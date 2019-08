Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elsőrendű fontosságúnak nevezte az immunizálás felgyorsítását az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC), hangsúlyozva, hogy a HPV (humán papillomavírus) okozta rákos megbetegedések kialakulásának 92 százaléka megelőzhető a védőoltással.","shortLead":"Elsőrendű fontosságúnak nevezte az immunizálás felgyorsítását az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ...","id":"20190826_hpv_vedooltas_hatekonysaga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf8bb14f-8c61-49d2-9065-60dce0a63b54","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_hpv_vedooltas_hatekonysaga","timestamp":"2019. augusztus. 26. 18:03","title":"\"A HPV-daganatok nélküli jövő karnyújtásnyira van, de sürgős lépésekre van szükség\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a87e091-8e2c-4b30-aa95-064f1f3d58c9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Trump nem vett részt a megbeszélésen, de Macron szerint ő is támogatja. ","shortLead":"Trump nem vett részt a megbeszélésen, de Macron szerint ő is támogatja. ","id":"20190826_Amazoniai_tuzek_20_millio_eurot_szavaztak_meg_a_G7ek_gyorssegelykent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a87e091-8e2c-4b30-aa95-064f1f3d58c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d36854-eca6-4a9d-88f9-a115f783367e","keywords":null,"link":"/vilag/20190826_Amazoniai_tuzek_20_millio_eurot_szavaztak_meg_a_G7ek_gyorssegelykent","timestamp":"2019. augusztus. 26. 13:59","title":"Amazóniai tüzek: 20 millió eurót szavaztak meg a G7-ek gyorssegélyként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Öt szettben kapott ki a magyar teniszező a 17. kiemelttől.","shortLead":"Öt szettben kapott ki a magyar teniszező a 17. kiemelttől.","id":"20190826_Kozel_negyoras_meccsen_vesztett_Fucsovics_a_US_Openen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a711a3c-f3c7-44f8-b89f-d6ac591a0dbd","keywords":null,"link":"/sport/20190826_Kozel_negyoras_meccsen_vesztett_Fucsovics_a_US_Openen","timestamp":"2019. augusztus. 26. 20:54","title":"Közel négyórás meccsen vesztett Fucsovics a US Openen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kedden újabb illegális bevándorlók vesztették életüket Líbia partjainál egy hajótörésben, ezzel a Földközi-tengerbe veszettek száma kilencszázra emelkedett – közölte az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR).","shortLead":"Kedden újabb illegális bevándorlók vesztették életüket Líbia partjainál egy hajótörésben, ezzel a Földközi-tengerbe...","id":"20190828_illegalis_bevandorlas_menedekkerok_foldkozi_tenger_unhcr_jelentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a109b7-f861-4d68-a60a-15b7b80c0621","keywords":null,"link":"/vilag/20190828_illegalis_bevandorlas_menedekkerok_foldkozi_tenger_unhcr_jelentes","timestamp":"2019. augusztus. 28. 08:52","title":"Kilencszáz menedékkérő fulladt idén a Földközi-tengerbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33eaa66e-3655-49b6-bf62-d501d024c778","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy évadot élt meg a Heti dörgés Villám Gézával.","shortLead":"Egy évadot élt meg a Heti dörgés Villám Gézával.","id":"20190827_heti_dorges_villam_gezaval_megszunik_comedy_central","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33eaa66e-3655-49b6-bf62-d501d024c778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c7ed470-6c66-4301-b1a4-37df31977f91","keywords":null,"link":"/kultura/20190827_heti_dorges_villam_gezaval_megszunik_comedy_central","timestamp":"2019. augusztus. 27. 16:42","title":"Megszűnik a Comedy Central vicces hírműsora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a1e97e-0c22-4a98-a81e-f818113c4970","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Régóta mondják szakértők, hogy nem csak az elektromos autókkal lehet harcolni a klímavédelemért. Ennek nyomán a támogatásokat is, lehet, hogy át kéne gondolni. ","shortLead":"Régóta mondják szakértők, hogy nem csak az elektromos autókkal lehet harcolni a klímavédelemért. Ennek nyomán...","id":"20190827_ADAC_a_foldgazuzemu_auto_kornyezetkimelobb_mint_az_elektromos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86a1e97e-0c22-4a98-a81e-f818113c4970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd35ebbc-ce98-41b6-9335-a4e29a4c73be","keywords":null,"link":"/cegauto/20190827_ADAC_a_foldgazuzemu_auto_kornyezetkimelobb_mint_az_elektromos","timestamp":"2019. augusztus. 27. 09:38","title":"Egy földgázüzemű autó jelenleg sokkal zöldebb, mint egy elektromos kocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"244d0df0-4350-42a5-a8fd-11c6722f0329","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lehet, ha nyugton marad, észre sem veszik.","shortLead":"Lehet, ha nyugton marad, észre sem veszik.","id":"20190826_Menet_kozben_akart_atulni_a_vezetoulesbol_az_ittas_sofor_Esztergomnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=244d0df0-4350-42a5-a8fd-11c6722f0329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"532d30cb-017f-4c46-b9a3-a5adbcb0d0c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190826_Menet_kozben_akart_atulni_a_vezetoulesbol_az_ittas_sofor_Esztergomnal","timestamp":"2019. augusztus. 26. 14:21","title":"Menet közben akart átülni a vezetőülésből az ittas sofőr Esztergomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b1f1c65-6ffb-4569-83c7-674db5f9d122","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszaesőként fennáll a bűnismétlés és szökés gyanúja, így egy hónapra rács mögé kerül a 2 millió forintos kárt okozó férfi.\r

\r

","shortLead":"Visszaesőként fennáll a bűnismétlés és szökés gyanúja, így egy hónapra rács mögé kerül a 2 millió forintos kárt okozó...","id":"20190827_Letartoztattak_a_gimnaziumot_tanevzarokor_vegiglopo_ferfit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b1f1c65-6ffb-4569-83c7-674db5f9d122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c5e7045-21ee-4734-be89-60ec7859a646","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Letartoztattak_a_gimnaziumot_tanevzarokor_vegiglopo_ferfit","timestamp":"2019. augusztus. 27. 13:52","title":"Letartóztatták a gimnáziumot tanévzárókor végiglopó férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]