[{"available":true,"c_guid":"d83ea307-c9c6-45ac-b74b-813d87b0e4ca","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Bombasiker az Új Selyemút program – papíron legalábbis, de a kínaiaknak mégiscsak változatni kell rajta, mert túlságosan drága és gyakran nem oda vezet, ahova szerették volna.","shortLead":"Bombasiker az Új Selyemút program – papíron legalábbis, de a kínaiaknak mégiscsak változatni kell rajta, mert...","id":"20190817_Teljesen_at_kell_szabnia_a_csodafegyveret_Kinanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d83ea307-c9c6-45ac-b74b-813d87b0e4ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be63dc41-6f9b-4a53-8bd6-deb4e392e83d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190817_Teljesen_at_kell_szabnia_a_csodafegyveret_Kinanak","timestamp":"2019. augusztus. 17. 07:20","title":"Kínának teljesen át kell szabnia a csodafegyverét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee379db8-8299-4c11-bf4e-956d4e61731a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Augusztus 18-tól próbálkozhat több tucat helyen az országban.","shortLead":"Augusztus 18-tól próbálkozhat több tucat helyen az országban.","id":"20190816_orszagtorta_cukrasz_ipartestulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee379db8-8299-4c11-bf4e-956d4e61731a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b533888f-6c8b-49ec-afe2-e68b56742426","keywords":null,"link":"/elet/20190816_orszagtorta_cukrasz_ipartestulet","timestamp":"2019. augusztus. 16. 21:40","title":"Megkóstolná az idei országtortát? Mutatjuk, hol teheti meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce04b1de-6155-453f-83c9-6ed5d802e911","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Mi kis falunk alkotóinak új sorozatában rendőrökön szórakozhatunk majd.","shortLead":"A Mi kis falunk alkotóinak új sorozatában rendőrökön szórakozhatunk majd.","id":"20190816_Tedd_le_Tedd_le_te__Itt_a_Jofiuk_hosszu_elozetese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce04b1de-6155-453f-83c9-6ed5d802e911&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddfc62d3-93db-4971-a3ac-d9434f4f5bd1","keywords":null,"link":"/elet/20190816_Tedd_le_Tedd_le_te__Itt_a_Jofiuk_hosszu_elozetese","timestamp":"2019. augusztus. 16. 14:23","title":"Tedd le! Tedd le te! – Itt a Jófiúk hosszú előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áder János javaslatára tüntették ki a szabad szájú putnoki polgármestert, Tamás Barnabást.","shortLead":"Áder János javaslatára tüntették ki a szabad szájú putnoki polgármestert, Tamás Barnabást.","id":"20190817_Lovagkeresztet_kapott_a_polgarmester_aki_figyelmeztetett_ha_nem_a_fideszes_jelolt_nyer_akkor_szopni_fogunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a42110-ad62-496d-b413-c3043afb674b","keywords":null,"link":"/itthon/20190817_Lovagkeresztet_kapott_a_polgarmester_aki_figyelmeztetett_ha_nem_a_fideszes_jelolt_nyer_akkor_szopni_fogunk","timestamp":"2019. augusztus. 17. 15:34","title":"Lovagkeresztet kapott a polgármester, aki figyelmeztetett, ha nem a fideszes jelölt nyer, akkor „szopni fogunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"676ce6d1-09ce-4fe8-a6d7-1f86d5b14818","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van, ahol az ekhósoknak nem is érdemes próbálkozniuk.","shortLead":"Van, ahol az ekhósoknak nem is érdemes próbálkozniuk.","id":"20190816_ekho_babavaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=676ce6d1-09ce-4fe8-a6d7-1f86d5b14818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8861076a-19b6-48f2-89b2-5ec46a92218d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190816_ekho_babavaro","timestamp":"2019. augusztus. 16. 15:48","title":"Több banknál kizáró ok a babaváró hitelre a speciális jövedelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d36b2eae-6639-45d9-9c52-ba0cd457db1a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kilencéves lány szülei nemi megkülönböztetés miatt perelték be a Berlini Állami és Dómkórust.","shortLead":"Egy kilencéves lány szülei nemi megkülönböztetés miatt perelték be a Berlini Állami és Dómkórust.","id":"20190816_Dontott_a_birosag_nem_kell_felvenni_lanyokat_a_berlini_fiukorusba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d36b2eae-6639-45d9-9c52-ba0cd457db1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"863e899f-6d32-4aac-a710-1bc747df003a","keywords":null,"link":"/elet/20190816_Dontott_a_birosag_nem_kell_felvenni_lanyokat_a_berlini_fiukorusba","timestamp":"2019. augusztus. 16. 17:29","title":"Döntött a bíróság: nem kell felvenni lányokat a berlini fiúkórusba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig tetten is érték azt, aki hetente többször elhelyezi a csontokat és maradványokat.","shortLead":"Pedig tetten is érték azt, aki hetente többször elhelyezi a csontokat és maradványokat.","id":"20190817_Allati_maradvanyoktol_buzlik_Rakospalotan_egy_erdos_resz_a_hatosagok_tehetetlenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"237bc79c-c5d9-4935-a91d-1ee70017dcc1","keywords":null,"link":"/itthon/20190817_Allati_maradvanyoktol_buzlik_Rakospalotan_egy_erdos_resz_a_hatosagok_tehetetlenek","timestamp":"2019. augusztus. 17. 20:37","title":"Állati maradványoktól bűzlik Rákospalotán egy erdős rész, a hatóságok tehetetlenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram egy új funkciót élesített, amivel megmutathatjuk a rendszernek, mely posztok tartalmaznak hamis információt.","shortLead":"Az Instagram egy új funkciót élesített, amivel megmutathatjuk a rendszernek, mely posztok tartalmaznak hamis...","id":"20190816_instagram_kamu_poszt_hamis_informacio_jelentese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59d77b3c-b2c9-496f-a684-69e8638e528c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190816_instagram_kamu_poszt_hamis_informacio_jelentese","timestamp":"2019. augusztus. 16. 14:03","title":"Nekimegy az Instagram a kamu posztoknak, a felhasználók segítségét kérik hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]