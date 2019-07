Az Asus új, elsősorban játékosoknak szánt (gamer) telefonjába (ROG Phone II) kerülhet be először a Qualcomm nemrégiben bejelentett Snapdragon 855+ lapkakészlete, a cég eddigi legerősebb chipsetje. A telefont napokon belül bejelentik (a forgalmazása az év vége felé várható). A készülékről már képek is kiszivárogtak, és szinte ezzel egy időben a Geekbenchen is megjelent egy telefon, ami minden valószínűség szerint az Asus ROG Phone II. (A tesztelt készülék egyébként 12 GB RAM-ot kapott, és Android 9 Pie-t futtat.)

Mivel a chipset az eredeti Snapdragon 855 leszármazottja, ugyanazt az msmnile kódnevet kapta. Amúgy tartalmaz egy 2,96 GHz-es (2,84 GHz-ről felturbózva) elsődleges magot, három másik bagy magot (A76 alapú Kyro 485 Gold), amelyek 2,42 GHz-en ketyegnek, továbbá négy kis magot.

© Geekbench

A telefon a Geekbench 4.1 egymagos tesztben 3616 pontot, a többmagosban 11103 pontot kapott. Összehasonlításképpen néhány egymagos érték: Huawei P30 Pro: 3270, Asus Zenfone 6: 3505, Samsung Galaxy S10+: 4522. Többmagos értékek: Huawei P30 Pro: 9649, Samsung Galaxy S10+: 10387, Asus Zenfone 6: 10721.

Az igazán nagy változás (akár 15 százalékos) az Adreno 640 GPU teljesítménynél érezhető majd, ami jól jön a 120 Hz-es kijelzőhöz. A ROG Phone II egyébként a harmadik ilyen kijelzős telefon a Razer Phone és a Razer Phone 2 után.

