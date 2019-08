Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02d483bb-f6bb-4df7-bfd3-95fe5ed465e5","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Íme néhány gyakorlati jellegű tanács Simon Sinek vezetési tanácsadótól a millenniumi nemzedék vezetéséhez. ","shortLead":"Íme néhány gyakorlati jellegű tanács Simon Sinek vezetési tanácsadótól a millenniumi nemzedék vezetéséhez. ","id":"20190811_Mit_tehetnek_a_cegek_az_Y_generacioval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02d483bb-f6bb-4df7-bfd3-95fe5ed465e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1067907d-6516-4383-8ba8-ab2058dda42a","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190811_Mit_tehetnek_a_cegek_az_Y_generacioval","timestamp":"2019. augusztus. 11. 19:15","title":"Mit tehetnek a cégek az Y generációval? - Gyakorlati útmutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d24c7c-b53c-49c6-a171-56faca943d2c","c_author":"Hont András","category":"velemeny","description":"Választásaink többnyire a valahová tartozásról szólnak, akkor is, ha telefont veszünk, vagy megbízást adunk egy pártnak.","shortLead":"Választásaink többnyire a valahová tartozásról szólnak, akkor is, ha telefont veszünk, vagy megbízást adunk egy pártnak.","id":"201932_kritikatlanul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5d24c7c-b53c-49c6-a171-56faca943d2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"025283d1-d0af-413f-af9f-7fb0275b0903","keywords":null,"link":"/velemeny/201932_kritikatlanul","timestamp":"2019. augusztus. 11. 09:00","title":"Hont András: Kritikátlanul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ababe63f-92f8-436b-9e3e-9833c0650bee","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Tudta, hogy több száz álruhás nyomozó dolgozik a Sziget Fesztiválon? Hogy drogügyekben kétszáz ember koordinál akár percről perce? A Sziget hatalmas buliözöne mögött óriási biztonsági struktúra áll, ezt néztük meg.","shortLead":"Tudta, hogy több száz álruhás nyomozó dolgozik a Sziget Fesztiválon? Hogy drogügyekben kétszáz ember koordinál akár...","id":"20190810_sziget_biztonsag_benis_befogadokepesses","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ababe63f-92f8-436b-9e3e-9833c0650bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bb78c06-1437-4c6e-9a90-3aacd9a0a22f","keywords":null,"link":"/itthon/20190810_sziget_biztonsag_benis_befogadokepesses","timestamp":"2019. augusztus. 10. 14:05","title":"Fegyveres fedett nyomozó is csápolhat ön mellett a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e93e9149-53de-44d9-af59-80928c704c1f","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Közben persze azt is odasúgja nekünk, hogy a filmeken keresztül mindig be tudunk majd lesni a paradicsomba. Például az övén keresztül. A Volt egyszer egy… Hollywood a rendező talán legszebb filmje: végső, szemlélődős búcsú a hatvanas évektől, Quentin Tarantino gyermekkorától. Brad Pittnek Oscart kellene kapnia. De a kutyának biztosan. Kritika.","shortLead":"Közben persze azt is odasúgja nekünk, hogy a filmeken keresztül mindig be tudunk majd lesni a paradicsomba. Például...","id":"20190809_Tarantino_kinyitja_majd_becsukja_a_mennyek_kapujat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e93e9149-53de-44d9-af59-80928c704c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69f8d88-22fa-4cb5-992a-78005db61c12","keywords":null,"link":"/kultura/20190809_Tarantino_kinyitja_majd_becsukja_a_mennyek_kapujat","timestamp":"2019. augusztus. 10. 20:00","title":"Tarantino kinyitja, majd becsukja a mennyek kapuját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1e12dd4-44a5-468f-8377-6799e04ec1db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialista párt egykori alelnöke 67 éves volt.","shortLead":"A szocialista párt egykori alelnöke 67 éves volt.","id":"20190811_Elhunyt_Mate_Laszlo_korabbi_MSZPs_kepviselo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1e12dd4-44a5-468f-8377-6799e04ec1db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd940e9-7c26-4969-9b18-41053ee4f706","keywords":null,"link":"/itthon/20190811_Elhunyt_Mate_Laszlo_korabbi_MSZPs_kepviselo","timestamp":"2019. augusztus. 11. 19:47","title":"Elhunyt Máté László korábbi MSZP-s képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"052940c2-4fa8-4405-b9cf-2c2a3bcc68bd","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Nem ezt a Fideszt választotta, inkább lelép - a HVG Portré vendége Takács Károly közgazdász-szociológus, aki a tudomány szabadsága elleni támadás miatt a napokban családjával és ötfős csapatával együtt Svédországba költözött.","shortLead":"Nem ezt a Fideszt választotta, inkább lelép - a HVG Portré vendége Takács Károly közgazdász-szociológus, aki a tudomány...","id":"201932_takacs_karoly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=052940c2-4fa8-4405-b9cf-2c2a3bcc68bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01499f72-2248-4d56-8449-05d5b4e51735","keywords":null,"link":"/itthon/201932_takacs_karoly","timestamp":"2019. augusztus. 11. 10:00","title":"A végére ért a listájának, nem maradt más, mint elhagyni az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d15bdd3-e717-4552-a341-6ca8a95695fb","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Néhány héten belül megérkezik az első adag telefonra a Huawei EMUI nevű felhasználói felületének friss verziója.","shortLead":"Néhány héten belül megérkezik az első adag telefonra a Huawei EMUI nevű felhasználói felületének friss verziója.","id":"20190812_huawei_emui_10_felhasznaloi_felulet_video_android_q_erofs_fajlrendszer_gpu_turbo_30","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d15bdd3-e717-4552-a341-6ca8a95695fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"202527b1-1779-465a-9bfc-41c3ebfa16f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_huawei_emui_10_felhasznaloi_felulet_video_android_q_erofs_fajlrendszer_gpu_turbo_30","timestamp":"2019. augusztus. 12. 07:03","title":"Változik a Huawei telefonjainak felülete, videón mutatjuk az új EMUI 10-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ennyire közel még sosem volt Neymar ahhoz, hogy távozzon Párizsból.","shortLead":"Ennyire közel még sosem volt Neymar ahhoz, hogy távozzon Párizsból.","id":"20190811_Neymar_leigazolasa_a_Realhoz_felfordulast_okozhat_a_jatekospiacon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e62c50-819d-4734-94d5-bcc1f9a1ab10","keywords":null,"link":"/sport/20190811_Neymar_leigazolasa_a_Realhoz_felfordulast_okozhat_a_jatekospiacon","timestamp":"2019. augusztus. 11. 15:36","title":"Neymar madridi leigazolása felfordulást okozhat a játékospiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]