[{"available":true,"c_guid":"2bda9591-2441-416a-9652-bd8546555499","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy lengyel bemutatóra tartott, de rövid időre Magyarországon is megállt a Saudi Hawks köteléke. ","shortLead":"Egy lengyel bemutatóra tartott, de rövid időre Magyarországon is megállt a Saudi Hawks köteléke. ","id":"20190810_saudi_hawks_vadaszrepulo_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_ferihegy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bda9591-2441-416a-9652-bd8546555499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de19d2c1-eee6-4917-a493-9f8dd9d30bc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_saudi_hawks_vadaszrepulo_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_ferihegy","timestamp":"2019. augusztus. 10. 15:56","title":"Szaúdi vadászgépek parkoltak be Ferihegyre – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07209c34-09cb-44cf-81fb-8c82cee9774d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Éppen a piaci árusítás kérdéseiről vitatkoztak a képviselők Kenya egyik regionális parlamentjében, amikor az egyik képviselő felkiáltott: elnök úr, valamelyikünk légszennyezést követett el, s tudom is, hogy ki volt. A szag végül olyan erős lett, hogy rövid időre felfüggesztették a tanácskozást is.","shortLead":"Éppen a piaci árusítás kérdéseiről vitatkoztak a képviselők Kenya egyik regionális parlamentjében, amikor az egyik...","id":"20190809_Kiados_szellentes_miatt_szakadt_felbe_Kenyaban_egy_parlamenti_ules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07209c34-09cb-44cf-81fb-8c82cee9774d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29747a65-1df5-41a6-a883-65f735da2a56","keywords":null,"link":"/vilag/20190809_Kiados_szellentes_miatt_szakadt_felbe_Kenyaban_egy_parlamenti_ules","timestamp":"2019. augusztus. 09. 16:10","title":"Kiadós szellentés miatt szakadt félbe Kenyában egy parlamenti ülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd6e2eed-58e2-47f3-8dac-37fb5e7aee44","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ben Haggerty, azaz a Macklemore néven ismert rapper szombaton lép fel a Szigeten, de már pénteken is a fesztiválon bulizott. Meg is örvendeztette a közönségét egy szám erejéig. ","shortLead":"Ben Haggerty, azaz a Macklemore néven ismert rapper szombaton lép fel a Szigeten, de már pénteken is a fesztiválon...","id":"20190810_Mivel_lehet_meg_fokozni_egy_amugy_is_orult_bulit_Hat_egy_Macklemorecameoval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd6e2eed-58e2-47f3-8dac-37fb5e7aee44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041cff68-d9f7-4eeb-ae25-097de666c7eb","keywords":null,"link":"/elet/20190810_Mivel_lehet_meg_fokozni_egy_amugy_is_orult_bulit_Hat_egy_Macklemorecameoval","timestamp":"2019. augusztus. 10. 10:48","title":"Mivel lehet még fokozni egy amúgy is őrült bulit? Hát egy Macklemore-cameóval!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ababe63f-92f8-436b-9e3e-9833c0650bee","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Tudta, hogy több száz álruhás nyomozó dolgozik a Sziget Fesztiválon? Hogy drogügyekben kétszáz ember koordinál akár percről perce? A Sziget hatalmas buliözöne mögött óriási biztonsági struktúra áll, ezt néztük meg.","shortLead":"Tudta, hogy több száz álruhás nyomozó dolgozik a Sziget Fesztiválon? Hogy drogügyekben kétszáz ember koordinál akár...","id":"20190810_sziget_biztonsag_benis_befogadokepesses","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ababe63f-92f8-436b-9e3e-9833c0650bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bb78c06-1437-4c6e-9a90-3aacd9a0a22f","keywords":null,"link":"/itthon/20190810_sziget_biztonsag_benis_befogadokepesses","timestamp":"2019. augusztus. 10. 14:05","title":"Fegyveres fedett nyomozó is csápolhat ön mellett a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a07c2ca-4ff1-444f-b580-f9de6d23c156","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fél Anglia áram nélkül van, a hiba az elosztórendszerben lehet.","shortLead":"Fél Anglia áram nélkül van, a hiba az elosztórendszerben lehet.","id":"20190809_Aramszunet_van_Anglia_nagy_reszen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a07c2ca-4ff1-444f-b580-f9de6d23c156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d98638-f8da-4691-8ee7-f8396059fb0d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190809_Aramszunet_van_Anglia_nagy_reszen","timestamp":"2019. augusztus. 09. 19:18","title":"Áramszünet van Anglia nagy részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a854bbbf-9feb-4b31-8922-80b13c1e0821","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Különleges felvételt küldött a Jupiter Nagy Vörös Foltjáról a Hubble űrteleszkóp: a június 27-én készített felvétel a bolygó turbulens légkörében keringő felhők korábbiaknál intenzívebb színpalettáját mutatja be. A színek és változásaik fontos információkkal szolgálnak a Jupiter atmoszférájában játszódó folyamatokról.","shortLead":"Különleges felvételt küldött a Jupiter Nagy Vörös Foltjáról a Hubble űrteleszkóp: a június 27-én készített felvétel...","id":"20190810_jupiter_nagy_voros_foltja_hubble_foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a854bbbf-9feb-4b31-8922-80b13c1e0821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2220639-c53b-4744-bf06-ecb8ecb091be","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_jupiter_nagy_voros_foltja_hubble_foto","timestamp":"2019. augusztus. 10. 10:03","title":"Különleges felvételt küldött a Jupiter Nagy Vörös Foltjáról a Hubble","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség megerősítette a hírt. ","shortLead":"A rendőrség megerősítette a hírt. ","id":"20190809_Noi_holttestet_talaltak_a_leanyfalui_kempingben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d346bc7b-6a31-4d8b-b6f9-9ff2a0694bfa","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_Noi_holttestet_talaltak_a_leanyfalui_kempingben","timestamp":"2019. augusztus. 09. 13:21","title":"Női holttestet találtak a leányfalui kempingben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d91f9112-99bd-4361-8e82-85327aae344f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szécsény önkormányzata közleményben közölte, hogy a testület fideszes önkormányzati képviselői egységesen kiléptek a Fideszből – számolt be a városi belviszály legújabb fejleményéről a 24.hu.","shortLead":"Szécsény önkormányzata közleményben közölte, hogy a testület fideszes önkormányzati képviselői egységesen kiléptek...","id":"20190809_Szecsenyben_a_belviszaly_miatt_teljesen_lenullazodott_a_Fideszfrakcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d91f9112-99bd-4361-8e82-85327aae344f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bac3c54-4f34-4ae8-881b-f8ceb6b26c64","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_Szecsenyben_a_belviszaly_miatt_teljesen_lenullazodott_a_Fideszfrakcio","timestamp":"2019. augusztus. 09. 14:30","title":"Szécsényben a belviszály miatt teljesen lenullázódott a Fidesz-frakció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]