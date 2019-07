Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83d7378f-ddf2-487f-8b8f-f38f4de98428","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfő óta eltűntként kereste a rendőrség, a Csömöri úti orvosi rendelő mosdójában találtak rá holtan.","shortLead":"Hétfő óta eltűntként kereste a rendőrség, a Csömöri úti orvosi rendelő mosdójában találtak rá holtan.","id":"20190716_Holtan_talaltak_egy_idos_not_egy_orvosi_rendelo_mosdojaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83d7378f-ddf2-487f-8b8f-f38f4de98428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33306991-5f84-4380-b77e-599fda4e0923","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_Holtan_talaltak_egy_idos_not_egy_orvosi_rendelo_mosdojaban","timestamp":"2019. július. 16. 10:17","title":"Holtan találtak egy idős nőt egy orvosi rendelő mosdójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd9a7c3-b59c-4ab1-8c4d-9c3ec4643151","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még a szenátusnak is meg kell hallgatni.","shortLead":"Még a szenátusnak is meg kell hallgatni.","id":"20190716_Megvan_a_hivatalos_jelolt_az_amerikai_vedelmi_miniszteri_posztra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bd9a7c3-b59c-4ab1-8c4d-9c3ec4643151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d858ec2d-d42b-4fe0-8f3b-1a5588980d19","keywords":null,"link":"/vilag/20190716_Megvan_a_hivatalos_jelolt_az_amerikai_vedelmi_miniszteri_posztra","timestamp":"2019. július. 16. 05:09","title":"Megvan a hivatalos jelölt az amerikai védelmi miniszteri posztra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a15a0e-4ef1-4373-9f19-df2b48d391da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Kedden is gomolyfelhős, napos időre számíthatunk, az ország döntő részén csapadék nélkül. ","shortLead":"Kedden is gomolyfelhős, napos időre számíthatunk, az ország döntő részén csapadék nélkül. ","id":"20190715_idojaras_meteorologia_elorejelzes_alfold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8a15a0e-4ef1-4373-9f19-df2b48d391da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda37377-5803-403e-ac0e-7fde770e53cf","keywords":null,"link":"/elet/20190715_idojaras_meteorologia_elorejelzes_alfold","timestamp":"2019. július. 15. 17:17","title":"Didereghetnek éjszaka az alföldiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7786100-096a-4cd7-a6a7-318815d53c40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak a terézvárosi Szinyei Gimnázium esti tagozatának diákjait érintheti az a probléma, amely miatt múlt héten megsemmisítették az intézmény tizenöt végzősének érettségi eredményeit: a hvg.hu információi szerint több más felnőttoktatási intézményben is ez a helyzet, csak másutt nem csináltak belőle ügyet. ","shortLead":"Nemcsak a terézvárosi Szinyei Gimnázium esti tagozatának diákjait érintheti az a probléma, amely miatt múlt héten...","id":"20190717_Az_erettsegi_biztos_tulbuzgosaga_miatt_semmisitettek_meg_a_Szinyei_Gimnazium_tizenot_vegzosenek_erettsegijet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7786100-096a-4cd7-a6a7-318815d53c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90b17925-3f48-4af1-91a8-a805d0f332f9","keywords":null,"link":"/itthon/20190717_Az_erettsegi_biztos_tulbuzgosaga_miatt_semmisitettek_meg_a_Szinyei_Gimnazium_tizenot_vegzosenek_erettsegijet","timestamp":"2019. július. 17. 13:30","title":"Az érettségi biztos túlbuzgósága miatt semmisítették meg a Szinyei Gimnázium tizenöt végzősének érettségijét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b9b6a4-fdf8-483f-ba2d-45e5559ef0b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Grezsa István nem akar negatív kampányt.","shortLead":"Grezsa István nem akar negatív kampányt.","id":"20190716_Leveteti_a_Sorosplakatokat_MarkiZay_fideszes_kihivoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16b9b6a4-fdf8-483f-ba2d-45e5559ef0b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c7cf3bf-7a11-42f9-bb5c-5f54671b46fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_Leveteti_a_Sorosplakatokat_MarkiZay_fideszes_kihivoja","timestamp":"2019. július. 16. 12:32","title":"Leveteti a Soros-plakátokat Márki-Zay fideszes kihívója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"311119ff-cac6-466e-b25e-bc26750afc78","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Szoros volt a végeredmény, összesen 383 igen és 327 nem szavazatot kapott a német politikus az Európai Parlamentben. A 21 magyar képviselőből csak ketten szavaztak nemmel. A neheze viszont még nem ért véget, ki kell jelölni az Európai Bizottság tagjait, akikre kemény bizottsági meghallgatások várhatnak. ","shortLead":"Szoros volt a végeredmény, összesen 383 igen és 327 nem szavazatot kapott a német politikus az Európai Parlamentben...","id":"20190716_Ursula_von_der_Leyen_Europai_Bizottsag_Europai_Parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=311119ff-cac6-466e-b25e-bc26750afc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d567a187-29ef-4e9b-a271-f23dc7083392","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_Ursula_von_der_Leyen_Europai_Bizottsag_Europai_Parlament","timestamp":"2019. július. 16. 19:35","title":"Elfogadta az EP, Ursula von der Leyen lesz az Európai Bizottság elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1b6b20-a4b5-4c96-8aac-678b6bb82b87","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PayPal gondozásában álló Xoommal akár buszon utazva is küldhető pénz az itthon élőknek, az utalás ráadásul perceket vesz igénybe.","shortLead":"A PayPal gondozásában álló Xoommal akár buszon utazva is küldhető pénz az itthon élőknek, az utalás ráadásul perceket...","id":"20190716_xoom_paypal_penzkuldo_szolgaltatas_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c1b6b20-a4b5-4c96-8aac-678b6bb82b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e51431dc-a2c5-4391-972f-cc253cb37b7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190716_xoom_paypal_penzkuldo_szolgaltatas_magyarorszag","timestamp":"2019. július. 16. 20:03","title":"Új pénzküldő szolgáltatás indult, Magyarországon is működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b162f634-c30c-4541-aae5-6b990edf3d9a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Áprilishoz képest rosszabbul teljesített a szektor az év 5. hónapjában.","shortLead":"Áprilishoz képest rosszabbul teljesített a szektor az év 5. hónapjában.","id":"20190716_Foleg_utepitesekre_szerzodtek_majusban_az_epitoiparban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b162f634-c30c-4541-aae5-6b990edf3d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11574338-099e-4f21-b43e-203137943377","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_Foleg_utepitesekre_szerzodtek_majusban_az_epitoiparban","timestamp":"2019. július. 16. 10:24","title":"Főleg útépítésekre szerződtek májusban az építőiparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]