Emlékszik még az elpusztíthatatlan Nokia 3310-re? Legyőzték, van nála strapabíróbb mobil

[{"available":true,"c_guid":"6e93cae3-b73b-4921-b047-a31742be7235","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég rémisztő jelenetet vettek fel a moszkvai körgyűrűn.","shortLead":"Elég rémisztő jelenetet vettek fel a moszkvai körgyűrűn.","id":"20190811_Felrobbant_a_Tesla_a_baleset_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e93cae3-b73b-4921-b047-a31742be7235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c6f6a77-220c-457e-96ba-8eba9818702f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190811_Felrobbant_a_Tesla_a_baleset_utan","timestamp":"2019. augusztus. 11. 09:55","title":"Felrobbant egy Tesla a balesete után Moszkvában - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d67a0b4-092c-4e52-a06b-01926893034a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A XVII. kerületi fideszes polgármester maga helyett alpolgármesterét ajánlotta a választók figyelmébe.","shortLead":"A XVII. kerületi fideszes polgármester maga helyett alpolgármesterét ajánlotta a választók figyelmébe.","id":"20190813_Betegsege_miatt_nem_indul_ujra_polgarmesternek_a_fideszes_Riz_Levente","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d67a0b4-092c-4e52-a06b-01926893034a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"909f4be9-d98b-4ef6-bc61-820358392b14","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Betegsege_miatt_nem_indul_ujra_polgarmesternek_a_fideszes_Riz_Levente","timestamp":"2019. augusztus. 13. 08:31","title":"Betegsége miatt nem indul újra polgármesternek a fideszes Riz Levente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014c7aff-fb5f-484b-8375-70dd62d0bd39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még Korda-slágerekkel is feldobható az utazás, a 94-es Hondában ugyanis cédés hifi is van.","shortLead":"Még Korda-slágerekkel is feldobható az utazás, a 94-es Hondában ugyanis cédés hifi is van.","id":"20190811_Ha_van_egy_kis_folos_penze_most_one_lehet_Korda_Gyorgy_egykori_sportlimuzinja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=014c7aff-fb5f-484b-8375-70dd62d0bd39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2937de-166b-4cb1-9a48-61c88d11523b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190811_Ha_van_egy_kis_folos_penze_most_one_lehet_Korda_Gyorgy_egykori_sportlimuzinja","timestamp":"2019. augusztus. 11. 12:52","title":"Ha siet, most öné lehet Korda György egykori sportlimuzinja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4603e7eb-d8ce-40e9-b4bb-f43e8fc16e01","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190813_Novak_Katalinnak_most_mar_nagyon_kellene_egy_igazi_nagy_csaladi_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4603e7eb-d8ce-40e9-b4bb-f43e8fc16e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d6578f3-eff7-4c1f-a7fa-e9450136df93","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Novak_Katalinnak_most_mar_nagyon_kellene_egy_igazi_nagy_csaladi_auto","timestamp":"2019. augusztus. 13. 07:21","title":"Novák Katalinnak most már nagyon kellene egy igazi nagy családi autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03fce79e-735c-441f-94a0-dc3e8a0c99cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy üzemanyagcellás autó több száz barra töltött hidrogéntartályaival szemben jó, ha megvan a bizalom. ","shortLead":"Egy üzemanyagcellás autó több száz barra töltött hidrogéntartályaival szemben jó, ha megvan a bizalom. ","id":"20190812_Eloszor_tesztelek_hidrogen_autot_is_egy_amerikai_toresteszten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03fce79e-735c-441f-94a0-dc3e8a0c99cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52bf11d-f8b4-4e22-a723-dbb58250f855","keywords":null,"link":"/cegauto/20190812_Eloszor_tesztelek_hidrogen_autot_is_egy_amerikai_toresteszten","timestamp":"2019. augusztus. 12. 14:40","title":"Először teszteltek hidrogénautót egy amerikai törésteszten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08366cc3-e9d6-4423-8598-0f62ed75e749","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelek szerint csak minimálisan megsérült autót villámgyorsan letakarták még a forgalom közepén.","shortLead":"A jelek szerint csak minimálisan megsérült autót villámgyorsan letakarták még a forgalom közepén.","id":"20190812_megtortent_a_putyinfele_orosz_luxuslimuzin_elso_balesete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08366cc3-e9d6-4423-8598-0f62ed75e749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d58744-e815-4b0c-a0e1-d4f151a61265","keywords":null,"link":"/cegauto/20190812_megtortent_a_putyinfele_orosz_luxuslimuzin_elso_balesete","timestamp":"2019. augusztus. 12. 08:21","title":"Megtörtént a Putyin-féle orosz luxuslimuzin első balesete – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af9b855-a480-453b-b193-ef666bca82ba","c_author":"Lovasi András","category":"kultura","description":"A legutóbbi HVG-ben munkatársunk visszatért a Kiscsillag zenekar tusványosi fellépésére, fölidézve Tamás Gáspár Miklós ezzel kapcsolatos kritikáját is, kifogásolva – többek közt – Lovasi szélsőliberálisozós szóhasználatát. Ezúttal a zenész reagálását közöljük. ","shortLead":"A legutóbbi HVG-ben munkatársunk visszatért a Kiscsillag zenekar tusványosi fellépésére, fölidézve Tamás Gáspár Miklós...","id":"20190812_Lovasi_Andras_Valasz_Hont_Andrasnak_es_TGMnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4af9b855-a480-453b-b193-ef666bca82ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d43a002-ebb6-4edf-98fe-a49543280285","keywords":null,"link":"/kultura/20190812_Lovasi_Andras_Valasz_Hont_Andrasnak_es_TGMnek","timestamp":"2019. augusztus. 12. 10:33","title":"Lovasi András: Válasz Hont Andrásnak (és TGM-nek)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Saját méréseik és a bejelentések alapján az egyik közlekedési egyesület 40 fok közeli hőmérsékleteket is rögzített az elvileg klimatizált fővárosi járatokon. Állítják, hogy sokszor hiába jelentik a klíma hibáját, másnapra sem javítják meg.\r

\r

","shortLead":"Saját méréseik és a bejelentések alapján az egyik közlekedési egyesület 40 fok közeli hőmérsékleteket is rögzített...","id":"20190812_Marhakat_is_tilos_szallitani_olyan_hosegben_mint_ami_a_BKVbuszokon_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf90996-a108-410a-905b-2b27d20cecdc","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Marhakat_is_tilos_szallitani_olyan_hosegben_mint_ami_a_BKVbuszokon_van","timestamp":"2019. augusztus. 12. 07:32","title":"Marhákat tilos szállítani olyan hőségben, mint ami a BKV-buszokon van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]