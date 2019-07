Augusztus elején mutatja be a Samsung az idei évre szánt másik csúcskészülékét, a Galaxy Note10-et, az okostelefonnal kapcsolatos pletykákat azonban már február óta lehet hallani. Ezekből már kiderült, hogy az idén többféle verzióban is piacra dobja majd a mobilt a dél-koreai cég, és lesz belőle 5G-s változat is.

Ez utóbbiról már hitelesnek tűnő benchmark-adatok is kiszivárogtak, most pedig a paraméterekről érkezett némi információ. A SamMobile egy informátorra hivatkozva azt írja, az 5G-képes Note10 256 GB tárhellyel rendelkezik majd, de lesz belőle 512 GB-os, sőt, 1 TB-os változat is.

Emellett arról is beszélt a forrás, hogy mennyi RAM kerülhet a készülékekbe. Ezek alapján a csúcsok csúcsát az 1 TB tárhellyel rendelkező mobil jelenti majd, ehhez ugyanis 12 GB RAM társul – vagyis az lesz a felállás, mint ami a legerősebb Galaxy S10+ esetében. A másik két készülék 8 GB RAM-ot kap. A mobilokban lesz microSD-slot, így a 256/512 GB tárhely tovább növelhető.

A hírek szerint a Note10+-nak szintén a 256 GB tárhely jelenti majd az alapot, a maximim pedig 1 TB lesz. A "sima" Note 10 128 GB tárhellyel száll be a méretversenybe.

A pletykák szerint a Galaxy Note10 egyes változatainál kerámiát használhatnak, bár az egyelőre nem világos, hogy ezt az 5G-s verzió kapja-e majd meg. Az biztos, hogy a Galaxy S10-ek közül csak az S10+-nak van ilyen borítása.

