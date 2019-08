Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6189b30-be08-48e8-964c-988e5d41793b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb nagyvárosokkal frissítették a Föld 2050 nevű weboldalt, ami segít elképzelni, milyen lehet az élet a jövőben, például Marokkóban.","shortLead":"Újabb nagyvárosokkal frissítették a Föld 2050 nevű weboldalt, ami segít elképzelni, milyen lehet az élet a jövőben...","id":"20190811_earth_fold_2050_nagyvaros_jovo_elkepzeles_kaspersky_lab_futurologus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6189b30-be08-48e8-964c-988e5d41793b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d578f49-10e7-4412-9051-d506d5cf0e13","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_earth_fold_2050_nagyvaros_jovo_elkepzeles_kaspersky_lab_futurologus","timestamp":"2019. augusztus. 11. 12:31","title":"Ilyenek lehetnek majd a világ nagyvárosai 2050-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ababe63f-92f8-436b-9e3e-9833c0650bee","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Tudta, hogy több száz álruhás nyomozó dolgozik a Sziget Fesztiválon? Hogy drogügyekben kétszáz ember koordinál akár percről perce? A Sziget hatalmas buliözöne mögött óriási biztonsági struktúra áll, ezt néztük meg.","shortLead":"Tudta, hogy több száz álruhás nyomozó dolgozik a Sziget Fesztiválon? Hogy drogügyekben kétszáz ember koordinál akár...","id":"20190810_sziget_biztonsag_benis_befogadokepesses","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ababe63f-92f8-436b-9e3e-9833c0650bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bb78c06-1437-4c6e-9a90-3aacd9a0a22f","keywords":null,"link":"/itthon/20190810_sziget_biztonsag_benis_befogadokepesses","timestamp":"2019. augusztus. 10. 14:05","title":"Fegyveres fedett nyomozó is csápolhat ön mellett a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08366cc3-e9d6-4423-8598-0f62ed75e749","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelek szerint csak minimálisan megsérült autót villámgyorsan letakarták még a forgalom közepén.","shortLead":"A jelek szerint csak minimálisan megsérült autót villámgyorsan letakarták még a forgalom közepén.","id":"20190812_megtortent_a_putyinfele_orosz_luxuslimuzin_elso_balesete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08366cc3-e9d6-4423-8598-0f62ed75e749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d58744-e815-4b0c-a0e1-d4f151a61265","keywords":null,"link":"/cegauto/20190812_megtortent_a_putyinfele_orosz_luxuslimuzin_elso_balesete","timestamp":"2019. augusztus. 12. 08:21","title":"Megtörtént a Putyin-féle orosz luxuslimuzin első balesete – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a52e92f-8e33-490e-ac7d-da23785b08ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan csak legyintenek a valóban legelső összehajtható telefonról, a Royole FlexPairől hallva. Pedig – derül ki a nyúzópróbájából – egészen jó kis készülékről van szó, bár az is kiderül, miért nem tökéletes az itt alkalmazott dizájn.","shortLead":"Sokan csak legyintenek a valóban legelső összehajtható telefonról, a Royole FlexPairől hallva. Pedig – derül ki...","id":"20190810_royole_flexpai_karcolasteszt_egetesteszt_hajlitasteszt_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a52e92f-8e33-490e-ac7d-da23785b08ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5add525f-e8e8-401d-bb54-e20c46ef1bdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_royole_flexpai_karcolasteszt_egetesteszt_hajlitasteszt_video","timestamp":"2019. augusztus. 10. 20:03","title":"Videó: tortúrateszten a világ valóban legelső összehajtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3914522-25dc-4d5c-85f5-26f75a74159c","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"Ha már egy gyerek is utazik az autóban, jóval több dologra kell odafigyelni, mintha egyedül, utas nélkül autóznánk. Szakembert kérdeztünk arról, mire ügyeljünk ilyenkor, legyen szó városi, szaladgálós kisautóról vagy nagycsaládok számára is ideális, nagyobb modellről. ","shortLead":"Ha már egy gyerek is utazik az autóban, jóval több dologra kell odafigyelni, mintha egyedül, utas nélkül autóznánk...","id":"fordmagyarorszag_Gyerek_a_fedelzeten_nagycsalados_autok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3914522-25dc-4d5c-85f5-26f75a74159c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa559c9-217f-44fe-994c-7d2c5d5ba4a7","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_Gyerek_a_fedelzeten_nagycsalados_autok","timestamp":"2019. augusztus. 12. 07:30","title":"Gyerek a fedélzeten!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"92eae78e-ef67-4e43-aca8-662916a03a22","c_partnertag":"fordmagyarorszag"},{"available":true,"c_guid":"a3aa6490-5353-4983-8db7-d3fb0f447846","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ethan Chappel a Perseidák meteorrajt akarta megfigyelni, amikor a kamerája rögzített egy különleges eseményt.","shortLead":"Ethan Chappel a Perseidák meteorrajt akarta megfigyelni, amikor a kamerája rögzített egy különleges eseményt.","id":"20190812_jupiter_becsapodas_meteorit_amator_csillagasz_ethan_chappel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3aa6490-5353-4983-8db7-d3fb0f447846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767037cd-dba1-42e6-99ac-d3b793581a9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_jupiter_becsapodas_meteorit_amator_csillagasz_ethan_chappel","timestamp":"2019. augusztus. 12. 09:03","title":"Ritka pillanat: egy amatőr csillagász véletlenül felvette, ahogy egy óriási meteor csapódik a Jupiterbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem akarta tovább viselni a stigmát, hogy „hírhamisító”, ezért otthagyta a közmédiát Balogh Krisztina, aki most felszolgálóként dolgozik külföldön. Az egykori riporter a 444.hu-nak tálalt ki arról, hogyan kellett tolni a kormánypropagandát, így például szárnyaló keresetekről beszélni, miközben nyomorogtak a körülötte lévők.","shortLead":"Nem akarta tovább viselni a stigmát, hogy „hírhamisító”, ezért otthagyta a közmédiát Balogh Krisztina, aki most...","id":"20190812_Kitalal_a_kozmedia_riportere_az_ellenzekit_nevetsegesnek_kellett_beallitani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d1edee0-ed8b-44b2-9a68-1499e4090e4a","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Kitalal_a_kozmedia_riportere_az_ellenzekit_nevetsegesnek_kellett_beallitani","timestamp":"2019. augusztus. 12. 09:07","title":"Kitálal a közmédia riportere: az ellenzékit nevetségesnek kellett beállítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f430008c-8cb6-4bdb-a6ac-4f68a49a7561","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kedvelt angol márka egyszerre két mérföldkövet is ünnepel: 60 éves lett és elkészült az tízmilliomodik autójuk.","shortLead":"A kedvelt angol márka egyszerre két mérföldkövet is ünnepel: 60 éves lett és elkészült az tízmilliomodik autójuk.","id":"20190810_10_millio_autonal_jar_mar_a_Mini","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f430008c-8cb6-4bdb-a6ac-4f68a49a7561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7409c641-00aa-4907-9f6f-18c15b55eb8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_10_millio_autonal_jar_mar_a_Mini","timestamp":"2019. augusztus. 10. 16:10","title":"10 millió autónál jár már a Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]