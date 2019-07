Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef732ee7-a9f6-48d5-a430-4dd2628623c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csajkovszkij zenéje tökéletes választás, mindenki úgy emelgeti a lábát, ahogy kell.","shortLead":"Csajkovszkij zenéje tökéletes választás, mindenki úgy emelgeti a lábát, ahogy kell.","id":"20190720_Az_allatkerti_flamingok_csaladi_balettjenel_most_nincs_menobb_koreografia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef732ee7-a9f6-48d5-a430-4dd2628623c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2cc4e7-65d0-4b62-936d-acfa195aa90b","keywords":null,"link":"/elet/20190720_Az_allatkerti_flamingok_csaladi_balettjenel_most_nincs_menobb_koreografia","timestamp":"2019. július. 20. 15:10","title":"Az állatkerti flamingók családi balettjénél most nincs menőbb koreográfia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65adaf34-4f5e-4cb6-9ce9-895c5e9407cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két esetnek nincs köze egymáshoz, de elég problémás még az autonóm buszok üzemeltetése.","shortLead":"A két esetnek nincs köze egymáshoz, de elég problémás még az autonóm buszok üzemeltetése.","id":"20190722_Elutott_egy_embert_Becsben_az_onvezeto_busz_Parizsban_is_leallitottak_oket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65adaf34-4f5e-4cb6-9ce9-895c5e9407cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85090146-9547-4734-bdc6-26fba9c39568","keywords":null,"link":"/cegauto/20190722_Elutott_egy_embert_Becsben_az_onvezeto_busz_Parizsban_is_leallitottak_oket","timestamp":"2019. július. 22. 11:21","title":"Elütött egy embert Bécsben az önvezető busz, Párizsban is leállították őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c906b8-a3af-40c9-8e67-671b4e6bc33e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ezzel a magyar főváros a hatodik olyan város lesz, amely két vb-nek is otthon ad.\r

","shortLead":"Ezzel a magyar főváros a hatodik olyan város lesz, amely két vb-nek is otthon ad.\r

","id":"20190721_Budapest_rendezheti_a_2027es_vizes_vilagbajnoksagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21c906b8-a3af-40c9-8e67-671b4e6bc33e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8e118ac-4a7e-4b7f-844a-df2335e0972d","keywords":null,"link":"/sport/20190721_Budapest_rendezheti_a_2027es_vizes_vilagbajnoksagot","timestamp":"2019. július. 21. 12:29","title":"Budapest rendezheti a 2027-es vizes világbajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e6b173-920d-46ef-bf42-947e075678c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyi ellenzéki pártok a Közösen a Városunkért Egyesület, és annak polgármesterjelöltje Leidinger István mögött sorakoztak fel.\r

","shortLead":"A helyi ellenzéki pártok a Közösen a Városunkért Egyesület, és annak polgármesterjelöltje Leidinger István mögött...","id":"20190721_Pomazon_is_megvalosult_az_ellenzeki_osszefogas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3e6b173-920d-46ef-bf42-947e075678c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1040e6d1-a6c5-4bfd-93bf-9fcc2b7538fe","keywords":null,"link":"/itthon/20190721_Pomazon_is_megvalosult_az_ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2019. július. 21. 11:52","title":"Pomázon is megvalósult az ellenzéki összefogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447cb996-771a-4c15-91c9-fcff20e3d234","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szentpétervár mellett fotózták le, testőröket sem vitt magával. ","shortLead":"Szentpétervár mellett fotózták le, testőröket sem vitt magával. ","id":"20190721_Oroszorszagban_kirandul_Orban_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=447cb996-771a-4c15-91c9-fcff20e3d234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbeb31e5-315b-4b93-8799-9ac89d572a91","keywords":null,"link":"/itthon/20190721_Oroszorszagban_kirandul_Orban_Viktor","timestamp":"2019. július. 21. 08:44","title":"Oroszországban kirándul Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ffe19b-012a-4784-94f6-c4980b9e5f10","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Felmérések szerint Volodimir Zelenszkij elnök pártja lehet a befutó, a második helyre a Moszkva-barát erőket várják. ","shortLead":"Felmérések szerint Volodimir Zelenszkij elnök pártja lehet a befutó, a második helyre a Moszkva-barát erőket várják. ","id":"20190721_Elorehozott_parlamenti_valasztas_kezdodott_Ukrajnaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87ffe19b-012a-4784-94f6-c4980b9e5f10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b46f02d-c5a1-4daa-987e-fbab06af14a7","keywords":null,"link":"/vilag/20190721_Elorehozott_parlamenti_valasztas_kezdodott_Ukrajnaban","timestamp":"2019. július. 21. 08:21","title":"Rockénekes és Timosenko is indul a mai ukrajnai választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1d47b7-17ee-4786-9cdb-505372c10de3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy raktárépület mellé zuhant, legalább hárman meghaltak.\r

\r

","shortLead":"Egy raktárépület mellé zuhant, legalább hárman meghaltak.\r

\r

","id":"20190720_Lezuhant_egy_kisrepulo_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c1d47b7-17ee-4786-9cdb-505372c10de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c81a11eb-4ce5-43c4-b554-27729958c514","keywords":null,"link":"/vilag/20190720_Lezuhant_egy_kisrepulo_Nemetorszagban","timestamp":"2019. július. 20. 19:21","title":"Lezuhant egy kisrepülő Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"635178b2-98d5-4fcf-a99b-99c27563ea2c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ehhez hasonló bajor sportkocsit használt a James Bondot alakító Pierce Brosnan A világ nem elég című 007-es filmben. És Steve Jobsnak is volt egy ilyen autója.","shortLead":"Ehhez hasonló bajor sportkocsit használt a James Bondot alakító Pierce Brosnan A világ nem elég című 007-es filmben. És...","id":"20190721_csak_egy_17_eves_bmw_de_akkor_miert_kerul_130_millio_forintba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=635178b2-98d5-4fcf-a99b-99c27563ea2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d965eabe-b358-4cae-ad98-546bed743c7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190721_csak_egy_17_eves_bmw_de_akkor_miert_kerul_130_millio_forintba","timestamp":"2019. július. 21. 06:41","title":"Csak egy 17 éves BMW, de akkor miért kerül 130 millió forintba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]