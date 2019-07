Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6de09ed-d16e-4f62-85f4-a42f304f7b06","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ennyi pénz maradt a FestiPay-rendszerben tavaly.","shortLead":"Ennyi pénz maradt a FestiPay-rendszerben tavaly.","id":"20190716_Szazmillio_forintrol_mondtak_le_a_fesztivalozok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6de09ed-d16e-4f62-85f4-a42f304f7b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb7b694-b05c-407e-b444-c6bc2b25989f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_Szazmillio_forintrol_mondtak_le_a_fesztivalozok","timestamp":"2019. július. 16. 05:25","title":"Százmillió forintról mondtak le a fesztiválozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b3788d-ae22-4261-8fb9-10c35cc6fe47","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Chris Hemsworth megint belebújik a villámisten gúnyájába.","shortLead":"Chris Hemsworth megint belebújik a villámisten gúnyájába.","id":"20190716_Keszul_a_Thor_4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1b3788d-ae22-4261-8fb9-10c35cc6fe47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf6d30e-d614-46c6-9cfd-80b3777de370","keywords":null,"link":"/kultura/20190716_Keszul_a_Thor_4","timestamp":"2019. július. 16. 20:49","title":"Készül a Thor 4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezúttal távoktatáshoz szerez be licenceket.","shortLead":"Ezúttal távoktatáshoz szerez be licenceket.","id":"20190716_Ujabb_milliardos_kozbeszerzest_huzott_be_a_4iG","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75cc64cd-e401-436a-8865-afb6720d6025","keywords":null,"link":"/kkv/20190716_Ujabb_milliardos_kozbeszerzest_huzott_be_a_4iG","timestamp":"2019. július. 16. 08:58","title":"Újabb, milliárdos közbeszerzést húzott be a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59273fe1-e2bd-46f1-8cfb-9c806a573063","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pénzt az Európai Unió adja. ","shortLead":"A pénzt az Európai Unió adja. ","id":"20190716_Felmilliard_forintbol_fejlesztik_a_FelsoTisza_videket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59273fe1-e2bd-46f1-8cfb-9c806a573063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34190489-dde2-4229-b5cc-7617553aaec5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_Felmilliard_forintbol_fejlesztik_a_FelsoTisza_videket","timestamp":"2019. július. 16. 05:33","title":"Félmilliárd forintból fejlesztik a Felső-Tisza vidékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41346862-3786-4cf5-b3de-a88c274a58b9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lemondott a francia környezetvédelmi miniszter, akinek állítólagos luxuskiadásairól a Mediapart oknyomozó portál közölt tényfeltáró cikksorozatot. Francois de Rugy – aki a Facebookon jelentette be távozását – \"médialincselés\" áldozatának nevezte magát.","shortLead":"Lemondott a francia környezetvédelmi miniszter, akinek állítólagos luxuskiadásairól a Mediapart oknyomozó portál közölt...","id":"20190716_francois_de_rugy_francia_kornyezetvedelmi_miniszte_luxuskiadasok_oknyomozas_lemondas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41346862-3786-4cf5-b3de-a88c274a58b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"decdd52a-9bc2-4434-a435-3535b14076d7","keywords":null,"link":"/vilag/20190716_francois_de_rugy_francia_kornyezetvedelmi_miniszte_luxuskiadasok_oknyomozas_lemondas","timestamp":"2019. július. 16. 17:57","title":"Lemondott a luxuskiadásokkal vádolt francia miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5615bed-c795-412e-a5f1-6addf2da5b2b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormányzó Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke, Annegret Kramp-Karrenbauer kerül a posztra, miután Ursula von der Leyen szerdán távozik a tárca éléről – erősítette meg a dpa német hírügynökség értesülését kedd este Thomas Strobl, a kormányzó Kereszténydemokrata Unió (CDU) helyettes alelnöke.","shortLead":"A kormányzó Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke, Annegret Kramp-Karrenbauer kerül a posztra, miután Ursula von der...","id":"20190716_annegret_kramp_karrenbauer_ursula_von_der_leyen_nemet_vedelmi_miniszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5615bed-c795-412e-a5f1-6addf2da5b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e68d8dc-1747-4ef0-b318-b17bc92e6256","keywords":null,"link":"/vilag/20190716_annegret_kramp_karrenbauer_ursula_von_der_leyen_nemet_vedelmi_miniszter","timestamp":"2019. július. 16. 22:09","title":"Meglepetésember az új német védelmi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3336be69-6868-477d-a998-075410408825","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Alexa által használt mesterséges intelligenciát használná ki a brit egészségügyi minisztérium, hogy a felhasználók könnyebben hozzáférhessenek az egészségükkel, panaszaikkal kapcsolatos információkhoz. Az adatvédőknek máris kifogásuk van az ötlet ellen.","shortLead":"Az Alexa által használt mesterséges intelligenciát használná ki a brit egészségügyi minisztérium, hogy a felhasználók...","id":"20190717_amazon_alexa_egeszsegugyi_informaciok_nhs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3336be69-6868-477d-a998-075410408825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d1aca6-2d22-4c97-9862-f6a697c5fadd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_amazon_alexa_egeszsegugyi_informaciok_nhs","timestamp":"2019. július. 17. 10:03","title":"Nagyot újíthat a brit egészségügy, hogy csökkentsék az orvosok leterheltségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67d6ded-8849-48ed-8de7-f5ac5849bf6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tűzoltók mentenek.","shortLead":"Tűzoltók mentenek.","id":"20190716_Fanak_hajtott_egy_auto_Jozsefvarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b67d6ded-8849-48ed-8de7-f5ac5849bf6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ee0328-1d3f-4f1d-b4df-63473b6fd73b","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_Fanak_hajtott_egy_auto_Jozsefvarosban","timestamp":"2019. július. 16. 10:35","title":"Fának hajtott egy autó Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]