[{"available":true,"c_guid":"0fb1059c-e618-4766-93a4-3644675fee9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De csak kétszer mentek ki. A 112-es segélyhívó vonal átszervezése is okozhatott gondokat.","shortLead":"De csak kétszer mentek ki. A 112-es segélyhívó vonal átszervezése is okozhatott gondokat.","id":"20190827_Haromszor_is_hivtak_a_rendoroket_korabban_a_Zoldlomb_utcai_csaladi_tragedia_helyszinere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fb1059c-e618-4766-93a4-3644675fee9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c11081b6-f198-4afa-ba6d-720b7170dbae","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Haromszor_is_hivtak_a_rendoroket_korabban_a_Zoldlomb_utcai_csaladi_tragedia_helyszinere","timestamp":"2019. augusztus. 27. 07:19","title":"Háromszor is hívták a rendőröket korábban a Zöldlomb utcai családi tragédia helyszínére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e9cadd-59e2-4491-8a2a-f7e9383e6c60","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Itthon nem kaptak neki focicipőt, egy belga raktárig kellett menni ahhoz, hogy legyen miben pályára lépnie Eduvie Ikobának.","shortLead":"Itthon nem kaptak neki focicipőt, egy belga raktárig kellett menni ahhoz, hogy legyen miben pályára lépnie Eduvie...","id":"20190828_A_Zalaegerszeg_50es_labu_focistajanak_kulfoldrol_kellett_cipot_hozatni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0e9cadd-59e2-4491-8a2a-f7e9383e6c60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f69122f-7aa2-4c2e-8c00-8fa9bd735133","keywords":null,"link":"/sport/20190828_A_Zalaegerszeg_50es_labu_focistajanak_kulfoldrol_kellett_cipot_hozatni","timestamp":"2019. augusztus. 28. 20:55","title":"A Zalaegerszeg 50-es lábú focistájának külföldről kellett cipőt hozatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d393b4bc-8865-4ec4-9d22-39bdcb8c7b46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung bejelentette a korábban bemutatott Galaxy A30 és Galaxy A50 készülékek némileg módosított változatait. Hamarosan piacra kerülhet a Galaxy A30s és a Galaxy A50s.","shortLead":"A Samsung bejelentette a korábban bemutatott Galaxy A30 és Galaxy A50 készülékek némileg módosított változatait...","id":"20190827_samsung_galaxy_a30s_es_galaxy_a50s_specifikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d393b4bc-8865-4ec4-9d22-39bdcb8c7b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b07b05-63a0-49f1-b2d8-f264576b1b47","keywords":null,"link":"/tudomany/20190827_samsung_galaxy_a30s_es_galaxy_a50s_specifikacio","timestamp":"2019. augusztus. 27. 12:03","title":"Két új, olcsóbb telefont is kiad a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a14078-2fdb-4402-bbb4-bcc5af15d64b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyolc autós kapott szabálytalan vagy túlterhelt szerelvény miatt bírságot. ","shortLead":"Nyolc autós kapott szabálytalan vagy túlterhelt szerelvény miatt bírságot. ","id":"20190827_Ezeket_a_kulfoldi_trelereseket_alig_par_ora_alatt_gyujtotte_be_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24a14078-2fdb-4402-bbb4-bcc5af15d64b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f901f5-35d5-482d-9f34-cf9885bff785","keywords":null,"link":"/cegauto/20190827_Ezeket_a_kulfoldi_trelereseket_alig_par_ora_alatt_gyujtotte_be_a_rendorseg","timestamp":"2019. augusztus. 27. 14:27","title":"Ezeket a külföldi trélereseket alig pár óra alatt gyűjtötte be a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyszerűsített átadással kerül az osztrák hatóságok elé a férfi, akit egy májusi gyilkossággal vádolnak.","shortLead":"Egyszerűsített átadással kerül az osztrák hatóságok elé a férfi, akit egy májusi gyilkossággal vádolnak.","id":"20190828_Kiadjak_Ausztrianak_a_ferfit_aki_Budapesten_bujkalt_egy_gyilkossag_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f8b990-a0ce-4a2d-b93a-cf5d90e676b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Kiadjak_Ausztrianak_a_ferfit_aki_Budapesten_bujkalt_egy_gyilkossag_utan","timestamp":"2019. augusztus. 28. 09:44","title":"Kiadják Ausztriának a férfit, aki Budapesten bujkált egy gyilkosság után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc2a3f1b-9adc-4e10-84e2-e49dcff1982c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az osztrákok úgy számolnak, az ezzel járó költségeket nem lehet kitermelni.","shortLead":"Az osztrákok úgy számolnak, az ezzel járó költségeket nem lehet kitermelni.","id":"20190828_Budapesten_nemsokara_elkeszul_Becs_most_mondott_le_egy_uj_nemzeti_stadionrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc2a3f1b-9adc-4e10-84e2-e49dcff1982c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66491f59-5f20-4bfe-a2da-2db639896f34","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Budapesten_nemsokara_elkeszul_Becs_most_mondott_le_egy_uj_nemzeti_stadionrol","timestamp":"2019. augusztus. 28. 15:58","title":"Budapesten nemsokára elkészül, Bécs most mondott le egy új nemzeti stadionról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"789496c9-922e-49d9-90c4-58eff66fa58f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Engedéllyel tartotta a puskáját, amivel elkövette a gyilkosságokat. ","shortLead":"Engedéllyel tartotta a puskáját, amivel elkövette a gyilkosságokat. ","id":"20190827_Beismero_vallomast_tett_az_apat_es_fiat_agyonlovo_nyiregyhazi_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=789496c9-922e-49d9-90c4-58eff66fa58f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"743ff423-4ac6-48b5-b02b-d7dae147d221","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Beismero_vallomast_tett_az_apat_es_fiat_agyonlovo_nyiregyhazi_ferfi","timestamp":"2019. augusztus. 27. 10:11","title":"Beismerő vallomást tett az apát és fiát agyonlövő nyíregyházi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59117b97-638f-448f-89a2-298c73cbfcbf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egész nap gyengélkedik a magyar fizetőeszköz. ","shortLead":"Egész nap gyengélkedik a magyar fizetőeszköz. ","id":"20190828_Kritikus_hatart_lepett_at_a_forint_330at_kertek_egy_euroert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59117b97-638f-448f-89a2-298c73cbfcbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d903ec-9bf4-41f4-80b4-100b0ef2e11e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190828_Kritikus_hatart_lepett_at_a_forint_330at_kertek_egy_euroert","timestamp":"2019. augusztus. 28. 13:43","title":"Kritikus határt lépett át a forint: 330-at kértek egy euróért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]