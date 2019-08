Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1e156fa-147b-41f1-b26b-f163119b5b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Négy kilométeres a sor a határátkelő előtt.","shortLead":"Négy kilométeres a sor a határátkelő előtt.","id":"20190825_Torlodas_Hegyeshalomnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1e156fa-147b-41f1-b26b-f163119b5b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"101ee3c7-57dc-4ec3-916b-b0600df1aa62","keywords":null,"link":"/cegauto/20190825_Torlodas_Hegyeshalomnal","timestamp":"2019. augusztus. 25. 11:02","title":"Torlódás Hegyeshalomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Augusztus utolsó vasárnapja kánikulával és záporokkal, zivatarokkal telik.","shortLead":"Augusztus utolsó vasárnapja kánikulával és záporokkal, zivatarokkal telik.","id":"20190825_Sal_sapka_nem_de_esernyo_jol_johet_ma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5557bd6-4871-4cf4-b972-68ae6ca6f69d","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_Sal_sapka_nem_de_esernyo_jol_johet_ma","timestamp":"2019. augusztus. 25. 10:16","title":"Sál, sapka nem, de esernyő jól jöhet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b88641-a26d-4e62-a44b-2f3eda47d408","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kelebia állomásán ragadtak azok az utasok, akik Újvidékről akartak vonattal eljutni Budapestre.","shortLead":"Kelebia állomásán ragadtak azok az utasok, akik Újvidékről akartak vonattal eljutni Budapestre.","id":"20190824_Nem_hagyott_idot_a_MAV_az_atszallasra_a_hataron_ragadtak_az_utasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67b88641-a26d-4e62-a44b-2f3eda47d408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"575419a5-c86d-4f57-9a73-5551de549bb7","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Nem_hagyott_idot_a_MAV_az_atszallasra_a_hataron_ragadtak_az_utasok","timestamp":"2019. augusztus. 24. 20:56","title":"Nem hagyott időt a MÁV az átszállásra, a határon ragadtak az utasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b749e5-de41-452a-8d30-dee45123f817","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Farkas Ferenc nagyon megsértődött, még az erről szóló dokumentumot is közzétette. ","shortLead":"Farkas Ferenc nagyon megsértődött, még az erről szóló dokumentumot is közzétette. ","id":"20190823_Facebookkomment_miatt_tett_feljelentest_Jaszapati_fideszes_polgarmestere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22b749e5-de41-452a-8d30-dee45123f817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe24675-273f-4fa7-8e77-593414143bc8","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Facebookkomment_miatt_tett_feljelentest_Jaszapati_fideszes_polgarmestere","timestamp":"2019. augusztus. 23. 16:09","title":"Facebook-komment miatt tett feljelentést Jászapáti fideszes polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04867c8-95f1-4390-b41f-138ac2cbfd61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, 10. generációs processzorcsaláddal bővíti kínálatát az Intel. A chipgyártó Comet Lake néven érkező lapkái a gyártástechnológia terén is eltérnek.","shortLead":"Új, 10. generációs processzorcsaláddal bővíti kínálatát az Intel. A chipgyártó Comet Lake néven érkező lapkái...","id":"20190823_intel_comet_lake_processzor_10_es_generacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a04867c8-95f1-4390-b41f-138ac2cbfd61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5fddba7-8966-45e9-b230-99672d76f0f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190823_intel_comet_lake_processzor_10_es_generacio","timestamp":"2019. augusztus. 23. 16:03","title":"Bőséges a választék: új processzorokat dob piacra az Intel, itt a Comet Lake","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70406b90-73e3-4cd5-a7fa-1cdc1e73d9da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem csinál különösebb ügyet a Fidesz Simonka György elleni vádemelésből: bár Békés megye 4-es választókörzetének fideszes képviselőjével szemben a magyar politikus ellen emelt eddigi legsúlyosabb vádat fogalmazta meg a szerdán benyújtott vádiratban az ügyészség, a párt a jelek szerint nem változtat az eddigi stratégián, és továbbra is ártatlannak tekinti a politikust, ameddig jogerős ítélet nem mondja ki ennek ellenkezőjét. Ez pedig, figyelembe véve, hogy még csak most került bírósági szakaszba az ügy, akár évekig is így maradhat.","shortLead":"Nem csinál különösebb ügyet a Fidesz Simonka György elleni vádemelésből: bár Békés megye 4-es választókörzetének...","id":"20190823_Simonka_Gyorgy_fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70406b90-73e3-4cd5-a7fa-1cdc1e73d9da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4500490-849c-494f-ba93-539ae5688ade","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Simonka_Gyorgy_fidesz","timestamp":"2019. augusztus. 23. 17:35","title":"Nem rázza meg a Fideszt a Simonka György elleni, példátlan súlyú vád","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69f6f84-f163-44d7-b4b4-468295c48d07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár 50 ezer forintos bírságot is fizethet, aki a főváros V. kerületében parkba, játszótérre bevisz és elenged kutyát.","shortLead":"Akár 50 ezer forintos bírságot is fizethet, aki a főváros V. kerületében parkba, játszótérre bevisz és elenged kutyát.","id":"20190823_Nem_lesz_egyszeru_kutyat_setaltatni_a_Belvarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a69f6f84-f163-44d7-b4b4-468295c48d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c5a1808-abff-4c8f-a8e2-96c0309070cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Nem_lesz_egyszeru_kutyat_setaltatni_a_Belvarosban","timestamp":"2019. augusztus. 23. 18:44","title":"Nem lesz egyszerű kutyát sétáltatni a Belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f3d33a-242d-4565-860b-f273d706f1d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 79 éves férfitől elvették a bérlakását a szükséges jogi eljárás lezárulta előtt, emiatt kéne Székely Lászlónak véleményt mondania.\r

\r

","shortLead":"A 79 éves férfitől elvették a bérlakását a szükséges jogi eljárás lezárulta előtt, emiatt kéne Székely Lászlónak...","id":"20190823_Az_Alapveto_Jogok_Biztosahoz_fordul_A_Varos_Mindenkie_a_kilakoltatott_budafoki_idos_ferfi_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55f3d33a-242d-4565-860b-f273d706f1d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcc164e5-5c8d-442a-98e9-4093ebc18078","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Az_Alapveto_Jogok_Biztosahoz_fordul_A_Varos_Mindenkie_a_kilakoltatott_budafoki_idos_ferfi_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 23. 18:04","title":"Az Alapvető Jogok Biztosához fordul A Város Mindenkié a kilakoltatott budafoki idős férfi miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]