[{"available":true,"c_guid":"8f9df980-b9d1-4cf9-9725-b30ea80a0037","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Sziget utolsó előtti napján egészen biztosan hippiparadicsommá alakul a fesztivál. A nagyszínpadon a Florence+The Machine újrázik, a Mastercard színpadán pedig egy nyolcfős, multikulti popbanda adagolja a csillámos szivárványt lelki táplálék gyanánt. ","shortLead":"A Sziget utolsó előtti napján egészen biztosan hippiparadicsommá alakul a fesztivál. A nagyszínpadon a Florence+The...","id":"20190809_Hetfon_felszabaditjuk_a_boldogsaghormonokat__napi_Szigetprogramajanlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f9df980-b9d1-4cf9-9725-b30ea80a0037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a45226ca-6abe-4824-9f23-73628be9513e","keywords":null,"link":"/elet/20190809_Hetfon_felszabaditjuk_a_boldogsaghormonokat__napi_Szigetprogramajanlo","timestamp":"2019. augusztus. 12. 08:30","title":"Hétfőn felszabadítjuk a boldogsághormonokat - napi Sziget-programajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d4488a3-3f9d-469c-bf98-c2c9b4bdfc86","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Augusztus 12-e, hétfőtől folytatódik az M1-es autópálya felújítása, torlódások alakulhatnak ki - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt.","shortLead":"Augusztus 12-e, hétfőtől folytatódik az M1-es autópálya felújítása, torlódások alakulhatnak ki - közölte a Magyar Közút...","id":"20190811_Idegesitobb_lesz_EszakMagyarorszagon_autozni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d4488a3-3f9d-469c-bf98-c2c9b4bdfc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f7035f-2dea-427c-922c-722646ca4d56","keywords":null,"link":"/cegauto/20190811_Idegesitobb_lesz_EszakMagyarorszagon_autozni","timestamp":"2019. augusztus. 11. 14:08","title":"Idegesítőbb lesz Észak-Magyarországon autózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6cc5d32-f035-4647-b464-64df5694be7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index úgy tudja, a kvangdzsui szórakozóhely civil biztonsági emberei szúrták ki Kenderesi mozdulatát. ","shortLead":"Az Index úgy tudja, a kvangdzsui szórakozóhely civil biztonsági emberei szúrták ki Kenderesi mozdulatát. ","id":"20190812_Szijjarto_is_felhivta_Kenderesit_a_rendorsegen_toltott_ejszaka_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6cc5d32-f035-4647-b464-64df5694be7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2674b43-6cb9-4045-bd12-d6f551944386","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Szijjarto_is_felhivta_Kenderesit_a_rendorsegen_toltott_ejszaka_utan","timestamp":"2019. augusztus. 12. 09:29","title":"Szijjártó is felhívta Kenderesit a rendőrségen töltött éjszaka után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e735fd7-cbd6-4a29-9b06-3117267031dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár elmúlt időszak hőhullámai miatt még fontosabbá vált a klímaváltozás elleni harc, konkrét intézkedésekről továbbra se hallani. Klímaszakértők egy csoportja szerint mindez annak \"köszönhető\", hogy túl optimistán állunk a jövőhöz. Pedig lehet, hogy nem kellene.","shortLead":"Bár elmúlt időszak hőhullámai miatt még fontosabbá vált a klímaváltozás elleni harc, konkrét intézkedésekről továbbra...","id":"20190811_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_klimakatasztrofa_hohullam_parizsi_klimaegyezmeny_szendioxid_kibocsatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e735fd7-cbd6-4a29-9b06-3117267031dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b996a726-eaae-48f6-82ec-2747f6f7a831","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_klimakatasztrofa_hohullam_parizsi_klimaegyezmeny_szendioxid_kibocsatas","timestamp":"2019. augusztus. 11. 10:03","title":"Lehet, hogy a klímakatasztrófa közelebb van, mint gondolnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c17af5-3a04-4ed2-851b-41aef3df2ce4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint az Ió nevű hold vulkanikus tevékenységében több a logika, mint eddig gondolták.","shortLead":"A jelek szerint az Ió nevű hold vulkanikus tevékenységében több a logika, mint eddig gondolták.","id":"20190811_jupiter_holdja_io_vulkanikus_hold","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24c17af5-3a04-4ed2-851b-41aef3df2ce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3e7fb2-f9a4-4d9a-89af-63403f026b1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_jupiter_holdja_io_vulkanikus_hold","timestamp":"2019. augusztus. 11. 08:03","title":"Éveken át figyelték a tudósok a Jupiter holdját, izgalmas meglepetést tapasztaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cfc397d-8450-4de7-8326-147728b2507b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tanzániában felborult tartálykocsi üzemanyagot szállított, azonnal felrobbant, amikor a mentés közben valaki cigarettázni kezdett.","shortLead":"A Tanzániában felborult tartálykocsi üzemanyagot szállított, azonnal felrobbant, amikor a mentés közben valaki...","id":"20190811_tartalykocsi_tanzania_robbanas_ragyujtott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cfc397d-8450-4de7-8326-147728b2507b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6272bf-121f-4ec8-82be-9714ceb7ed4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190811_tartalykocsi_tanzania_robbanas_ragyujtott","timestamp":"2019. augusztus. 11. 08:31","title":"Rágyújtott egy cigire a felborult tartálykocsi mellett, 60 ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d7f4c91-d462-45f2-8ee4-008daa1f5b99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igaz, legalább dobozban volt, és még figyelmeztetést is írt rá.","shortLead":"Igaz, legalább dobozban volt, és még figyelmeztetést is írt rá.","id":"20190811_Valaki_csak_ugy_kirakott_egy_doboz_harapos_kajmant_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d7f4c91-d462-45f2-8ee4-008daa1f5b99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ea02ad-2eed-45cd-bf14-998ee18f5586","keywords":null,"link":"/itthon/20190811_Valaki_csak_ugy_kirakott_egy_doboz_harapos_kajmant_Budapesten","timestamp":"2019. augusztus. 11. 20:36","title":"Valaki csak úgy ott hagyott egy kajmánt a Tropicarium előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bb9db7-67e0-45e4-83b6-44f79401664d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig egy sérültről tudni.","shortLead":"Eddig egy sérültről tudni.","id":"20190810_Lovoldozes_volt_egy_norveg_mecsetben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40bb9db7-67e0-45e4-83b6-44f79401664d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7100820b-3ec5-4939-be4a-e28092a7f566","keywords":null,"link":"/vilag/20190810_Lovoldozes_volt_egy_norveg_mecsetben","timestamp":"2019. augusztus. 10. 18:03","title":"Lövöldözés volt egy norvég mecsetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]