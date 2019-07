Egy Boram nevű 6 éves videósra milliók kíváncsiak a YouTube-on, pedig semmi különlegeset nem csinál. A sok szereplésnek nemrég meg is lett a gyümölcse: milliókért vett magának egy házat.

Abban semmi titok nincs, hogy a népszerű youtuberekkel mindenki szívesen dolgozik együtt, egy Boram nevű videósnak azonban erre sem volt szüksége, hogy a szerepléseivel szerzett pénzét saját ház vásárlásába fektesse. Ráadásul nem akármilyenbe, egy 8 millió dolláros ingatlant szerzett meg - írta a Vice.

A hazai viszonylatban nagyjából 2,3 milliárdnak forintnak megfelelő összeget az elmúlt időszakban nyújtott teljesítményének köszönheti Boram, aki egyébként mindössze 6 esztendős. A fiatal celeb eredményeihez persze nagyban hozzájárult az is, hogy Dél-Korea legnépszerűbb YouTube-csatornáját üzemelteti, egyes videóit több mint 20 millióan nézik.

Pedig a kislány semmi különlegeset nem csinál. Játékait mutogatja, zacskós tésztát főz, egyik másikban pedig Pókembernek öltözve járkálgat a városban. Ennek ellenére milliókat ültet a legnagyobb videomegosztó elé, már 13 millióan követik. Egyik legjobb videóját 334 millióan nézték meg,

ebben azt mutatja meg, mit tesz a hidegben:

A szereplések viszont óriási tömeget vonzanak be, aminek tehát nemrég be is érett a gyümölcse. Boram vásárolt magának egy házat, és nem akármelyik környéken: Dél-Korea tehetősebb negyedében jutott hozzá egy ingatlanhoz. (A környékre a híradásokban gyakran Dél-Korea Beverly Hillseként hivatkoznak.)

Boram videói azonban a rengeteg pozitív visszajelzés ellenére sem nyerik el mindenki tetszését, sok szülő ugyanis helytelennek tartja, hogy 6 éves létére foglalkozik ilyesmivel, rossz példát mutatva ezzel kortársainak.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.