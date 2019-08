Nem tudni, mi járhatott a Paul Klinger nevű műszerész és programozó fejében, de egy nap úgy érezte, egy miniatűr laptopot kell készítsen, ami meg is született. A ThinkTiny nevű eszköz a Lenovo ThinkPad notebookja alapján készült, több ismertetőjegyét is megörökölte. (A tiny angol szó, jelentése apró.)

Ennek megfelelően a laptop billentyűzetének közepén is megtalálható a Lenovo védjegyéül vált piros kurzorvezérlő, és a márkajelzést is úgy véste fel rá, ahogy az igazin látható. Némi eltérés azért mutatkozik, a mini masinán lévő szöveg ugyanis zölden világít.

A gépet be lehet kapcsolni, de inkább csak játékra alkalmas, még úgy is, hogy egy parányi, mindössze 128 x 64 pixel felbontású OLED kijelzőt szerelt bele Klinger. Bonyolult programokban persze kár is reménykedni, a Nokiákról ismert Snake és a nagy klasszikus, a Tetris azonban gond nélkül mennek rajta. Az irányításhoz a piros kurzorvezérlőt kell használni, amely ebben az esetben joystickként funkcionál.

Az apró szerkezet elkészítése hosszú időt vett igénybe, ugyanis rendkívül bonyolult áramkör működteti. A borítást 3D-s nyomtatással állította elő Klinger, az elemeket aztán egyesével illesztette egymásra. Csakhogy ezzel még nem ért véget a munka, a laptopnak ugyanis valamilyen rendszerre is szükség volt, amit ugyancsak fejlesztője készített.

A mini laptop biztosan nem kerül kereskedelmi forgalomba, aminek érthető oka van. Mivel teljes egészében a Lenovo terméke ihlette, Klinger nem szeretne felesleges jogi csatározásba bonyolódni. Ha valaki azonban magának is gyártana egyet, a fejlesztő GitHub-csatornáján elérhetővé tett tervrajzokat felhasználva akár azonnal hozzáfoghat.

