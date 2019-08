Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7bafa0d2-3917-4e97-b32d-67a6c8937bf7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az MNB figyelmeztetést adott ki a levelek miatt.","shortLead":"Az MNB figyelmeztetést adott ki a levelek miatt.","id":"20190830_Uj_csalas_a_terjed_a_neten_az_ENSZre_es_az_MNBre_hivatkoznak_benne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bafa0d2-3917-4e97-b32d-67a6c8937bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9512e6-3748-41bd-9110-278c2d8229b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Uj_csalas_a_terjed_a_neten_az_ENSZre_es_az_MNBre_hivatkoznak_benne","timestamp":"2019. augusztus. 30. 11:10","title":"Új csalás a terjed a neten, az ENSZ-re és az MNB-re hivatkoznak benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc37b105-cb80-46c0-bc57-7af32578e925","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig itt tartunk. Telefonon hívják majd az embereket, nehéz összeszámolni, hányadik kampány ez, ahol bevetik a „kerítésbontó ellenzék” toposzt.","shortLead":"Még mindig itt tartunk. Telefonon hívják majd az embereket, nehéz összeszámolni, hányadik kampány ez, ahol bevetik...","id":"20190830_A_Fidesz_kampanyt_indit_arrol_hogy_Gyurcsanyek_lebontanak_a_keritest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc37b105-cb80-46c0-bc57-7af32578e925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"991e27fd-2827-4849-847d-95795154c520","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_A_Fidesz_kampanyt_indit_arrol_hogy_Gyurcsanyek_lebontanak_a_keritest","timestamp":"2019. augusztus. 30. 13:49","title":"A Fidesz megint azzal kampányol, hogy Gyurcsányék le akarják bontani a határzárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7da2309b-3c0d-4cd7-9ae9-ff8b37d7b123","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyártó megkezdi a negyedik generációs eDrive technológiát felvonultató plugin hibrid X5-ös forgalmazását.","shortLead":"A gyártó megkezdi a negyedik generációs eDrive technológiát felvonultató plugin hibrid X5-ös forgalmazását.","id":"20190830_ujabb_zold_rendszamos_divatterepjaro_24_millio_forinttol_indul_az_uj_hibrid_bmw_x5","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7da2309b-3c0d-4cd7-9ae9-ff8b37d7b123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51fda3b7-8b96-4333-a337-a4de1f764ff9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190830_ujabb_zold_rendszamos_divatterepjaro_24_millio_forinttol_indul_az_uj_hibrid_bmw_x5","timestamp":"2019. augusztus. 30. 13:21","title":"Újabb zöld rendszámos divatterepjáró: 24 millió forinttól indul az új hibrid BMW X5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a7434f2-f0f4-4d67-ba5f-4b476ed11cea","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amit eddig csak sejteni lehetett, most már biztos.","shortLead":"Amit eddig csak sejteni lehetett, most már biztos.","id":"20190828_Olasz_kormanyvalsag_megallapodtak_Conte_miniszterelnoksegeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a7434f2-f0f4-4d67-ba5f-4b476ed11cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beda6e5f-4d51-4d7d-b198-0df1e0fb74bb","keywords":null,"link":"/vilag/20190828_Olasz_kormanyvalsag_megallapodtak_Conte_miniszterelnoksegeben","timestamp":"2019. augusztus. 28. 20:05","title":"Olasz kormányválság: megállapodtak Conte miniszterelnökségében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66665fb2-3670-4e45-8778-b0987bdf17fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Lépéselőnyben van a főváros vezetése az ellenzékkel szemben” – mondta a regnáló polgármester.","shortLead":"„Lépéselőnyben van a főváros vezetése az ellenzékkel szemben” – mondta a regnáló polgármester.","id":"20190830_Husz_perc_ingyenes_parkolassal_kampanyol_Tarlos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66665fb2-3670-4e45-8778-b0987bdf17fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541cb613-1fab-466d-909c-74b56b1ecf6e","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Husz_perc_ingyenes_parkolassal_kampanyol_Tarlos","timestamp":"2019. augusztus. 30. 12:18","title":"Húsz perc ingyenes parkolással kampányol Tarlós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0adf628a-6d83-43fd-ba45-34dc5f9e81ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szlovén művész nem tiszteletből állította, inkább a populizmus veszélyeire akarja felhívni a figyelmet. ","shortLead":"A szlovén művész nem tiszteletből állította, inkább a populizmus veszélyeire akarja felhívni a figyelmet. ","id":"20190830_Nyolcmeteres_faszobrot_kapott_Donald_Trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0adf628a-6d83-43fd-ba45-34dc5f9e81ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103c1dc3-61e9-435b-9021-990e73c3ed60","keywords":null,"link":"/elet/20190830_Nyolcmeteres_faszobrot_kapott_Donald_Trump","timestamp":"2019. augusztus. 30. 17:38","title":"Nyolcméteres faszobrot kapott Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c3dc9f-a937-42da-8211-6e9f16ee2fd7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országos tűzgyújtási tilalom hatvan napra szól.","shortLead":"Az országos tűzgyújtási tilalom hatvan napra szól.","id":"20190829_jair_bolsonaro_brazilia_amazonas_esoerdo_tuzvesz_tuzgyujtasi_tilalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60c3dc9f-a937-42da-8211-6e9f16ee2fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75e93818-a505-4266-8ac2-1349dd448787","keywords":null,"link":"/vilag/20190829_jair_bolsonaro_brazilia_amazonas_esoerdo_tuzvesz_tuzgyujtasi_tilalom","timestamp":"2019. augusztus. 29. 12:45","title":"Bolsonaro rendelkezett: tilos tüzet gyújtani Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd17772-9d15-4d1e-9524-1e782cefa19e","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Kubatov Gábor pártigazgatót vetette be a Fidesz Szegeden, látszik, igazán komolyan veszik a város megszerzését. A várost 17 éve vezető Botka Lászlónak lehetnek még nehéz percei, fő ellenfele a fideszes támogatással induló független, Nemesi Pál vállalkozó. Kemény csata lesz, de most még vihar előtti csend van a városban. A hvg.hu a kampány kezdetére kiválasztott 10 csatateret, amelyet kiemelten figyel. Minden héten jelentkezünk egy riporttal. Cikksorozatunk első helyszíne tehát Szeged.","shortLead":"Kubatov Gábor pártigazgatót vetette be a Fidesz Szegeden, látszik, igazán komolyan veszik a város megszerzését...","id":"20190830_botka_szeged_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bd17772-9d15-4d1e-9524-1e782cefa19e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e11454a4-3f9c-4090-93bb-d0b360c2772b","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_botka_szeged_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. augusztus. 30. 14:30","title":"Teljes letámadásban Szegeden a Fidesz – most valóban megizzaszthatják Botkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]