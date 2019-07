Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Somogyi Péter Agy-díjas tudós szerint „érthetetlen, hogy miért hagyta jóvá ezt a felületesen összeállított és nyilvánvalóan pártpolitikai célokat szolgáló törvényt” Áder János köztársasági elnök.","shortLead":"Somogyi Péter Agy-díjas tudós szerint „érthetetlen, hogy miért hagyta jóvá ezt a felületesen összeállított és...","id":"20190726_Nyilt_levelben_kerdi_egy_oxfordi_magyar_agykutato_Adert_miert_irta_ala_szo_nelkul_az_MTAtorvenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833511fd-9fed-431b-94c2-543c4acde00d","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Nyilt_levelben_kerdi_egy_oxfordi_magyar_agykutato_Adert_miert_irta_ala_szo_nelkul_az_MTAtorvenyt","timestamp":"2019. július. 26. 14:49","title":"Nyílt levélben kérdi egy oxfordi magyar agykutató Ádert, miért írta alá szó nélkül az MTA-törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0ff5d0-672f-48e5-bb1b-d318c1474032","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi egy buszon rabolt ki egy nőt.","shortLead":"A férfi egy buszon rabolt ki egy nőt.","id":"20190727_A_rendorseg_keresi_Molnar_David_nyaklancletepot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a0ff5d0-672f-48e5-bb1b-d318c1474032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a896f6c2-4a6a-4fbf-bf12-e9c47bc98037","keywords":null,"link":"/itthon/20190727_A_rendorseg_keresi_Molnar_David_nyaklancletepot","timestamp":"2019. július. 27. 17:02","title":"A rendőrség keresi Molnár Dávid nyakláncletépőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"435280c7-7c74-4825-b24a-60bd78495882","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az illiberális politika helyes, csak más szót kellene kitalálni helyette - mondta Orbán Viktor, aki a 30. Bálványosi Szabadegyetemen elmondott beszédében többek között arról beszélt, miért legitim az illiberális demokrácia, miért gyűlölik őket a liberális ellenfeleik, de arról is, hogy miért hálás, amiért nem jutottak az SZDSZ sorsára.","shortLead":"Az illiberális politika helyes, csak más szót kellene kitalálni helyette - mondta Orbán Viktor, aki a 30. Bálványosi...","id":"20190727_Orban_Tusvanyoson_Harcot_vagy_strategiat_hirdet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=435280c7-7c74-4825-b24a-60bd78495882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad74075b-82df-401a-b755-8d6a2be8bb12","keywords":null,"link":"/itthon/20190727_Orban_Tusvanyoson_Harcot_vagy_strategiat_hirdet","timestamp":"2019. július. 27. 09:53","title":"Orbán Tusványoson elmagyarázta, miért gyűlölik őket ellenfeleik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0628a15b-4a0b-47e6-8039-690286138512","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fiatal férfiakat azonnal elnyelte a folyó.","shortLead":"A fiatal férfiakat azonnal elnyelte a folyó.","id":"20190726_leszakadt_hid_kambodzsa_esozes_motorosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0628a15b-4a0b-47e6-8039-690286138512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6710cb44-6ebf-48bf-8097-ffa410cd046b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190726_leszakadt_hid_kambodzsa_esozes_motorosok","timestamp":"2019. július. 26. 15:12","title":"Sokkoló videó: motorosok alatt omlott össze egy híd Kambodzsában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab1d8f6-d424-49af-93bc-013d84dfaf02","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tűzoltókat házakhoz, pincékhez riasztották. ","shortLead":"A tűzoltókat házakhoz, pincékhez riasztották. ","id":"20190727_Debrecenben_all_a_viz_a_villamossinen_a_sok_eso_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cab1d8f6-d424-49af-93bc-013d84dfaf02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad371da-a319-4902-b3a7-78839ceaba93","keywords":null,"link":"/itthon/20190727_Debrecenben_all_a_viz_a_villamossinen_a_sok_eso_miatt","timestamp":"2019. július. 27. 18:07","title":"Debrecenben áll a víz a villamossínen a sok eső miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43306bd5-50c2-4844-af00-16b11df6a358","c_author":"Lengyel Miklós","category":"tudomany","description":"Donald Trump járványt indított útjára azzal, hogy kereskedelmi háborúba kezdett Kínával. Japán és Dél Korea is felfedezte az érdekérvényesítésnek ezt a módját, és ez rossz hír mindenki számára, aki okostelefont szeretne venni.","shortLead":"Donald Trump járványt indított útjára azzal, hogy kereskedelmi háborúba kezdett Kínával. Japán és Dél Korea is...","id":"20190726_Szazeves_konfliktus_miatt_dragulhatnak_az_okostelefonok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43306bd5-50c2-4844-af00-16b11df6a358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbfa07e4-f2f8-4765-9ecf-6891ef156207","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_Szazeves_konfliktus_miatt_dragulhatnak_az_okostelefonok","timestamp":"2019. július. 26. 16:29","title":"Százéves konfliktus miatt drágulhatnak az okostelefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323ae95b-c070-42c7-9d57-fff8a58b7265","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Élete első sorozatszerepét vállalta el Jeff Bridges; egy zűrös múltú, özvegy nyugdíjast fog alakítani. ","shortLead":"Élete első sorozatszerepét vállalta el Jeff Bridges; egy zűrös múltú, özvegy nyugdíjast fog alakítani. ","id":"20190726_Megvan_a_kedvenc_sorozatunk_pedig_meg_el_sem_keszult_Jeff_Bridges_lesz_a_foszereploje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=323ae95b-c070-42c7-9d57-fff8a58b7265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c958e1ff-be74-471c-86c8-21df2f5dc183","keywords":null,"link":"/kultura/20190726_Megvan_a_kedvenc_sorozatunk_pedig_meg_el_sem_keszult_Jeff_Bridges_lesz_a_foszereploje","timestamp":"2019. július. 26. 17:27","title":"Megvan a kedvenc sorozatunk, pedig még el sem készült: Jeff Bridges lesz a főszereplője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30594f46-36b5-4cc6-978b-7845189763ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár 50 mm-t meghaladó csapadék is lezúdulhat, és jégesőre is számíthatunk.","shortLead":"Akár 50 mm-t meghaladó csapadék is lezúdulhat, és jégesőre is számíthatunk.","id":"20190727_Ket_hullamban_erkezik_ma_a_felhoszakadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30594f46-36b5-4cc6-978b-7845189763ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50cb8f8b-31cf-4c44-a624-06c8c1838ced","keywords":null,"link":"/itthon/20190727_Ket_hullamban_erkezik_ma_a_felhoszakadas","timestamp":"2019. július. 27. 09:48","title":"Két hullámban érkezik ma a felhőszakadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]