A June Oven intelligens sütő még 2015-ben mutatkozott be, amikor még ritkaságnak számítottak az okos háztartási gépek, és maga a gyártó is azon első cégek közé tartozott, akik nyitottak az IoT (a dolgok internete, internetre kötött, egymással kommunikálni képes eszközök) világ felé. A sütő tehát igazi szenzációnak számított, különösen, mivel kamera és gépi látás segítségével felismerte, milyen ételt helyeztek belé.

Az is jól jött a tulajdonosának, hogy akár távolról, egy appon keresztül bekapcsolhatta, s mire hazaért, már előmelegített sütő várta. Ugyancsak az appon át lehetett streamelni élő adásban, hogy miként készül az étel. A sütő kezdeti ára még igen magas volt, 1455 dollárba került, a második generációs sütőket viszont már ennek kevesebb, mint a feléért adják.

Most viszont történt egy kis baj, legalább három ilyen sütő tulajdonosa rejtélyes jelenségre panaszkodik, a sütő állítólag éjjel magától bekapcsol, felmelegszik 200 fokra, majd marad is ezen a hőmérsékleten. A The Verge részletezi is az eseteket. Az egyik tulajdonos elmesélte, hogy hajnali fél 3-kor minden előzmény nélkül bekapcsolt a sütő, felmelegedett egy picivel 200 fok fölé, és tartotta is ezt a hőmérsékletet. Mindezt reggel vette észre a felhasználó. A Nest kamera felvételén tetten is érhető a bekapcsolás pillanata: a sütő váratlanul bevilágítja az amúgy sötét konyhát. A férfi azt is elmesélte, hogy a felesége késő este pitét sütött, de utána kikapcsolta a sütőt.

Két másik, hasonlóan June-gyártmányú okossütő tulajdonos is panaszkodott hasonló hibára, ők egy zárt Facebook-csoportban számoltak be először a tapasztalataikról. Az egyikük délután 5 órakor krumplit sütött, majd otthagyta hűlni a sütőben. Később meg is feledkezett róla. Reggel, miután felébredt, kiderült, hogy éjjel 1.20-kor bekapcsolt a sütő, 218 fokra melegedett, és négy és fél órán keresztül sütötte a benne lévő krumplit – elképzelhető, hogy mi maradt belőle. A harmadik panaszost a telefonja ébresztette egy push értesítéssel, hogy a sütő felmelegedett 200 fokra, és készen áll a sütésre, holott ő semmi ilyet nem kezdeményezett.

Matt Van Horn, a June vezérigazgatója szerint nem a sütő a ludas, hanem a tulajdonosok hibáztak. Sok olyan esetet láttak – mondta el a The Verge-nek –, amikor a felhasználó véletlenül aktiválta a sütő előmelegítését egy eszközön, például az okostelefonján. Szerinte könnyen elképzelhető, hogy valaki a June app receptjei között bóklászva véletlenül megérint valamit, és ezzel parancsot ad a sütő előmelegítésére. Az egyik felhasználó egyébként végül elismerte, könnyen lehet, hogy tényleg megérintett valamit a June appon, amikor lefekvéshez készülődve bezárta a nyitott alkalmazásokat. Az is felvetődött, hogy esetleg az Amazon Alexa is hibás lehet, így a June munkatársai már felvették a kapcsolatot az Alexa-csapattal.

Van Horn egyébként azt is megerősítette, hogy a szeptemberben érkező frissítés lehetővé teszi majd a tulajdonosok számára a távoli előmelegítési funkció letiltását, illetve a sütő beépített kameráját és gépi tanulást is felhasználnak majd annak meghatározására, maradt-e étel a sütőben.

Az óvatosság semmiképp sem árt. A New York-i tűzoltóság szerint az otthoni tűzesetek 33 százalékát a „felügyelet nélküli sütés-főzés” okozza. Általában akkor csapnak fel a lángok, ha a tűzhely vagy a sütő gyúlékony tárgyak közelében van, illetve étel vagy zsír marad a sütőben.

