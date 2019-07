Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d34a2fb-de10-4440-9ad8-10225ab702dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye emlékeztet, az eset tavaly júliusban történt.","shortLead":"A Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye emlékeztet, az eset tavaly júliusban történt.","id":"20190718_Negy_es_fel_ev_bortont_kapott_a_ferfi_akit_leszallitottak_a_trolirol_erre_megszurta_a_sofort","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d34a2fb-de10-4440-9ad8-10225ab702dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45297c92-5ba1-45a2-ac98-d2e4e28d44f7","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Negy_es_fel_ev_bortont_kapott_a_ferfi_akit_leszallitottak_a_trolirol_erre_megszurta_a_sofort","timestamp":"2019. július. 18. 09:15","title":"Négy és fél év börtönt kapott a férfi, akit leszállítottak a troliról, erre megszúrta a sofőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa7fd69-f1c9-4e6b-bfd0-2d0a99b66053","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Feltehetőleg hat ember maradványait találták meg egy háborús tömegsír feltárásakor a kelet-boszniai Visegradon – közölte értesülését az N1 regionális hírtelevízió szerdán.","shortLead":"Feltehetőleg hat ember maradványait találták meg egy háborús tömegsír feltárásakor a kelet-boszniai Visegradon –...","id":"20190717_Haborus_tomegsirt_tartak_fel_KeletBoszniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fa7fd69-f1c9-4e6b-bfd0-2d0a99b66053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc23c87-7ccf-4c34-99ef-51887c298629","keywords":null,"link":"/vilag/20190717_Haborus_tomegsirt_tartak_fel_KeletBoszniaban","timestamp":"2019. július. 17. 19:33","title":"Háborús tömegsírt tártak fel Kelet-Boszniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bea9092-f029-46f9-ae73-e729ddef55a3","c_author":"Pálmai Erika","category":"hetilap","description":"Látványosan javult Budapest közbiztonsága – legalábbis a bűnügyi statisztika alapján. Az viszont nem növeli a budapestiek biztonságérzetét, hogy a lakásbetörések és az autólopások túlnyomó többsége felderítetlen marad.","shortLead":"Látványosan javult Budapest közbiztonsága – legalábbis a bűnügyi statisztika alapján. Az viszont nem növeli...","id":"201929__budapesti_bunozes__toplista__kozbiztonsag__elenjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bea9092-f029-46f9-ae73-e729ddef55a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5350b7a5-9b4a-4929-8f56-6cb034ff3ffd","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.29/201929__budapesti_bunozes__toplista__kozbiztonsag__elenjaro","timestamp":"2019. július. 17. 00:00","title":"Élenjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99719a76-3478-4b01-8056-a9d9a0091434","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajnálattal állapítják meg, továbbra is mindent megtesznek, hűek maradnak Széchenyi István örökségéhez.","shortLead":"Sajnálattal állapítják meg, továbbra is mindent megtesznek, hűek maradnak Széchenyi István örökségéhez.","id":"20190717_Semmitmondo_nyilatkozattal_emesztette_meg_az_MTA_elnoksege_a_megcsonkitast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99719a76-3478-4b01-8056-a9d9a0091434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b73a3365-3bb2-412d-8f14-b86951e3eaca","keywords":null,"link":"/itthon/20190717_Semmitmondo_nyilatkozattal_emesztette_meg_az_MTA_elnoksege_a_megcsonkitast","timestamp":"2019. július. 17. 10:36","title":"Semmitmondó nyilatkozattal emésztette meg az MTA elnöksége a megcsonkítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4f30b4f-88b4-48d5-9823-6eb294231f2d","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"A svéd nyárközépi napfényben taszít rettegésbe a legújabb szektás horrorfilm. A Fehér éjszakák zömében Magyarországon forgott, a rendezője pedig az az Ari Aster, akit a műfajt megújító ifjú titánként emlegetnek. A svéd bukolikus idill kellően nyomasztó, ám Aster adott egy pofont a horrornak, amikor gonosz és okos humorral kasztrálta a Fehér éjszakák jól felépített feszültségét. ","shortLead":"A svéd nyárközépi napfényben taszít rettegésbe a legújabb szektás horrorfilm. A Fehér éjszakák zömében Magyarországon...","id":"20190716_Midsommar_Feher_ejszakak_Ari_Aster_folk_horror_szekta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4f30b4f-88b4-48d5-9823-6eb294231f2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46f8719c-6399-40f0-b396-660c7bcd4119","keywords":null,"link":"/kultura/20190716_Midsommar_Feher_ejszakak_Ari_Aster_folk_horror_szekta","timestamp":"2019. július. 18. 20:00","title":"Van, aki csak tüzet gyújt, más embert is rak a máglyára nyár közepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bdca365-e114-4c99-9f7c-a5c8ef29db9c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szlovák főváros főpolgármestere és az ember jogi ombudsman is támogatja a hétvégi szivárványos menetet – írta az ujszo.com.","shortLead":"A szlovák főváros főpolgármestere és az ember jogi ombudsman is támogatja a hétvégi szivárványos menetet – írta...","id":"20190717_Tarlos_pozsonyi_kollegaja_beszedet_mond_a_szlovak_prideon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bdca365-e114-4c99-9f7c-a5c8ef29db9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc52f37f-50bc-462b-84bb-2893c7a442c1","keywords":null,"link":"/elet/20190717_Tarlos_pozsonyi_kollegaja_beszedet_mond_a_szlovak_prideon","timestamp":"2019. július. 17. 11:05","title":"Tarlós pozsonyi kollégája beszédet mond a szlovák pride-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fefd8df-ef95-46c5-af70-525d1efc7c87","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar kormány lazított az uniós támogatások előlegei folyósításának szabályain, amiket az Európai Bizottsággal fennálló elszámolási viták miatt szigorított korábban.","shortLead":"A magyar kormány lazított az uniós támogatások előlegei folyósításának szabályain, amiket az Európai Bizottsággal...","id":"20190718_A_kormany_kiengedi_a_feket_az_unios_tamogatasok_megelolegezesenel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fefd8df-ef95-46c5-af70-525d1efc7c87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f35ff35-39ad-489b-92c0-81228057b666","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_A_kormany_kiengedi_a_feket_az_unios_tamogatasok_megelolegezesenel","timestamp":"2019. július. 18. 16:03","title":"A kormány kiengedi a féket az uniós támogatások megelőlegezésénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank szerint a kormány által vártnál lassabban nő majd a magyar gazdaság, emiatt a jövő évi költségvetési bevételek 319 milliárddal lehetnek alacsonyabbak.","shortLead":"A jegybank szerint a kormány által vártnál lassabban nő majd a magyar gazdaság, emiatt a jövő évi költségvetési...","id":"20190718_Az_MNB_szazmilliardos_lyukat_lat_a_2020as_koltsegvetesben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf72ec6-2933-4aa1-8795-7d183f7381c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Az_MNB_szazmilliardos_lyukat_lat_a_2020as_koltsegvetesben","timestamp":"2019. július. 18. 10:14","title":"Az MNB százmilliárdos lyukat lát a 2020-as költségvetésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]