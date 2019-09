Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1aa906ce-80b8-4838-bcfc-bd6de88bd00e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sadiq Khan szerint a helyzet kezd olyan lenni, mint a második világháború előtt.","shortLead":"Sadiq Khan szerint a helyzet kezd olyan lenni, mint a második világháború előtt.","id":"20190902_London_polgarmestere_Magyarorszagon_a_felelemre_jatszanak_ahelyett_hogy_orvosolnak_azt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1aa906ce-80b8-4838-bcfc-bd6de88bd00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eaee595-7208-4fa0-a886-0b664fb1bcf8","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_London_polgarmestere_Magyarorszagon_a_felelemre_jatszanak_ahelyett_hogy_orvosolnak_azt","timestamp":"2019. szeptember. 02. 08:48","title":"London polgármestere: Magyarországon a félelemre játszanak ahelyett, hogy orvosolnák azt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ccd7d67-5ead-466d-a12d-0a98c7cfb47d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jürgen Kloppék nagyon beindultak. ","shortLead":"Jürgen Kloppék nagyon beindultak. ","id":"20190831_premier_league_foci_liverpool_chelsea_manchester_united_city","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ccd7d67-5ead-466d-a12d-0a98c7cfb47d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"710dbc87-5de2-4525-a49d-9c8a2bb1fa15","keywords":null,"link":"/sport/20190831_premier_league_foci_liverpool_chelsea_manchester_united_city","timestamp":"2019. augusztus. 31. 21:12","title":"Klubrekordot döntött a Liverpool, botlott a Chelsea és a ManU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86db6ceb-13f6-47dd-a2d0-970d7348f56d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Eddig alvónak hitték. A következő évszázadokban akár 6,4 erősségű földrengéseket is okozhat.\r

","shortLead":"Eddig alvónak hitték. A következő évszázadokban akár 6,4 erősségű földrengéseket is okozhat.\r

","id":"20190901_toresvonal_foldrenges_geologia_los_angeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86db6ceb-13f6-47dd-a2d0-970d7348f56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3203b6e-e554-4e88-83a1-9b759207a4ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20190901_toresvonal_foldrenges_geologia_los_angeles","timestamp":"2019. szeptember. 01. 18:32","title":"Aktív törésvonalat találtak Los Angeles alatt, és ez rossz hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ae8beb-78e1-4e4d-b734-a8747b0cbd25","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az a tempó, amikor nagyjából 10 perc alatt el is fogyaszt egy teletank benzint. ","shortLead":"Ez az a tempó, amikor nagyjából 10 perc alatt el is fogyaszt egy teletank benzint. ","id":"20190901_A_Bugatti_Chiron_Sport_423_kmh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87ae8beb-78e1-4e4d-b734-a8747b0cbd25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8238a11e-5f79-4feb-9b4c-b1a5fde49f0a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190901_A_Bugatti_Chiron_Sport_423_kmh","timestamp":"2019. szeptember. 01. 09:27","title":"423 km/h-s tempóval száguldott a Bugatti Chiron Sport - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ac5ed0-7469-4a20-96ef-84fc8a0721ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két lap arról írt, hogy a Balaton fővárosának is nevezhető helyen olyan mértékű a bűnözés, hogy már a gyerekeket sem lehet leengedni az utcára.","shortLead":"A két lap arról írt, hogy a Balaton fővárosának is nevezhető helyen olyan mértékű a bűnözés, hogy már a gyerekeket sem...","id":"20190902_A_fideszes_tobbseg_szavazta_meg_Siofokon_hogy_inditsanak_pert_a_propagandamedia_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3ac5ed0-7469-4a20-96ef-84fc8a0721ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac895855-162f-4c7f-95d9-26fc8318cee4","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_A_fideszes_tobbseg_szavazta_meg_Siofokon_hogy_inditsanak_pert_a_propagandamedia_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 02. 16:36","title":"A fideszes többség szavazta meg Siófokon, hogy indítsanak pert a propagandamédia ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad031e9-da4a-4e48-8101-28b990b836a2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A nyári szünet legutolsó, kánikulai napján megtartott nemzeti tanévnyitót, amelyen a miniszter a bejelentést tette, sok sárvári kisgyerek ülte végig. \r

","shortLead":"A nyári szünet legutolsó, kánikulai napján megtartott nemzeti tanévnyitót, amelyen a miniszter a bejelentést tette, sok...","id":"20190901_nemzeti_alaptanterv_kasler_miklos_emmi_tanevnyito_sarvar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ad031e9-da4a-4e48-8101-28b990b836a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ed3156-a798-4f32-ba6f-c040042f3309","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_nemzeti_alaptanterv_kasler_miklos_emmi_tanevnyito_sarvar","timestamp":"2019. szeptember. 01. 13:14","title":"Kásler: Jövőre vezetik be a klasszikus értékekre támaszkodó nemzeti alaptantervet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5407c40b-8cd4-409e-815c-e37b39e261e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök mániája egy könyvbe is bekerült ikonikus példaként. ","shortLead":"A miniszterelnök mániája egy könyvbe is bekerült ikonikus példaként. ","id":"20190902_Most_Orban_fociorulete_miatt_ment_neki_a_Guardiannak_Kovacs_Zoltan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5407c40b-8cd4-409e-815c-e37b39e261e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c763a69a-b3c7-4ee6-b6a7-a897cd236213","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Most_Orban_fociorulete_miatt_ment_neki_a_Guardiannak_Kovacs_Zoltan","timestamp":"2019. szeptember. 02. 11:35","title":"Most Orbán fociőrülete miatt ment neki a Guardiannak Kovács Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7bc339a-0b2a-4075-bf8a-989e1a5a8b51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskolakezdéssel a kánikulának is vége szakad.","shortLead":"Az iskolakezdéssel a kánikulának is vége szakad.","id":"20190901_Tiz_fokkal_melegebb_van_mint_szokott_de_hamarosan_kopogtat_az_osz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7bc339a-0b2a-4075-bf8a-989e1a5a8b51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a0ca52-f615-4e64-8787-311731d5d85c","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_Tiz_fokkal_melegebb_van_mint_szokott_de_hamarosan_kopogtat_az_osz","timestamp":"2019. szeptember. 01. 09:54","title":"Tíz fokkal melegebb van, mint szokott, de hamarosan kopogtat az ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]