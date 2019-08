Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba25d803-b67c-458c-a4b8-c1f02449747f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszesek papot is hívtak, a városi tévé pedig külön anyagot szentelt az eseménynek.","shortLead":"A fideszesek papot is hívtak, a városi tévé pedig külön anyagot szentelt az eseménynek.","id":"20190823_Unnepelyes_keretek_kozt_avatott_fel_egy_zaszlotartot_az_ozdi_Fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba25d803-b67c-458c-a4b8-c1f02449747f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970a3656-23c5-45c4-86a9-10392310d6ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Unnepelyes_keretek_kozt_avatott_fel_egy_zaszlotartot_az_ozdi_Fidesz","timestamp":"2019. augusztus. 23. 08:42","title":"Ünnepélyes keretek közt avatott fel egy zászlótartót az ózdi Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0908baf0-2904-45ba-a245-0ab096de1de0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyula volt fideszes alpolgármestere, Galbács Mihály ellenzéki színekben indul a polgármesteri székért. A politikus korábban személyesen Orbán Viktorhoz fordult korrupciógyanús ügyek miatt. A helyi Fidesz szerint Galbács párttagsága jelölésével automatikusan megszűnt, Galbács szerint ő még a párt tagja.

","shortLead":"Gyula volt fideszes alpolgármestere, Galbács Mihály ellenzéki színekben indul a polgármesteri székért. A politikus...","id":"20190824_Az_ellenzek_exfideszes_politikust_indit_a_polgarmestersegert_Gyulan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0908baf0-2904-45ba-a245-0ab096de1de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10738011-868c-44d3-befa-94016386b23c","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Az_ellenzek_exfideszes_politikust_indit_a_polgarmestersegert_Gyulan","timestamp":"2019. augusztus. 24. 09:21","title":"Az ellenzék (ex?)fideszes politikust indít a polgármesterségért Gyulán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de17f9e1-c210-40e6-be58-8d1f706da271","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A légszennyezettség nemcsak légúti betegségeket okoz és csökkenti a várható élettartamot, egy új tanulmány szerint mentális betegségek, köztük a depresszió és skizofrénia kialakulásával is kapcsolatba hozható. A tanulmány bírálói szerint azonban a megállapítások igazolására további kutatásokra van szükség.","shortLead":"A légszennyezettség nemcsak légúti betegségeket okoz és csökkenti a várható élettartamot, egy új tanulmány szerint...","id":"20190823_legszennyezettseg_hatasa_mentalis_betegsegek_depresszio_skizofrenia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de17f9e1-c210-40e6-be58-8d1f706da271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dade082-be51-439a-bda2-496f2693f7fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190823_legszennyezettseg_hatasa_mentalis_betegsegek_depresszio_skizofrenia","timestamp":"2019. augusztus. 23. 16:03","title":"Meglepő módon is betehet az emberiségnek a légszennyezettség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c65bbff-6823-4d0f-9524-899046a6ac43","c_author":"Balla István - Gyükeri Mercédesz","category":"itthon","description":"Azért lesznek versenyképesebbek a magyar egyetemek azután, hogy átkerülnek az Innovációs és Technológiai minisztérium alá, mert a minisztérium \"az innováció lehetőségeinek birtokában van\" – ennyit tudni eddig a nagy Palkovics-tervről. A szakértők a politikai hátsó szándékon gondolkodnak, és van még jó pár tisztázatlan kérdés. ","shortLead":"Azért lesznek versenyképesebbek a magyar egyetemek azután, hogy átkerülnek az Innovációs és Technológiai minisztérium...","id":"20190823_palkovics_nagy_terve_felsooktatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c65bbff-6823-4d0f-9524-899046a6ac43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"581dc32d-b87a-4250-9b26-1dae3c68759e","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_palkovics_nagy_terve_felsooktatas","timestamp":"2019. augusztus. 23. 06:30","title":"Maga alá gyűri az egyetemeket, de mi szerepel még Palkovics Nagy Tervében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905e2a36-d98a-42a4-9948-b107e290cb21","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A mentőszolgálat két holttest kiemelésére készül.","shortLead":"A mentőszolgálat két holttest kiemelésére készül.","id":"20190823_A_tatrai_hegyimentok_szerint_nagyon_valoszinu_hogy_a_masik_barlangasz_sem_el_mar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=905e2a36-d98a-42a4-9948-b107e290cb21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10c874ef-7932-4b69-898b-daf0bd0c67bf","keywords":null,"link":"/vilag/20190823_A_tatrai_hegyimentok_szerint_nagyon_valoszinu_hogy_a_masik_barlangasz_sem_el_mar","timestamp":"2019. augusztus. 23. 12:45","title":"A tátrai hegyimentők szerint \"nagyon valószínű\", hogy a másik barlangász sem él már","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6fe9c7f-5431-48b6-9bac-61f23c3df17f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper a Strand Fesztiválon lépett fel, ahol hatalmasat esett koncert közben, erről megénekeltette a közönséget. A végén pedig tett egy erősen gúnyos megjegyzést a Petőfi Rádióra.","shortLead":"A rapper a Strand Fesztiválon lépett fel, ahol hatalmasat esett koncert közben, erről megénekeltette a közönséget...","id":"20190823_Majka_a_szinpadrol_szolt_be_durvan_a_Petofi_Radionak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6fe9c7f-5431-48b6-9bac-61f23c3df17f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9231dbb-29f0-4778-b56c-05675933e25f","keywords":null,"link":"/elet/20190823_Majka_a_szinpadrol_szolt_be_durvan_a_Petofi_Radionak","timestamp":"2019. augusztus. 23. 09:44","title":"Majka a színpadról szólt be durván a Petőfi Rádiónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ba1c45-20bb-49f7-bb1d-286b09e16d47","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Ocean Viking 13 napja vár engedélyre Málta és Olaszország között, hogy utasaival biztonságos kikötőbe hajózhasson.\r

\r

","shortLead":"Az Ocean Viking 13 napja vár engedélyre Málta és Olaszország között, hogy utasaival biztonságos kikötőbe...","id":"20190822_Mar_csak_ot_napra_valo_eteluk_van_megsem_kothet_ki_a_menekulteket_szallito_hajo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9ba1c45-20bb-49f7-bb1d-286b09e16d47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d09a8ed3-38a4-41ed-af2b-07c195a80ebd","keywords":null,"link":"/vilag/20190822_Mar_csak_ot_napra_valo_eteluk_van_megsem_kothet_ki_a_menekulteket_szallito_hajo","timestamp":"2019. augusztus. 22. 20:36","title":"Már csak öt napra való ételük van, mégsem köthet ki a menekülteket szállító hajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meglepő eredményt hozott egy új közvélemény-kutatás, ami az amerikai elnök teljesítményét mérte.","shortLead":"Meglepő eredményt hozott egy új közvélemény-kutatás, ami az amerikai elnök teljesítményét mérte.","id":"20190823_Az_amerikaiak_62_szazalekanak_nem_tetszik_amit_Trump_muvel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"161fbac1-5400-4b67-a23a-f3cbb69be850","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190823_Az_amerikaiak_62_szazalekanak_nem_tetszik_amit_Trump_muvel","timestamp":"2019. augusztus. 23. 07:51","title":"Az amerikaiak 62 százalékának nem tetszik, amit Trump művel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]