Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19b9f6f2-9876-4a4f-9e93-d56dd9d94c5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mára több mint 3,5 millió olyan vezetékes elérést biztosít a Telekom hálózata, ahol legalább 30 Mbps sebességgel internetezhetnek az ügyfelek – közölte a szolgáltató, kihangyúlyozva, hogy egymillió elérés esetén már gigabites sebességet biztosító optikai hálózat áll az ügyfelek rendelkezésére, akik itt akár 2 Gbps sebességű otthoni internetcsomagot is igénybe vehetnek.","shortLead":"Mára több mint 3,5 millió olyan vezetékes elérést biztosít a Telekom hálózata, ahol legalább 30 Mbps sebességgel...","id":"20190408_magyar_telekom_gigabites_optikai_halozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19b9f6f2-9876-4a4f-9e93-d56dd9d94c5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1995475e-7c4f-49dd-8fde-ed9a262ef1b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_magyar_telekom_gigabites_optikai_halozat","timestamp":"2019. április. 08. 15:03","title":"Egymillió helyen ad már 1 Gbps internetet a Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823eb357-950e-45fc-af8e-a7ea9f144f27","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Evolúciós előnye van. ","shortLead":"Evolúciós előnye van. ","id":"20190409_Orok_optimista_Van_az_a_par_perc_ahol_on_is_pesszimista_tud_lenni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=823eb357-950e-45fc-af8e-a7ea9f144f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aca348b8-a350-4021-8941-2322ad48a27e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190409_Orok_optimista_Van_az_a_par_perc_ahol_on_is_pesszimista_tud_lenni","timestamp":"2019. április. 09. 12:15","title":"Örök optimista? Íme az a bizonyos pár perc, amikor ön is pesszimista ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69bfba7b-0b93-4e4c-b8a0-d60ee69cf397","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tíz ország kötvényeit veszi ki referencia-indexéből a norvég nyugdíjalap, köztük Magyarországét. ","shortLead":"Tíz ország kötvényeit veszi ki referencia-indexéből a norvég nyugdíjalap, köztük Magyarországét. ","id":"20190407_Eladja_magyar_kotvenyeit_a_norveg_allami_nyugdijalap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69bfba7b-0b93-4e4c-b8a0-d60ee69cf397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca64e4a-cecc-4dc6-9a63-c883f4cb22a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Eladja_magyar_kotvenyeit_a_norveg_allami_nyugdijalap","timestamp":"2019. április. 07. 12:39","title":"Eladja magyar kötvényeit a norvég állami nyugdíjalap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50b79f8c-265e-4d82-b9dc-b41eb53e22be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két héten belül immár másodszor szivárog ki valami a Google berkeiből, ezúttal a Pixel-telefonok egyik olcsóbb változatáról.","shortLead":"Két héten belül immár másodszor szivárog ki valami a Google berkeiből, ezúttal a Pixel-telefonok egyik olcsóbb...","id":"20190409_google_pixel_3a_xl","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50b79f8c-265e-4d82-b9dc-b41eb53e22be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a82cfa1-093a-4018-90f1-add0a7a3e850","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_google_pixel_3a_xl","timestamp":"2019. április. 09. 10:03","title":"Véletlenek egymás után? Már megint kikerült valami a Google-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c831e9d-f1fc-4cb9-b3ce-781725d8b7b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csak az elsődlegesen használt okostelefon mellett használatos kiegészítőként gondolhattunk a Palm készülékére, de úgy tűnik, stratégiát vált a tavaly ősszel visszatérő márka: a kisebb képernyős The Palmot elsődleges telefonként is árulni kezdik.","shortLead":"Eddig csak az elsődlegesen használt okostelefon mellett használatos kiegészítőként gondolhattunk a Palm készülékére, de...","id":"20190408_the_palm_androidos_okostelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c831e9d-f1fc-4cb9-b3ce-781725d8b7b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ec3fca-1e58-4325-9f6e-a83171482429","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_the_palm_androidos_okostelefon","timestamp":"2019. április. 08. 09:03","title":"Ez lehet az álommobil azoknak, akik kisebb telefonra vágynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dd369d1-ae90-41f5-a7f4-06b98b1b699e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mentők feladták a keresést.","shortLead":"A mentők feladták a keresést.","id":"20190407_Eltunt_egy_magyar_ferfi_Ausztriaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2dd369d1-ae90-41f5-a7f4-06b98b1b699e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d06f440-613a-4e15-bfbd-6ba019fe113a","keywords":null,"link":"/elet/20190407_Eltunt_egy_magyar_ferfi_Ausztriaban","timestamp":"2019. április. 07. 20:41","title":"Eltűnt egy magyar férfi Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9995273a-6b00-4c48-989b-ce3015c4b671","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ön- és közveszélyes volt, ezért kötözték ki, elvileg folyamatos felügyelet mellett volt, mégis megfulladt csütörtök reggelre.



","shortLead":"Ön- és közveszélyes volt, ezért kötözték ki, elvileg folyamatos felügyelet mellett volt, mégis megfulladt csütörtök...","id":"20190408_Megfulladt_egy_kikotozott_pszichiatriai_beteg_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9995273a-6b00-4c48-989b-ce3015c4b671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11dd09c4-5cc3-4c60-999f-9c79535333c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Megfulladt_egy_kikotozott_pszichiatriai_beteg_Budapesten","timestamp":"2019. április. 08. 07:18","title":"Megfulladt egy kikötözött pszichiátriai beteg Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f352d1cf-f877-47f8-b0ad-316b19c22071","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem, nem sokkal jutottunk közelebb ezúttal sem a megoldáshoz.","shortLead":"Nem, nem sokkal jutottunk közelebb ezúttal sem a megoldáshoz.","id":"20190409_Breaking_atment_egy_Brexittorveny_a_brit_parlamenten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f352d1cf-f877-47f8-b0ad-316b19c22071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae73c274-c80c-4696-8f5c-3a49c0a55fae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_Breaking_atment_egy_Brexittorveny_a_brit_parlamenten","timestamp":"2019. április. 09. 04:23","title":"Breaking: átment egy Brexit-törvény a brit parlamenten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]