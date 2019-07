Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"338b75f1-c9e6-4819-9f83-1a1bbc55d74d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"","shortLead":"","id":"20190728_A_gyilkos_tinik_helyett_csak_jegesmedvet_talaltak_a_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=338b75f1-c9e6-4819-9f83-1a1bbc55d74d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"356597d8-0381-4710-979c-41416f5b8387","keywords":null,"link":"/tudomany/20190728_A_gyilkos_tinik_helyett_csak_jegesmedvet_talaltak_a_rendorok","timestamp":"2019. július. 28. 09:22","title":"A gyilkos tinik helyett csak jegesmedvét találtak a kanadai légijárőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0ff5d0-672f-48e5-bb1b-d318c1474032","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi egy buszon rabolt ki egy nőt.","shortLead":"A férfi egy buszon rabolt ki egy nőt.","id":"20190727_A_rendorseg_keresi_Molnar_David_nyaklancletepot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a0ff5d0-672f-48e5-bb1b-d318c1474032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a896f6c2-4a6a-4fbf-bf12-e9c47bc98037","keywords":null,"link":"/itthon/20190727_A_rendorseg_keresi_Molnar_David_nyaklancletepot","timestamp":"2019. július. 27. 17:02","title":"A rendőrség keresi Molnár Dávid nyakláncletépőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a793d8-045e-4ec2-a961-363c7ba4d936","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-ről, a Jobbikról és az LMP-ről az EP-választásokon sajnálatos módon lerítt a választóknak, hogy csak az egzisztenciális túlélés hajtja őket, semmi egyéb - mondta a hvg.hu podcastjában, a Fülkében Schiffer András. A volt LMP-s alapító a Demokratikus Koalíció profizmusát dicsérte ugyan, de azt állítja, Gyurcsány Ferenc miatt korlátok közé van szorítva a DK.","shortLead":"Az MSZP-ről, a Jobbikról és az LMP-ről az EP-választásokon sajnálatos módon lerítt a választóknak, hogy csak...","id":"20190727_Schiffer_Andras_Fulke_podcast_LMP","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74a793d8-045e-4ec2-a961-363c7ba4d936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"798d9a99-f76a-4b0e-b332-23dc4ad56287","keywords":null,"link":"/itthon/20190727_Schiffer_Andras_Fulke_podcast_LMP","timestamp":"2019. július. 27. 12:30","title":"Schiffer András a Fülkében: A miniszterelnök varázsereje meg tud törni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2228f1f8-11fa-4982-9729-6c095421e145","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az őszi helyhatósági választás miatt mentek az emberek az utcára.","shortLead":"Az őszi helyhatósági választás miatt mentek az emberek az utcára.","id":"20190727_Ismet_ellenzeki_tuntetes_volt_Moszkvaban_sokakat_orizetbe_vettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2228f1f8-11fa-4982-9729-6c095421e145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7fdccb8-21b7-4970-a196-ef7b700f1f81","keywords":null,"link":"/vilag/20190727_Ismet_ellenzeki_tuntetes_volt_Moszkvaban_sokakat_orizetbe_vettek","timestamp":"2019. július. 27. 14:35","title":"Százakat vettek őrizetbe Moszkvában, mert tüntettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47766abe-6d53-4ffa-b30e-219813a015f1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 66 éves caracali férfi egy 15 és egy 18 éves lánnyal végzett, az eset sokkolta Romániát.","shortLead":"A 66 éves caracali férfi egy 15 és egy 18 éves lánnyal végzett, az eset sokkolta Romániát.","id":"20190728_Ket_lany_megoleset_ismerte_be_a_roman_stoppos_gyilkos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47766abe-6d53-4ffa-b30e-219813a015f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"879c7950-af7a-4a50-960c-727036572f2a","keywords":null,"link":"/vilag/20190728_Ket_lany_megoleset_ismerte_be_a_roman_stoppos_gyilkos","timestamp":"2019. július. 28. 15:55","title":"Két lány megölését ismerte be a román stopposgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8139793-28ca-44dd-bc81-d3e483469e8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"54 kilót foglaltak le a rendőrök annak idején az ÉVA nevű drogból a BorsodChem kazincbarcikai telepén. Addig az volt a legnagyobb amfetaminfogás egész Európában. De hogy gyárthatott a cég ismert kábítószert úgy, hogy azt mindenki jóvá is hagyta? ","shortLead":"54 kilót foglaltak le a rendőrök annak idején az ÉVA nevű drogból a BorsodChem kazincbarcikai telepén. Addig az volt...","id":"20190727_Egy_nyomdahiba_miatt_legalisan_gyartottak_amfetamint_a_BorsodChemnel_a_90es_evekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8139793-28ca-44dd-bc81-d3e483469e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7dca6bc-4dad-4592-bd91-dff28d7f651e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190727_Egy_nyomdahiba_miatt_legalisan_gyartottak_amfetamint_a_BorsodChemnel_a_90es_evekben","timestamp":"2019. július. 27. 11:53","title":"Egy nyomdahiba miatt legálisan gyártottak amfetamint a BorsodChemnél a 90-es években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"435280c7-7c74-4825-b24a-60bd78495882","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az illiberális politika helyes, csak más szót kellene kitalálni helyette - mondta Orbán Viktor, aki a 30. Bálványosi Szabadegyetemen elmondott beszédében többek között arról beszélt, miért legitim az illiberális demokrácia, miért gyűlölik őket a liberális ellenfeleik, de arról is, hogy miért hálás, amiért nem jutottak az SZDSZ sorsára.","shortLead":"Az illiberális politika helyes, csak más szót kellene kitalálni helyette - mondta Orbán Viktor, aki a 30. Bálványosi...","id":"20190727_Orban_Tusvanyoson_Harcot_vagy_strategiat_hirdet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=435280c7-7c74-4825-b24a-60bd78495882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad74075b-82df-401a-b755-8d6a2be8bb12","keywords":null,"link":"/itthon/20190727_Orban_Tusvanyoson_Harcot_vagy_strategiat_hirdet","timestamp":"2019. július. 27. 09:53","title":"Orbán Tusványoson elmagyarázta, miért gyűlölik őket ellenfeleik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd2c813-345a-48da-913e-24631446c131","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A 3. helyért játszott a kvangdzsui vizes világbajnokságon a horvátokkal a magyar férfi vízilabda-válogatott. Horvátország nyerte a mérkőzést. ","shortLead":"A 3. helyért játszott a kvangdzsui vizes világbajnokságon a horvátokkal a magyar férfi vízilabda-válogatott...","id":"20190727_Lecsuszott_a_bronzeremrol_a_ferfi_vizilabdavalogatottunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fd2c813-345a-48da-913e-24631446c131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef06e27-9862-4763-91e8-168cbd3391e2","keywords":null,"link":"/sport/20190727_Lecsuszott_a_bronzeremrol_a_ferfi_vizilabdavalogatottunk","timestamp":"2019. július. 27. 11:15","title":"Lecsúszott a bronzéremről a férfi vízilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]