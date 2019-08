Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"164ce0f6-12c1-4223-bfbb-fccdcb875fc7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Augusztus 1-től kezdve ingyen utazhatnak a berlini tömegközlekedési eszközökön az iskoláskorú gyerekek. Ehhez csak egy ingyenes igazolás kell kiváltaniuk. ","shortLead":"Augusztus 1-től kezdve ingyen utazhatnak a berlini tömegközlekedési eszközökön az iskoláskorú gyerekek. Ehhez csak...","id":"20190820_Ingyen_utazhatnak_Berlinben_az_iskolaskoruak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=164ce0f6-12c1-4223-bfbb-fccdcb875fc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"effc6f6e-0aa9-46a4-9dd7-cbf42a802ab2","keywords":null,"link":"/elet/20190820_Ingyen_utazhatnak_Berlinben_az_iskolaskoruak","timestamp":"2019. augusztus. 20. 15:07","title":"Ingyen utazhatnak Berlinben az iskoláskorúak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ac5ed0-7469-4a20-96ef-84fc8a0721ad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Képzőművészeti Egyetem Intermédia Tanszékének egyik hallgatója elkészítette az Ország - alternatív - Tortáját. Az összetevők kormánybarát újságok. ","shortLead":"A Magyar Képzőművészeti Egyetem Intermédia Tanszékének egyik hallgatója elkészítette az Ország - alternatív - Tortáját...","id":"20190820_Emeszthetetlen_az_orszag_propaganda_lapjaibol_keszult_tortaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3ac5ed0-7469-4a20-96ef-84fc8a0721ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e491d85-a056-4f04-b85d-f4b7bcb7852d","keywords":null,"link":"/elet/20190820_Emeszthetetlen_az_orszag_propaganda_lapjaibol_keszult_tortaja","timestamp":"2019. augusztus. 20. 15:18","title":"Emészthetetlen az ország (propaganda lapjaiból készült) tortája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Letartóztatták a férfit, aki egy székesfehérvári szállodában három kitalált munkatársa helyett is fogyasztott, majd elment a kassza tartalmával.","shortLead":"Letartóztatták a férfit, aki egy székesfehérvári szállodában három kitalált munkatársa helyett is fogyasztott, majd...","id":"20190821_Nem_letezo_kollegai_helyett_is_evettivott_egy_ferfi_egy_szallodaban_majd_elvitte_a_kasszat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c9aed53-d9bb-4a20-847f-2dcbdf0c0c58","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Nem_letezo_kollegai_helyett_is_evettivott_egy_ferfi_egy_szallodaban_majd_elvitte_a_kasszat","timestamp":"2019. augusztus. 21. 10:43","title":"Nem létező kollégái helyett is evett-ivott egy férfi egy szállodában, majd elvitte a kasszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee74f09b-b8e8-4fca-8e40-a8d4cda5e795","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mit hozott az uniós és kormányzati aranyeső Felcsúton, Bicskén, a támogatásokat mágnesként vonzó térségekben? Presztízsberuházásokat, csillagászati sporttámogatásokat, omladozó családsegítő központot és bebetonozott kormánybarát településvezetőket, állapítja meg a HVG hetilap.","shortLead":"Mit hozott az uniós és kormányzati aranyeső Felcsúton, Bicskén, a támogatásokat mágnesként vonzó térségekben...","id":"20190821_Ott_jartunk_ahol_aranykolbaszbol_van_a_kerites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee74f09b-b8e8-4fca-8e40-a8d4cda5e795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd09364c-74a1-4148-b1f4-500608063d8f","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Ott_jartunk_ahol_aranykolbaszbol_van_a_kerites","timestamp":"2019. augusztus. 21. 10:41","title":"Ott jártunk, ahol aranykolbászból van a kerítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"194f3a11-5e7c-4b63-a0df-f48fba91db29","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jakarta helyett valahol Borneón lenne új központja Indonéziának, ha megvalósul az elnök terve.","shortLead":"Jakarta helyett valahol Borneón lenne új központja Indonéziának, ha megvalósul az elnök terve.","id":"20190821_Uj_fovarost_kap_Indonezia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=194f3a11-5e7c-4b63-a0df-f48fba91db29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41ec0991-d165-4b28-a835-ec281aee531c","keywords":null,"link":"/vilag/20190821_Uj_fovarost_kap_Indonezia","timestamp":"2019. augusztus. 21. 11:35","title":"Új fővárost kap Indonézia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f48ef16-5a7a-4b4f-827d-d557f7816df8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Majdnem tragédiába fulladt az énekes balatoni hétvégéje.","shortLead":"Majdnem tragédiába fulladt az énekes balatoni hétvégéje.","id":"20190821_Tobb_metert_zuhant_a_betonra_Delhusa_Gjon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f48ef16-5a7a-4b4f-827d-d557f7816df8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d263daac-624a-4a97-9caa-4151ccf2081e","keywords":null,"link":"/elet/20190821_Tobb_metert_zuhant_a_betonra_Delhusa_Gjon","timestamp":"2019. augusztus. 21. 09:21","title":"Több métert zuhant a betonra Delhusa Gjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0d04d2f-31f2-4cf5-80eb-aa0736031c80","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A megbeszélések, találkozók sikerességét egy sor környezeti tényező befolyásolhatja, a résztvevők számától és személyiségétől kezdve az ebéd minőségén át az italválasztékig. Mutatunk egy tényezőt, amire eddig talán nem gondolt.","shortLead":"A megbeszélések, találkozók sikerességét egy sor környezeti tényező befolyásolhatja, a résztvevők számától és...","id":"20190821_Egy_apro_korulmeny_amely_sokkal_kreativabb_gondolkodasra_sarkallhat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0d04d2f-31f2-4cf5-80eb-aa0736031c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b92e7359-b1a7-485f-80ce-c1913efc4c18","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190821_Egy_apro_korulmeny_amely_sokkal_kreativabb_gondolkodasra_sarkallhat","timestamp":"2019. augusztus. 21. 14:15","title":"Egy apró körülmény, amely sokkal kreatívabb gondolkodásra sarkallhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cefd3159-a3b4-4f06-a742-1c297ede35d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A panel megfizethetőbb, így gyorsabban eladható.","shortLead":"A panel megfizethetőbb, így gyorsabban eladható.","id":"20190821_70_nap_eladni_egy_panellakast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cefd3159-a3b4-4f06-a742-1c297ede35d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"154dcba1-0b0e-4b59-ad92-83014dd4a548","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190821_70_nap_eladni_egy_panellakast","timestamp":"2019. augusztus. 21. 13:52","title":"Két hónap alatt is elkel egy panel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]