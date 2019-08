Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A volt budapesti finn nagykövet véleménycikkére rímelve írt olvasói levelet Kertész János hálózatkutató, akadémikus, CEU-oktató. MTA-kutató: Fejezze be az EU a korrupt és autoriter magyar kormány pénzelését A Miniszterelnökség közleménye szerint nem lehet gazdaságosan megvalósítani a beruházást. Így viszont a 2022-es Eb-helyszínek közül is kikerül a Veszprém Aréna. Visszakozik a Miniszterelnökség: mégsem bővítik a veszprémi kézilabdacsarnokot

Egy új kutatás szerint nem lehetetlen feladat mozgásra rábírni a fiatal játékosokat, csak olyan mozgásformát kell választani, amely az online térben végzett szórakozáshoz is kapcsolódik, hasonlít rá. Sokat gépezik, de keveset mozog a gyerek? Próbálja ki ezt a trükköt

Heisler András gyorsúszásban nyújtott aranyat érő teljesítményt.

A Mazsihisz elnöke aranyérmes lett a Maccabi játékokon

Az osztrák kormány győzelmével ért véget a hatóságok és a Hitler ausztriai szülőházát birtokló család közötti jogi vita. Ez pedig azt jelenti, hogy a Braunau am Innben lévő házat úgy átalakítják, hogy arra rá sem lehet majd ismerni. A cél, hogy az épület ne legyen a neonácik zarándokhelye.

Nem lesz náci zarándokhely Hitler szülőházából

Vállalati kötvényeket akar kibocsátani a Mészáros Lőrinc holdudvarához tartozó 4iG, részben ebből fedezhetik a T-Systems megvásárlását. A kötvényekből 20 milliárdot a jegybank vásárolhat fel kötvényvásárlási programja keretében. A vételár maradékát részvénykibocsátásból és részvényátruházással fedezhetik.

A Mészáros-közeli 4iG a Matolcsy-féle MNB programjára játszik a T-Systems felvásárlásához

Nem zárta ki a román Craiovát a botrányos Európa Liga-selejtező miatt.

Hiába óvott a Honvéd: elutasította az UEFA a keresetet

A kép, a helyzet a rabszolgatartó időkre emlékeztetett sokakat.

Magyarázkodik a texasi rendőrség, miért vezettek lóháton, kötélen egy fekete férfit