortLead":"Minden a volt igazságügyi miniszter biztosi kinevezése ellen dolgozik: Ursula von der Leyen női jelölteket akar...","id":"20190715_trocsanyi_brusszel_eu_bizottsag_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edaf75e0-f4cd-4c39-b228-da69ee994db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"622ad672-b1d6-4088-b099-066185904515","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_trocsanyi_brusszel_eu_bizottsag_parlament","timestamp":"2019. július. 15. 07:15","title":"Nehéz hetek várnak Trócsányi Lászlóra Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57b2bcc7-73aa-415a-88b9-e09385ab97bd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyárfás Tamás óvadékát pedig visszaadják. ","shortLead":"Gyárfás Tamás óvadékát pedig visszaadják. ","id":"20190715_Portikot_is_megvadoljak_a_Fenyogyilkossaggal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57b2bcc7-73aa-415a-88b9-e09385ab97bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2573ba90-e6a9-405c-8083-1a9901844d39","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_Portikot_is_megvadoljak_a_Fenyogyilkossaggal","timestamp":"2019. július. 15. 10:24","title":"Portikot is megvádolnák a Fenyő-gyilkossággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea89e691-8cf7-48b2-9ff6-37a940344cef","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az idős anarchistára négy rendőr nyitott tüzet.","shortLead":"Az idős anarchistára négy rendőr nyitott tüzet.","id":"20190714_Lelottek_gyujtobombakat_dobalo_ferfit_Tacomaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea89e691-8cf7-48b2-9ff6-37a940344cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96f6a7c-1b04-4de0-841e-4033f1442d85","keywords":null,"link":"/vilag/20190714_Lelottek_gyujtobombakat_dobalo_ferfit_Tacomaban","timestamp":"2019. július. 14. 16:05","title":"Lelőtték gyújtóbombákat dobáló férfit Tacomában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af39976c-4fd5-4eb9-bee1-c9fe9570125a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Steve Wozniakot talán senkinek sem kell bemutatni, hiszen az Apple társalapítójáról még azok is hallhattak, akik soha nem használták a cég eszközeit. A ma is aktív legenda ősszel hazánkba látogat.","shortLead":"Steve Wozniakot talán senkinek sem kell bemutatni, hiszen az Apple társalapítójáról még azok is hallhattak, akik soha...","id":"20190715_steve_wozniak_budapest_apple_steve_jobs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af39976c-4fd5-4eb9-bee1-c9fe9570125a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de04923-2bf5-4423-a093-0c18df871778","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_steve_wozniak_budapest_apple_steve_jobs","timestamp":"2019. július. 15. 14:03","title":"Magyarországra jön Steve Jobs jobbkeze, akivel együtt alapították az Apple-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]