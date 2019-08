Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A videón egy kiskorú fiút bántalmaztak. ","shortLead":"A videón egy kiskorú fiút bántalmaztak. ","id":"20190814_Kozossegi_mediaban_megjelent_video_miatt_hallgatott_ki_a_rendorseg_ket_fiatalkorut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7506e0e-f384-430f-8d3c-e9a3315180fc","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Kozossegi_mediaban_megjelent_video_miatt_hallgatott_ki_a_rendorseg_ket_fiatalkorut","timestamp":"2019. augusztus. 14. 18:02","title":"Közösségi médiában megjelent videó miatt hallgatott ki a rendőrség két fiatalkorút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f766e3-8bff-4fe6-99ea-75de1293a0b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igazán tanulságos videó, főleg úgy, hogy egy mentős elmondta, miért is teljesen értelmetlen ezt csinálni.","shortLead":"Igazán tanulságos videó, főleg úgy, hogy egy mentős elmondta, miért is teljesen értelmetlen ezt csinálni.","id":"20190815_Ratapadt_a_mentore_ugy_nyert_utat_a_szetnyilo_kocsisorban_egy_masik_autos__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87f766e3-8bff-4fe6-99ea-75de1293a0b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7556c9d7-052d-4114-8ad5-7b4b8c7d3cd3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190815_Ratapadt_a_mentore_ugy_nyert_utat_a_szetnyilo_kocsisorban_egy_masik_autos__video","timestamp":"2019. augusztus. 15. 13:19","title":"Rátapadt a mentőre, úgy nyert utat a szétnyíló kocsisorban egy autós – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00e0620-ef99-47b3-9aac-2a8b9c737ac4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Második világháborús légibombát találtak a Kreml területén.","shortLead":"Második világháborús légibombát találtak a Kreml területén.","id":"20190815_Legibombat_talaltak_a_Kremlben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a00e0620-ef99-47b3-9aac-2a8b9c737ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b93670-7aba-47c0-a020-9a4952ac128b","keywords":null,"link":"/vilag/20190815_Legibombat_talaltak_a_Kremlben","timestamp":"2019. augusztus. 15. 16:02","title":"Légibombát találtak a Kremlben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d64a754b-5c29-4d25-bdd7-6ddbc2d98de0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kipufogókból a szokottnál is többször tör elő sűrű, sötét füst. ","shortLead":"A kipufogókból a szokottnál is többször tör elő sűrű, sötét füst. ","id":"20190814_A_csucsra_jaratott_klimakat_nem_birjak_a_buszok_oreg_motorjai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d64a754b-5c29-4d25-bdd7-6ddbc2d98de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a9ed6b-2ec0-4fd8-8b50-210554fb091c","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_A_csucsra_jaratott_klimakat_nem_birjak_a_buszok_oreg_motorjai","timestamp":"2019. augusztus. 14. 09:21","title":"A csúcsra járatott klímákat nem bírják a buszok öreg motorjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hidegfrontnak köszönhetően.","shortLead":"A hidegfrontnak köszönhetően.","id":"20190814_Van_olyan_telepules_ahol_18_fokkal_lett_hidegebb_egy_nap_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08bf9ab6-024d-436b-9e71-28f110ba5b8e","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Van_olyan_telepules_ahol_18_fokkal_lett_hidegebb_egy_nap_alatt","timestamp":"2019. augusztus. 14. 17:04","title":"Van olyan település, ahol 18 fokkal lett hidegebb egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d72741-a8ef-4b33-a84c-5dab15a6dc29","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"A hatvanas évek hajnalán az amerikaiak többsége derűsen tekintett a jövőbe. John F. Kennedy meggyilkolása, a polgárjogi mozgalmak, a vietnami háború viszont olyan feszültséget teremtett, amely kettészakította a nemzetet. A legendás woodstocki fesztivál ötvenedik évfordulóján megnéztük, mi történt abban a forrongó évtizedben, amelynek mintegy szimbolikus lezárása minden idők legfontosabb zenei fesztiválja lett.","shortLead":"A hatvanas évek hajnalán az amerikaiak többsége derűsen tekintett a jövőbe. John F. Kennedy meggyilkolása, a polgárjogi...","id":"20190815_woodstock_50_hippik_hatvanas_evek_ellenkultura_amerika_vietnami_haboru_kennedy_johnson_polgarjogi_mozgalom_martin_luther_king_malcolm_x","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65d72741-a8ef-4b33-a84c-5dab15a6dc29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c866a5b1-02c0-43ee-b4a9-b1347d26de0d","keywords":null,"link":"/elet/20190815_woodstock_50_hippik_hatvanas_evek_ellenkultura_amerika_vietnami_haboru_kennedy_johnson_polgarjogi_mozgalom_martin_luther_king_malcolm_x","timestamp":"2019. augusztus. 15. 14:30","title":"Pattanásig feszült Amerika, és majdnem kitört a második polgárháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad1e638f-bb7d-4586-8698-35cd5043c161","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az IFA szóról Magyarországon sokaknak még mindig a már-már legendás, szocializmusbéli teherautó jut eszébe, pedig ez világ egyik legjelentősebb technológiai szakkiállításának neve is. Volt idő, amikor a nyitóbeszédben maga Einstein méltatta a technológiai fejlődést, most pedig olyan nagyvállalatok viszik el újdonságaikat, mint a Samsung, a Huawei és az Asus.","shortLead":"Az IFA szóról Magyarországon sokaknak még mindig a már-már legendás, szocializmusbéli teherautó jut eszébe, pedig...","id":"20190814_ifa_2019_berlin_technologiai_szakkiallitas_messe_berlin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad1e638f-bb7d-4586-8698-35cd5043c161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8adcb4a8-7f19-4f2c-a2b2-98fc9c4879d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_ifa_2019_berlin_technologiai_szakkiallitas_messe_berlin","timestamp":"2019. augusztus. 14. 15:33","title":"Hamarosan indul az idei IFA, amit 1930-ban még Einstein is \"vezetett\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Besétált a széfszobába, a ruhájába dugta a pénzt, kijött, rosszullétet színlelt, majd a dohánnyal együtt lelépett – igaz, őt elkapták.","shortLead":"Besétált a széfszobába, a ruhájába dugta a pénzt, kijött, rosszullétet színlelt, majd a dohánnyal együtt lelépett –...","id":"20190815_Egy_kaszinoban_dolgozo_magyar_ferfi_besetalt_a_szefbe_megfogta_a_penzt_kijott_rosszulletet_szinlelt_majd_lelepett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b87bc280-19d3-4261-a3ab-02a7407a8e0d","keywords":null,"link":"/kkv/20190815_Egy_kaszinoban_dolgozo_magyar_ferfi_besetalt_a_szefbe_megfogta_a_penzt_kijott_rosszulletet_szinlelt_majd_lelepett","timestamp":"2019. augusztus. 15. 11:36","title":"Az Ocean’s Eleven kaszinós trükkjéhez hasonló mestertervet eszelt ki egy magyar tolvaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]