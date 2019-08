Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Ha Jancsó Andrea nyeri az előválasztást, antikorrupciós alpolgármestert csinálna riválisából, Baranyi Krisztinából, jelentette be a Facebookon.

\r

Ha Jancsó Andrea nyeri az előválasztást, antikorrupciós alpolgármestert csinálna riválisából, Baranyi Krisztinából. 2019. augusztus. 01. 18:09 Ferencváros: Jancsó Andrea alpolgármestert csinálna Baranyi Krisztinából Bár az orosz hatóságok végig ködösítettek, szakértők szerint csakis a Majak nukleáris létesítményből jöhetett a két éve mindent beborító sugárzás. De közben egy szibériai vegyi üzemben környezeti katasztrófa fenyeget. Bár az orosz hatóságok végig ködösítettek, szakértők szerint csakis a Majak nukleáris létesítményből jöhetett a két éve mindent beborító sugárzás. 2019. július. 31. 17:30 Kiderült, melyik orosz erőműből jött a fukusimainál százszor erősebb sugárzás Nem jó mérőszám a jelenlegi rendszer, ami az elektromos módban megtehető kilométerek alapján adja a zöld rendszámot. Nem jó mérőszám a jelenlegi rendszer, ami az elektromos módban megtehető kilométerek alapján adja a zöld rendszámot. 2019. augusztus. 01. 10:24 Jön a zöld rendszámos szigorítás Visszament az egykori bérlakásához nosztalgiázni, látható az RTL Klub Híradójának anyagában.\r

\r

A budafoki 79 éves bácsi ki tudná fizetni a kapcsolódó költségeit. Visszament az egykori bérlakásához nosztalgiázni. 2019. augusztus. 01. 19:41 "Voltam valaki, most semmi vagyok" megszólalt a budafoki, hajléktalanszállóra száműzött bácsi

\r

Volt, ahol nyolc méter magas fa dőlt az útra.

\r

Volt, ahol nyolc méter magas fa dőlt az útra. 2019. július. 31. 18:46 Kidőlt fák, elárasztott pincék - rombolt a vihar Borsodban