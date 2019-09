Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e28d85d6-09e8-4a43-bf93-6f1afd9883ef","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vissza kell állítani Ukrajna 2014 előtti területi egységét, Kijev a szuverenitás ügyében teljes mértékben számíthat Varsó támogatására - jelentette ki Andrzej Duda lengyel elnök szombaton az ukrán hivatali kollégájával, Volodimir Zelenszkijjel közösen tartott varsói sajtóértekezleten. ","shortLead":"Vissza kell állítani Ukrajna 2014 előtti területi egységét, Kijev a szuverenitás ügyében teljes mértékben számíthat...","id":"20190831_Lengyelorszag_kiall_Ukrajna_teruleti_egysege_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e28d85d6-09e8-4a43-bf93-6f1afd9883ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a38f359-a7c6-4e6f-bbeb-adaa11e2910f","keywords":null,"link":"/vilag/20190831_Lengyelorszag_kiall_Ukrajna_teruleti_egysege_mellett","timestamp":"2019. augusztus. 31. 14:41","title":"Lengyelország kiáll Ukrajna területi egysége mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25654ae8-32a7-4540-a402-f263a386d29c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő ismét egy horvát szigetre ment pihenni.","shortLead":"A kormányfő ismét egy horvát szigetre ment pihenni.","id":"20190901_Orban_Viktor_Horvatorszagban_nyaral","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25654ae8-32a7-4540-a402-f263a386d29c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4163d21-96e4-495a-b334-68514733d8d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_Orban_Viktor_Horvatorszagban_nyaral","timestamp":"2019. szeptember. 01. 15:07","title":"Orbán Viktor Horvátországban nyaral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36617983-46c2-43d8-abcf-e9df5067559d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken megjelent egy szenvedélyes hangvételű nyílt levél, amelyben a Veszprémi Petőfi Színház Társulata kérte a veszprémi polgárokat és az igazgatói pályázatról döntő bizottságot, hogy ne szavazzanak újra bizalmat a jelenlegi színházvezetésnek. Egy szombati közleményben viszont már elhatárolódtak a levéltől.","shortLead":"Pénteken megjelent egy szenvedélyes hangvételű nyílt levél, amelyben a Veszprémi Petőfi Színház Társulata kérte...","id":"20190901_Dagad_a_botrany_a_Veszpremi_Petofi_Szinhaz_korul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36617983-46c2-43d8-abcf-e9df5067559d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81af471-6b9a-4c09-9cf1-1db88373f94c","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_Dagad_a_botrany_a_Veszpremi_Petofi_Szinhaz_korul","timestamp":"2019. szeptember. 01. 12:40","title":"Dagad a botrány a Veszprémi Petőfi Színház körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d66cf97-45ab-4a56-a07a-f89a9e01830e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferrari monacói pilótájának sikerült maga mögött tartania Lewis Hamiltont, és megnyerte a Formula–1-es Belga Nagydíjat. Anthoine Hubert emlékének ajánlotta a sikerét.","shortLead":"A Ferrari monacói pilótájának sikerült maga mögött tartania Lewis Hamiltont, és megnyerte a Formula–1-es Belga...","id":"20190901_charles_leclerc_f1_belga_nagydij_gyozelem_lewis_hamilton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d66cf97-45ab-4a56-a07a-f89a9e01830e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30635ca9-ce3b-41c3-b8c0-c1cf8b91b621","keywords":null,"link":"/sport/20190901_charles_leclerc_f1_belga_nagydij_gyozelem_lewis_hamilton","timestamp":"2019. szeptember. 01. 17:52","title":"Leclerc behúzta élete első F1-es győzelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b800e2fd-0a3e-42ee-b2d8-e7053e82412c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A környezettudatosság ma jóval kiemeltebben kezelt téma, mint 2015 végén, amikor elindult a Fairphone 2. Ezért is van még nagyobb jelentősége az utódjának, a Fairphone 3-nak, a szinte minden porcikájában környezetbarát okostelefonnak.","shortLead":"A környezettudatosság ma jóval kiemeltebben kezelt téma, mint 2015 végén, amikor elindult a Fairphone 2. Ezért is van...","id":"20190831_fairphone_3_kornyezettudatos_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b800e2fd-0a3e-42ee-b2d8-e7053e82412c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9925c21-b2d8-42d2-93e9-294fa805ea22","keywords":null,"link":"/tudomany/20190831_fairphone_3_kornyezettudatos_telefon","timestamp":"2019. augusztus. 31. 08:03","title":"Fairphone 3: megérkezett az új környezetbarát androidos telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea8ff684-e1e2-4dbc-8184-9473cc719a0b","c_author":"Weyer Béla","category":"vilag","description":"Az idegenellenes AfD előretörése jellemzi majd a vasárnap tartandó tartományi választásokat Németországban az ország keleti részén, s a hatása Berlinben is érződhet.","shortLead":"Az idegenellenes AfD előretörése jellemzi majd a vasárnap tartandó tartományi választásokat Németországban az ország...","id":"201935__nemet_tartomanyok__keleti_engedetlenek__populistak__ndks_turmix","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea8ff684-e1e2-4dbc-8184-9473cc719a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea43033-07d0-42b1-95bf-9312b4b2dc59","keywords":null,"link":"/vilag/201935__nemet_tartomanyok__keleti_engedetlenek__populistak__ndks_turmix","timestamp":"2019. augusztus. 31. 12:30","title":"A keletnémeteknél \"földindulást\" nem okoz a széljobb, de sok más \"benne van a pakliban\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbd8f04-1f64-42f7-8b35-d688b7eea0eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ekrem Imamogluval, Isztambul ellenzéki főpolgármesterével tárgyalt a hét közepén Karácsony Gergely, a több ellenzéki párt által támogatott budapesti főpolgármester-jelölt. A korábban kerületi polgármesterként tevékenykedő Imamoglu a 24.hu-nak adott nyilatkozatában azt mondta, győzelmének egyik fő oka az volt, hogy működött az általa indított szeretetkampány.","shortLead":"Ekrem Imamogluval, Isztambul ellenzéki főpolgármesterével tárgyalt a hét közepén Karácsony Gergely, a több ellenzéki...","id":"20190831_Az_ellenzeki_isztambuli_fopolgarmester_szerint_Budapesten_is_mukodne_a_szeretetkampany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7dbd8f04-1f64-42f7-8b35-d688b7eea0eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc501a3-80cf-4d43-a08c-f298fc73fda4","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Az_ellenzeki_isztambuli_fopolgarmester_szerint_Budapesten_is_mukodne_a_szeretetkampany","timestamp":"2019. augusztus. 31. 09:10","title":"Az ellenzéki isztambuli főpolgármester szerint Budapesten is működne a szeretetkampány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b05acd-11f5-4c22-bcf3-774c861bb7f0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ráadásul ezt a buszt nálunk gyártják egy kínai autógyár termékeként.","shortLead":"Ráadásul ezt a buszt nálunk gyártják egy kínai autógyár termékeként.","id":"20190831_Elektromos_busz_hordja_az_utasokat_Ferihegyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68b05acd-11f5-4c22-bcf3-774c861bb7f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1337edd-a11e-414d-a476-1d437150206b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190831_Elektromos_busz_hordja_az_utasokat_Ferihegyen","timestamp":"2019. augusztus. 31. 08:40","title":"Elektromos busz is hordja az utasokat Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]