[{"available":true,"c_guid":"cce7e626-b685-45bd-b095-3104f189fd21","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó szerint ez a világ első tisztán elektromos hajtásláncú prémium kategóriás MPV modellje.","shortLead":"A német gyártó szerint ez a világ első tisztán elektromos hajtásláncú prémium kategóriás MPV modellje.","id":"20190821_ime_a_mercedes_eqv_ami_elektromosan_szallit_8_fot_400_kilometerre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cce7e626-b685-45bd-b095-3104f189fd21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f53e5b4a-3bba-4600-8a92-7feb4f663f1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_ime_a_mercedes_eqv_ami_elektromosan_szallit_8_fot_400_kilometerre","timestamp":"2019. augusztus. 21. 11:21","title":"Zöld rendszám és 7 üléses kedvezmény egyszerre: íme a Mercedes EQV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38abfec0-ec70-4c8a-a487-af2d82c086a2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország és hét szövetségese, többek között Kína és India 130 ezer katona bevonásával tart tömeges terrorelhárító hadgyakorlatot – jelentette be a moszkvai védelmi minisztérium.","shortLead":"Oroszország és hét szövetségese, többek között Kína és India 130 ezer katona bevonásával tart tömeges terrorelhárító...","id":"20190820_130_ezer_katona_reszvetelevel_tartanak_hadgyakorlatot_Oroszorszag_es_szovetsegesei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38abfec0-ec70-4c8a-a487-af2d82c086a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d662f635-8e77-4abe-bf85-bfb8b52dd3f2","keywords":null,"link":"/vilag/20190820_130_ezer_katona_reszvetelevel_tartanak_hadgyakorlatot_Oroszorszag_es_szovetsegesei","timestamp":"2019. augusztus. 20. 14:24","title":"130 ezer katona részvételével tartanak hadgyakorlatot Oroszország és szövetségesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c1207da-00dc-429e-aa50-16a5af3ad0cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA Titkárságának 68 dolgozóját az Akadémiát megcsonkító törvényjavaslat szeptember 1-ei határidővel átvezényelte az újonnan létrehozott Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz (ELKH). A szervezet ugyanakkor még csak papíron létezik, az érintettek pedig egy héttel a határidő lejárta előtt még mindig csak annyit tudnak, hogy névleg és fizikailag is máshol dolgoznak majd, de hogy hol, mit, és milyen irányítással/feltételekkel, azt még senki nem kötötte az orrukra. ","shortLead":"Az MTA Titkárságának 68 dolgozóját az Akadémiát megcsonkító törvényjavaslat szeptember 1-ei határidővel átvezényelte...","id":"20190822_mta_elkh_palkovics_atalakitas_munkahely_szeptember_1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c1207da-00dc-429e-aa50-16a5af3ad0cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a5f0b7-03f1-4dde-82a2-9ea213019cb3","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_mta_elkh_palkovics_atalakitas_munkahely_szeptember_1","timestamp":"2019. augusztus. 22. 06:30","title":"\"Egy fekete lyukba ugrunk\" – Semmit nem tudnak leendő munkájukról-munkahelyükről az MTA átvezényelt dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28572a00-9aa3-4209-97da-715a91ea296c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Baán László így 20 évig lesz (minimum) igazgatója a rangos intézménynek.","shortLead":"Baán László így 20 évig lesz (minimum) igazgatója a rangos intézménynek.","id":"20190821_Ujabb_ot_evre_Baan_Laszlo_marad_a_Szepmuveszeti_Muzeum_foigazgatoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28572a00-9aa3-4209-97da-715a91ea296c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dc33e8e-5a1b-47ac-ac6c-96573c4a7f45","keywords":null,"link":"/kultura/20190821_Ujabb_ot_evre_Baan_Laszlo_marad_a_Szepmuveszeti_Muzeum_foigazgatoja","timestamp":"2019. augusztus. 21. 09:14","title":"Újabb öt évre Baán László marad a Szépművészeti Múzeum főigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c3eee4f-cb78-44c4-a1a1-4136cd4f9384","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elkövetkező időszak technológiai hívószava az 5G. Sokan aggódnak az ilyen technológiát alkalmazó eszközök miatt, az amerikai szakhatóság szerint azonban nincs ok az aggodalomra.","shortLead":"Az elkövetkező időszak technológiai hívószava az 5G. Sokan aggódnak az ilyen technológiát alkalmazó eszközök miatt...","id":"20190821_5g_fcc_allasfoglalas_nem_veszelyes_mmes_radiosugarzas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c3eee4f-cb78-44c4-a1a1-4136cd4f9384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7badc305-05d1-4770-8221-9b480280146a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190821_5g_fcc_allasfoglalas_nem_veszelyes_mmes_radiosugarzas","timestamp":"2019. augusztus. 21. 08:03","title":"Ne aggódjon, nem veszélyes az 5G – üzenik az amerikai hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f8bad0-cab0-4788-b77e-4a1e7821bf01","c_author":"hvg.hu/ T. S. ","category":"kultura","description":"Átadták negyedszer is a közmédia zenei díjait „az év legjobb előadóinak”. Mondjuk úgy, hogy nem feltétlen a teljesítmény, inkább a párthűség döntött.","shortLead":"Átadták negyedszer is a közmédia zenei díjait „az év legjobb előadóinak”. Mondjuk úgy, hogy nem feltétlen...","id":"20190821_Petofidijat_kapott_Akos_es_Nagy_Fero","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55f8bad0-cab0-4788-b77e-4a1e7821bf01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c71a1d73-25ed-4624-b7b0-f939ee55a78c","keywords":null,"link":"/kultura/20190821_Petofidijat_kapott_Akos_es_Nagy_Fero","timestamp":"2019. augusztus. 21. 11:52","title":"Petőfi-díjat kapott Ákos és Nagy Feró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe81b082-47d6-4080-915b-867162f9d88c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mérföldkövéhez érkezett Új-Zéland legrégebbi papagájfaja, a kihalás szélén álló kakapó szaporítási programja: a röpképtelen madarak populációja hetven év után először érte el a 200 példányt. A hírt Andrew Digby, az új-zélandi természetvédelmi hivatal kakapók újraszaporításával foglalkozó programjának tudományos tanácsadója jelentette be.","shortLead":"Mérföldkövéhez érkezett Új-Zéland legrégebbi papagájfaja, a kihalás szélén álló kakapó szaporítási programja...","id":"20190821_veszelyeztetett_kakapok_populacioja_szama_uj_zeland_papagaj_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe81b082-47d6-4080-915b-867162f9d88c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b784e7b-9ac8-4784-9685-6cec1afe28da","keywords":null,"link":"/tudomany/20190821_veszelyeztetett_kakapok_populacioja_szama_uj_zeland_papagaj_video","timestamp":"2019. augusztus. 21. 13:03","title":"\"Legkövérebb és legröpképtelenebb\": 70 év után végre 200 fölé emelkedett a bagolypapagájok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce56a83f-524f-46a3-aea1-d59d5e8b1c96","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Balásy Gyula cégei a Rózsadombon készítik majd az új kampányokat. ","shortLead":"Balásy Gyula cégei a Rózsadombon készítik majd az új kampányokat. ","id":"20190822_Rozsadombi_irodahazba_koltoznek_a_kormany_plakatkampanyait_keszito_cegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce56a83f-524f-46a3-aea1-d59d5e8b1c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ba4f5c-e479-454f-9de7-ad08e97d0bce","keywords":null,"link":"/kkv/20190822_Rozsadombi_irodahazba_koltoznek_a_kormany_plakatkampanyait_keszito_cegek","timestamp":"2019. augusztus. 22. 09:28","title":"Rózsadombi irodaházba költöznek a kormány plakátkampányait készítő cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]